Два человека госпитализированы после падения с высоты на строительных работах в Чалонге

Сразу двое мужчин были госпитализированы 30 октября в Чалонге с травмами, полученными в результате падения с высоты при проведении строительных работ. Из отчета муниципалитета не следует, что инциденты могли быть как-то связаны друг с другом, хотя произошли в один день, в одном районе. Оба пострадавших жаловались на боль в спине и были доставлены в больницу на носилках.

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Мужчина получил травму при падении с высоты при проведении ремонта в жилом доме в поселке Chao Fa Thani. Фото: Chalong Municipality

Мужчина получил травму при падении с высоты при проведении ремонта в жилом доме в поселке Chao Fa Thani. Фото: Chalong Municipality

Мужчина получил травму при падении с высоты при проведении ремонта в жилом доме в поселке Chao Fa Thani. Фото: Chalong Municipality

О двух однотипных инцидентах в Чалонге сообщил 31 октября муниципалитет района. На фото видно, что доставку пострадавших в больницу Chalong Hospital осуществляли сотрудники в форме муниципальных служащих, а не медики Pearl Center или Ruamjai Foundation, которые чаще всего ожидать при подобных инцидентах. Автомобиль скорой помощи маркирован как принадлежащий больнице Chalong Hospital.

Первый вызов 30 октября поступил из поселка Chao Fa Thani, находящегося на Chao Fa West Rd. через дорогу от въезда на Soi Ta-Ied. Упавший с высоты мужчина жаловался на больше в шее, спине и бедре. Местом происшествия стал жилой дом, в котором проводится реновация.

Второй вызов был получен из некой локации «рядом со зданием муниципалитета Чалонга», который находится на улице Luang Pho Chaem Rd., проходящей за храмом Wat Chalong. Место событий выглядит на фото как небольшой отель, где к высокому сезону возводятся некие новые постройки. Сорвавшийся с высоты рабочий жаловался на боль в спине и правой ноге.

Национальности пострадавших не указаны. Уточненной информации о тяжести полученных ими травм муниципалитет не опубликовал.