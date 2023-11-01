Такси CABB допустили в аэропорт Пхукета

Премиальный сервис такси CABB получил допуск в аэропорт Пхукета, став вторым мобильным приложением после Grab, водители которого могут брать пассажиров непосредственно у терминалов, а не на главной дороге за пределами комплекса. О расширении списка сервисов, имеющих полноценный доступ в аэропорт, сообщила 1 ноября новостная страница Phuket Info Center. Сам оператор CABB ASIA не анонсировал получение доступа в аэропорт, но в публикации на Facebook от 20 октября уже говорил, что пассажиры могут заказать авто из аэропорта Пхукета, а зона посадки находится у выхода номер 1 из терминала внутренних рейсов. Именно там располагается выделенная зона для водителей такси мобильных приложений.

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Тайская версия лондонских кэбов теперь может забирать пассажиров и в аэропорту. Коллаж: CabbOfficial Facebook, Novosti Phuketa

«Аэропорт Пхукета одобрил автомобили такси CABB. Сервис стал вторым мобильным приложением, водители которых могут брать пассажиров в аэропорту. Право было предоставлено с 13 октября 2023 года», – сообщила 1 ноября страница Phuket Info Center.

Сам оператор CABB ASIA, как говорилось выше, не упоминал аэропорт в своих публикациях вплоть до 20 октября, когда в приуроченной к Вегетарианскому фестивалю рекламе было сказано, что кэбы доступны и в аэропорту.

При этом отдельно компания CABB ASIA сообщала о заключении партнерского соглашения с Grab, в рамках которого премиальные кэбы должны быть доступны как VIP-опция в Grab. Речь шла только о Бангкоке, но именно сервис Grab в сентябре стал первым и единственным в списке имеющих право подбирать пассажиров в международном аэропорту Пхукета.

Анонсированная зона для такси мобильных приложений в Phuket International Airport оказалась на практике зоной для такси Grab и только для них. Глава госкорпорации Airports of Thailand (AOT) лично заверил, что пхукетский офис АОТ уже рассматривает заявки других операторов, но за два месяца ни Bolt, ни другие сервисы в аэропорт допущены не было.

Такси CABB было запущено в Таиланде под лозунгом «Лондонские кэбы в Азии». Автомобили сервиса напоминают лондонские такси и позиционируются как премиальные. Салон имеет увеличенную высоту потолка и перегородку между водительской и пассажирской зоной, в салоне есть WiFi и зарядки для телефонов.

Автомобили специально оборудованы для удобства пассажиров на колясках, будь то люди старшего возраста или пациенты медицинских учреждений. Среди партнеров CABB значатся оператор частных больниц BDMS (Bangkok Hospital) и оператор торговых центров Central Group (Central Phuket, Robinson).

По состоянию на 1 ноября приложение CABB позволяло заказать такси из международного аэропорта Пхукета ровно так же, как из любого другого места. Средняя стоимость поездки в 11:00 утра составляла 650 бат, варьируясь в диапазоне +/-25 бат. Стоимость поездки в Grab в то же время начиналась от 738 бат.