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В Рассаде начались работы по организации отвода воды с Soi Phanieng в Самконге

Многочисленные жители Soi Phanieng и соседних улиц Самконга дождались начала работ по организации уличного водоотвода в своем коммьюнити. На протяжении бесчисленных лет Soi Phanieng была местом регулярных наводнений в сезон дождей, причем весьма серьезных. Наконец, 1 ноября 2023 года, муниципалитет Пхукет-Тауна объявил о начале работ по организации уличного водоотвода, призванного защищать Soi Phanieng и прилегающие переулки от систематических затоплений. Пока что речь идет о первой фазе, которая реализуется даже не на самой улице, а в двух сотнях метров от ее начала. Однако 1 ноября официальные лица перешли от простой констатации проблемы в конкретным шагам по ее решению.

Новости Пхукета

1 Ноября 2023, 04:45 PM
Soi Phanieng и Soi Samkong 1 во время октябрьских дождей 2022 года. Фото: PR Phuket

Soi Phanieng и Soi Samkong 1 во время октябрьских дождей 2022 года. Фото: PR Phuket

Soi Phanieng и Soi Samkong 1 во время октябрьских дождей 2022 года. Фото: PR Phuket

Soi Phanieng и Soi Samkong 1 во время октябрьских дождей 2022 года. Фото: PR Phuket

Soi Phanieng и Soi Samkong 1 во время октябрьских дождей 2022 года. Фото: PR Phuket

Soi Phanieng и Soi Samkong 1 во время октябрьских дождей 2022 года. Фото: PR Phuket

Soi Phanieng и Soi Samkong 1 во время октябрьских дождей 2022 года. Фото: PR Phuket

Soi Phanieng и Soi Samkong 1 во время октябрьских дождей 2022 года. Фото: PR Phuket

Уведомление о начале работ по организации дренажа. Фото: PR Phuket City

Уведомление о начале работ по организации дренажа. Фото: PR Phuket City

Как следует из уведомления муниципалитета Пхукет-Тауна, первая фаза работ реализуется на Soi Yaowarat 2, а точнее – на берегу канала Банг-Яй напротив больницы Bangkok Hospital Phuket. Территория административно относится к Пхукет-Тауну, хотя сама Soi Phanieng и ее номерные переулки находятся в Рассаде.

Муниципалитет указал, что работы будут вестись на «насосной станции», хотя существующий объект пока выглядит просто как будка с насосами на берегу канала. Сам клонг Банг-Яй является главной городской артерией отвода дождевой воды в море.

Работы в рамках первой фазы будут продолжаться с 1 ноября этого года по 31 января следующего, время проведения – с 8:00 до 18:00.

О второй и следующей фазах ничего сказано не было, но очевидно, что для отвода воды в канал с Soi Phanieng потребуются соответствующие коммуникации. Само страдающее от наводнений коммьюнити находится к северу от Chillva Market и китайского храма Samkong Shrine.

Муниципалитет принес извинения в связи с возможными неудобствами во время проведения работ и опубликовал телефоны отвечающих за проект инженеров: 080-5493591 (инженер Чаоварин Сакэуйод) и 083-5952484 (инженер Наттхапхонг Прабсамут).

 

 

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