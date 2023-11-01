В Рассаде начались работы по организации отвода воды с Soi Phanieng в Самконге

Как следует из уведомления муниципалитета Пхукет-Тауна, первая фаза работ реализуется на Soi Yaowarat 2, а точнее – на берегу канала Банг-Яй напротив больницы Bangkok Hospital Phuket. Территория административно относится к Пхукет-Тауну, хотя сама Soi Phanieng и ее номерные переулки находятся в Рассаде.
Муниципалитет указал, что работы будут вестись на «насосной станции», хотя существующий объект пока выглядит просто как будка с насосами на берегу канала. Сам клонг Банг-Яй является главной городской артерией отвода дождевой воды в море.
Работы в рамках первой фазы будут продолжаться с 1 ноября этого года по 31 января следующего, время проведения – с 8:00 до 18:00.
О второй и следующей фазах ничего сказано не было, но очевидно, что для отвода воды в канал с Soi Phanieng потребуются соответствующие коммуникации. Само страдающее от наводнений коммьюнити находится к северу от Chillva Market и китайского храма Samkong Shrine.
Муниципалитет принес извинения в связи с возможными неудобствами во время проведения работ и опубликовал телефоны отвечающих за проект инженеров: 080-5493591 (инженер Чаоварин Сакэуйод) и 083-5952484 (инженер Наттхапхонг Прабсамут).