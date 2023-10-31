Таксисты Патонга выступили против рейсового автобуса в городе

Водители такси из Патонга провели ожидаемую акцию протеста против запуска в городе рейсового автобуса с фиксированной стоимостью проезда в 40 бат. Утром 31 октября шоферы собрались у муниципалитета и потребовали встречи с мэром Чалермсаком Манисри. Таксисты вручили главе города свою петицию против запуска автобуса, а мэр согласился выступить посредником в дальнейших переговорах с пхукетским офисом Департамента наземного транспорта (PLTO).

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Ожидаемая акция протеОжидаемая акция протеста таксистов против автобуса состоялась 31 октября, но была мирной. Фото: Chalermpong (Coach Sam) Saengdee ста таксистов против автобуса состоялась 31 октября, но была мирной. Фото: PR Patong

Администрация провинции Пхукет в лице местного офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket) пока не сообщила подробностей о прошедшей утром 31 октября встрече. Впрочем, о самом плане по запуску рейсового автобуса PR Phuket тоже не сообщала. О том, что это планируется, стало известно из документов PLTO касающихся тендера по выбору оператора городского автобуса.

Муниципалитет Патонга тоже ничего не писал о запуске автобуса, а сегодня опубликовал короткое информационное сообщение, в котором подтвердил факт встречи мэра Манисри с водителями такси, тук-туков, микроавтобусов, мототакси и другого «общественного транспорта».

Из Патонга сейчас ходят несколько автобусов в Пхукет-Таун, также по пляжной дороге проезжает Phuket Smart Bus по пути из Раваи в аэропорт и обратно. Однако именно внутригородское сообщение полностью контролируют таксисты. Сегодня они предсказуемо заявили, что запуск рейсового автобуса в городе нанесет удар по их доходам, чего они допустить не могу.

Таксисты подчеркнули, что никаких общественных слушаний по проекту городского автобуса не проводилось. В ответ мэр Патонга заверил, что с ним якобы этот вопрос тоже никто не обсуждал.

«Никакой координации PLTO с муниципалитетом Патонга по детям указанного проекта не было. Никаких совещаний ни разу не проводилось, – заявил господин Манисри.

Мэр Патонга добавил, что понимает опасения водителей в связи с запуском автобусных маршрутов в городе. Также он признал и актуальность тезиса о том, что появление на городских улицах автобусов может усугубить и без того непростую дорожную ситуацию.

«Я очень хорошо понимаю проблемы и тяготы профессиональных группы водителей Патонга. Я готов и буду рад предоставить свою помощь и выступить посредником в вашем общении с PLTO, выяснить подробности и достоверные факты и продолжить помогать в решении проблем», – заверил мэр Чалермсак Манисри.

На встрече в муниципалитете Патонга присутствовал депутат парламента от Пхукета, представитель партии Move Forward Чалермпонг Сэнгди. С момента майских выборов партия ведет активную работу по реформированию сферы общественного транспорта на Пхукете, включая развитие автобусного сообщения и ограничение эксклюзивных прав таксистов.

В своей жалобе таксисты попросили поставить проект на паузу и указали, что перед принятием решения о запуске автобуса никто не проводил консультаций с ними, «хотя именно их сообщество будет прямо затронуто». Таксисты предсказуемо указали на риски снижения заработков или вообще потери возможности зарабатывать на жизнь извозом.

На плакатах, которые подготовили к акции таксисты, были озвучены аналогичные тезисы: запуск автобуса за 40 бат представляет угрозу водителям такси, а одобрение проекта без общественных слушаний делает это решение нелегитимным.

Господин Сэнгди, избранный в парламент от включающего Патонг округа, не озвучил личную позицию по вопросу. Его однопартиец Сомчарт Течартвончарон сделал лаконичное заявление в Facebook в котором подчеркнул, что его позиция по транспортным вопросам не изменилась.

Депутат несколько недель назад выступил в парламенте с критикой политики правительства по общественному транспорту. Сейчас он заявил, что стоит на стороне властей Пхукета, одобривших автобус.

«Я хочу выразить поддержку Комитету по наземному транспорту, ведущему вперед развитие транспорта на Пхукете. Я придерживаюсь все тех же позиций, которые озвучил в парламенте», – написал он, приложив ссылки на свои выступления.

PLTO пока никак не отреагировал на предсказуемую контр-атаку со стороны водителей такси. Единственная сегодняшняя публикация на странице пхукетского офиса Департамента наземного транспорта касается стандартов оборудования транспорта для перевозки скота. Очевидно, что речь идет все же не об автобусе для Патонга.