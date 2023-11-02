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Жительница Пхукета выиграла 24 млн бат в лотерею

Жительница Пхукет-Тауна по имени Дуангджай Инрод сорвала джекпот тайской государственной лотереи. К тиражу 1 ноября женщина купил четыре билета с комбинацией 743951 и выиграла четыре раза по 6 млн бат, то есть 24 млн в сумме. Шанс на выигрыш равнялся единице из миллиона.

Новости Пхукета

3 Ноября 2023, 08:00 AM
Выигрышные номера госпожи Инрод на экране ее смартфона. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Выигрышные номера госпожи Инрод на экране ее смартфона. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трансляция розыгрыша национальной лотереи началась в 16:00 дня 1 ноября, а уже в 17:52 госпожа Инрод регистрировала факт наличия у нее выигрышных билетов в полицейском участке Пхукет-Тауна.

Как и многие другие тайцы, 48-летняя женщина решила подстраховаться и защитить внезапное богатство путем уведомления государственных органов, сообщает газета Khao Phuket, сестринское издание «Новостей Пхукета» на тайском языке.

Билеты госпожа Инрод приобретала не на уличном лотке, а в мобильном приложении Paotang. Банк Krungthai уже несколько лет является партнером GLO и предоставляет возможность клиентам покупать лотерейные билеты через свой мобильный банкинг.

Суть национальной лотереи проста. Покупаешь билет с понравившимися шестью цифрами, ждешь розыгрыша (обычно это 1 и 16 число каждого месяца) и в случае удачи отправляешься забирать главный приз или один из призов поменьше.

В ходе каждого тиража разыгрывается один главный приз в 6 млн бат, но билеты печатаются в нескольких экземплярах, поэтому возможны такие джекпоты, как у госпожи Инрод.

Также разыгрывается множество второстепенных призов в диапазоне от 2 тыс. бат до 200 тыс. бат. Каждая шестизначная комбинация участвует сразу по всех розыгрышах.

Подробнее читайте в статье «Новостей Пхукета».

 

 

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