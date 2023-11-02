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Грузовик раздавил легковую машину в пхукетском тоннеле

Неназванная женщина была доставлена в больницу утром 2 ноября после того, как ее кроссовер Mazda CX3 оказался под колесами тягача с цистерной в тоннеле Samkong Underpass. Водитель грузовой машины предположил, что женщина могла заснуть за рулем, что и спровоцировало неожиданный маневр под кабину тягача, а затем под трехосный прицеп-цистерну с несколькими тоннами растительного масла.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Ноября 2023, 06:04 PM
Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тягач с прицепом массой в несколько тонн раздавил кроссовер в тоннеле у Lotus’s Extra. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о ДТП в тоннеле у супермаркета Lotus’s на Bypass Rd. примерно в 4:15 утра 2 ноября. На месте событий полицейские обнаружили искореженный кроссовер Mazda CX3 красного цвета, а дальше по ходу движения – тягач Hino 500 с цистерной. У грузовика была повреждена правая сторона кабины, а также лопнули несколько колес с правой стороны, включая колеса полуприцепа.

Водитель грузовика Пхончай Менкэу сообщил, что направлялся с грузом растительного масла из Сураттхани в глубоководный порт Пхукета на мысе Панва. Дальнобойщик въехал в тоннель следом за красным кроссовером, который неожиданно сместился в его полосу.

Господин Менкэу не смог избежать столкновения. Сначала грузовик протаранил легковую машины передним бампером кабины, а затем переехал прицепом. Полиция не назвала имени госпитализированной женщины и ничего не сказала о том, что думает о причинах аварии. Господин Менкэу предположил, что находившаяся в Mazda CX3 женщина могла уснуть за рулем.

В 7:20 утра страница Phuket Info Center сообщала о пробке на въезде в тоннель с северной стороны. На опубликованном видео указанный тягач Hino с цистерной все еще находился внутри тоннеля, блокируя одну из полос для движения в сторону Central Festival.

 

 

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