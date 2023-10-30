Иммиграционноe бюро озвучило предлагаемые ограничения по 90-дневному безвизу для России

Полковник Тханет Сукчай, возглавляющий пхукетский офис Иммиграционного бюро, провел встречу с генеральным консулом России на Пхукете Владимиром Сосновым. Беседа прошла в офисе бюро в Пхукет-Тауне, но о теме разговора ведомство ничего не сообщило. На страницах генконсульства никакой информации о поездке господина Соснова к полковнику Сукчаю нет.

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Как следует из публикации Иммиграционного бюро, беседа проходила во второй половине дня 30 октября, то есть за два дня до вступления в силу специальной визовой льготы для россиян.

Вместе с фотографиями со встречи Иммиграционное бюро опубликовало «черновую версию» правил специальной визовой льготы для россиян на высокий сезон (с 1 ноября по 30 апреля). И этот вариант отличается от того, что в последние недели обсуждалось в соцсетях.

Основная суть льготы, направленной на стимулирование туризма, остается прежней:

С 1 ноября по 30 апреля граждане РФ будут получать штампы по прибытию на 90 дней вместо 30.

Однако в «черновике» содержатся два новых ограничения, о которых речи раньше не было:

Полученные 90 дней нельзя будет продлить.

Перейти на визу другого типа будет невозможно.

Иммиграционное бюро просто опубликовало иллюстрацию без каких-либо комментариев, кроме пометки на самой картинке, что это не утвержденный вариант. Генконсульство России на Пхукете пока никаких заявлений не делало.

Срок действия визовой льготы совпадает со сроком зимнего расписания у авиакомпаний и зимнего сезона у туроператоров, хотя инициатива нацелена не на отдыхающих, прилетающих по турпутевкам, а на тех, кому интересно более долгое пребывание в стране.

В последние недели граждане России попадали в криминальные сводки на Пхукете всего один раз, но в связи с самым резонансным дело прошлой недели – нападением на сотрудников Иммиграционного бюро на люксовой вилле в тамбоне Чернг-Талей. По делу были задержаны восемь граждан Индии и один гражданин России.

Россиянину не было предъявлено обвинений непосредственно в нападении, но у него был выявлен оверстэй продолжительностью в 60 дней. По правилам Good guys in, Bad guys out за это полагается штраф, депортация и черный список на 10 лет. Впрочем, Иммиграционное бюро пообещало всем девятерым участникам происшествия, что для них запрет на въезд в Таиланд будет пожизненным.

Иммиграционное бюро ничего не сказало о женщине славянской внешности, которую выводили с виллы вместе с главным фигурантом дела, в списках на депортацию она не значится. СМИ называли женщину гражданкой Украины и супругой индуса, а также публиковали ее фото с этим мужчиной из соцсетей. Однако официальные лица не подтвердили и не опровергли эту информацию. Зато было подтверждено, что главный из индусов, действительно, имел визу Thailand Elite, а также второй паспорт островного государства Вануату.

Примечательно, что упомянутый выше «черновик» параметров визовой льготы содержит и не утвержденнон пока предложение безвиза как раз для граждан Индии. Им предлагается дать 30-дневный безвиз в период с 15 ноября по 15 мая. В отличие от россиян, индусы будут получать его с возможностью дополнительного продления еще на 30 дней и с возможностью смена типа визы.