Музыканты Пхукета записали песню в поддержку кампании Lean on Me

В пандемии коронавируса и вызванном ей экономическом кризисе сложно разглядеть что-то хорошее. Если что-то и вызывает оптимизм, то это эффект единения пхукетского сообщества и продемонстрированная людьми готовность поддержать друг друга в трудную минуту.

В записи кавера на Lean on Me приняли участие около 30 музыкантов.

Вот уже несколько месяцев по всему острову постоянно проходят акции по раздаче еды и продуктовых наборов нуждающимся, которые не могут позволить себе самое необходимое. Помочь стремятся как местные компании, так и просто неравнодушные люди.

Не остались в стороне и пхукетские музыканты, записавшие в середине июля песню в поддержку кампании Lean On Me Food Donation, реализуемой через сеть супермаркетов Villa Market. Выбор песни был очевиден – Lean on Me американского музыканта Билла Уизерса. Участие в записи приняли около 30 пхукетских артистов.

Lean on Me – знаковая композиция для мирового соула, входящая в список величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stones. Написанная в 1972 году песня регулярно звучит на различных благотворительных мероприятиях, а исполнить свои версии хита успели множество артистов.

Запись пхукетской Lean on Me проходила на студии Legend Music в Ко-Кэу, владельцем которой является известный на острове музыкант и продюсер Гари Краус. Композицию записали за два дня – 13 и 14 июня.

«В субботу мы записали ударные, а остальные инструменты и вокал – в воскресенье. Весь процесс был отснят на видео, которое ляжет в основу клипа, который мы выпустим на следующей неделе. Для соблюдения социального дистанцирования воскресные записи были разбиты на три отдельные сессии, чтобы в каждой участвовало не более десяти человек», – рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета» Гари Краус.

Участие в записи приняли около 30 местных музыкантов. В число участников проекта вошли Пэт из блюзового кафе Rockin’ Angels, Колин Хилл, Джордж Кордейро, Алекс Грег, Джимми Фейм и другие. К опытным музыкантам присоединились более молодые коллеги, такие как AndreaH, Blaze KC, Даша D’Aria, воспитанники Phuket Academy of Performing Arts и UWC Thailand. Некоторые из них непосредственно во время студийного дня заглянули в ближайший Villa Market и оставили пожертвование через систему Lean On Me Food Donation.

Сразу после окончания записи и съемок, видеограф Дэниел Вульф уселся за монтажа тизера будущего видео, который был готов к следующему дню. Гари Краус также не стал откладывать дела в долгий ящик и сразу же занялся сведением записанного аудио материала.

Как рассказал Гари, сама идея Lean On Me Food Donation также была реализована быстро. По словам музыканта, в один из дней пандемии он встретился с Ивонн Симонс из Villa Market и Кат Камминг из Help Phuket Today. Разговор, естественно, зашел о сложившейся на Пхукете ситуации и огромном количестве людей, оставшихся без работы и средств к существованию.

«Я задумался о том, как можно сделать сбор пожертвований максимально простым и гладким. На следующий день я связался с Villa Market и спросил, не могут ли они помочь, ведь у них есть вся инфраструктура для этого. Сеть незамедлительно подхватила идею. Проект буквально сорвался с места в карьер», – говорит Гари.

По словам музыканта, увлечь людей какой-то идеей намного проще, когда у нее есть имя. Здесь Гари обратился за помощью к друзьям-музыкантам и ответ был единогласен: «О чем разговор!»

Сейчас сингл Lean On Me можно услышать в эфире радиостанции Live 89.5 и непосредственно в магазинах Villa Market. Также его можно скачать на странице Phuket Academy of Performing Arts в сервисе SoundCloud.

Чтобы принять участие в кампании по помощи нуждающимся, достаточно зайти в любой Villa Market и не кассе попросить отсканировать бар-код для пожертвования. К вашему счету добавят 250 бат, на которые магазин затем сформирует продуктовый набор, рассчитанный на семью из трех человек.

Также можно перевести деньги организации Help Phuket Today напрямую. Реквизиты следующие:

Банк: Kasikorn Bank

SWIFT: KASITHBK

Номер счета: 399-2-88941-0

Получатели: Lakana Sukhsuchit и Jemmit Tammapichai

Цель перевода: Food for Poor Donation