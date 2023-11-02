На Пхукете планируется масштабное отключение воды на весь вечер и ночь

В уведомлении PWA говорится, что сотрудника ведомства необходимо провести ремонт одного из T-образных фильтров диаметром 300 мм. Размер указывает на то, что речь идет об элементе магистрального линии водоснабжения.
Работы должны начаться в 20:00 вечера 2 ноября и завершиться к 6:00 утра 3 ноября. PWA приносит извинения за возможные неудобства и просит заранее запасти воду для бытовых нужд. Обычная рекомендация ведомства по запасам – 200 литров на человека в сутки.
После возобновления водоснабжения вода в трубах некоторое время может иметь примеси или быть окрашена. Это пройдет само само собой, если оставить кран открытым на некоторое время.
Телефоны PWA для справок – 076 31-91-73 и 063 474-45-65.