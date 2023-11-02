На Пхукете планируется масштабное отключение воды на весь вечер и ночь

Управление водоснабжения провинций (PWA) планирует на ближайшую ночь (2-3 ноября) ремонтные работы на водоочистной и насосной станции в Банг-Джо. По этой причине на время с 20:00 сегодняшнего вечера до 6:00 завтрашнего утра без водоснабжения останутся районы, зависящие от этой станции. В списке значатся тамбоны Чернг-Талей, Срисунтхорн, Техпкрасаттри, Паклок, Ко-Кэу, Рассада, Май-Кхао, Саку и Камала.

Новости Пхукета

2 Ноября 2023, 12:14 PM

Отключение воды вечером 2 ноября затронет девять тамбонов. Фото: PWA Phuket

В уведомлении PWA говорится, что сотрудника ведомства необходимо провести ремонт одного из T-образных фильтров диаметром 300 мм. Размер указывает на то, что речь идет об элементе магистрального линии водоснабжения.

Работы должны начаться в 20:00 вечера 2 ноября и завершиться к 6:00 утра 3 ноября. PWA приносит извинения за возможные неудобства и просит заранее запасти воду для бытовых нужд. Обычная рекомендация ведомства по запасам – 200 литров на человека в сутки.

После возобновления водоснабжения вода в трубах некоторое время может иметь примеси или быть окрашена. Это пройдет само само собой, если оставить кран открытым на некоторое время.

Телефоны PWA для справок – 076 31-91-73 и 063 474-45-65.