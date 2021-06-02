Accor Live Limitless протянула руку помощи One Phuket

Ни для кого не секрет, насколько остро ощущаются разрушительные последствия пандемии COVID-19 на острове Пхукет. Значительное число людей вынуждены испытывать огромные финансовые трудности из-за низкого внутреннего турпотока и полного отсутствия туристов из-за рубежа. На этом фоне инициативная группа местных жителей запустила благотворительный проект One Phuket, в рамках которого оказывает возможную помощь нуждающимся и ищет способы решения самых разных проблем, принесенных пандемией.

Новости Пхукета

Усилия участников One Phuket решила поддержать крупнейшая в Таиланде отельная группа Accor, под управлением которой находятся 90 отелей (21 непосредственно на Пхукете). Программа лояльности Accor, известная как ALL – Accor Live Limitless, передала One Phuket грант на 80 тыс. бат, которые будут направлены на сбор и раздачу продуктовых наборов для тех, кто с трудом может позволить себе даже самое необходимое.

Гибель туризма привела к тому, что многие жители Пхукета полностью остались без работы, а заработки других свелись к минимуму. Сейчас возможности One Phuket позволяют еженедельно поддерживать едой около 8 тыс. человек, раздавая по 2 тыс. продуктовых комплектов, включающих рис, растительное масло, рыбу и лапшу.

«Глобальный кризис в сфере защиты здоровья, без сомнения, создал серьезнейшие трудности для множества людей, однако мне особо больно было видеть тот эффект, который он произвел на тех, кто зависел от работы туристической отрасли», – отмечает Гарт Симмонс, исполнительный директор Accor в Юго-Восточной Азии, Японии и Южной Корее.

«Мы видим, как в туристических местах, таких как Пхукет, люди объединяются, чтобы помочь друг другу. И совершенно правильно, что мы тоже должны присоединиться и протянуть руку помощи со своей стороны», – добавляет он.

Одна из основательниц One Phuket Андреа Эдвардс отмечает, что экономические последствия третьей волны коронавируса оказались особенно тяжелыми.

«Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по экономикам всего мира и дату окончания глобального кризиса назвать никто не может. На этом фоне многие на нашем прекрасном Пхукет, в столь значительной степени полагающемся на доходы от туризма, продолжают бороться за выживание. Недавняя третья волна коронавируса оказалась разрушительной для местного бизнеса и нужда среди членов нашего сообщества сильна, как никогда ранее. Именно по этой причине в начале 2021 года мы создали инициативу One Phuket. Ее смысл – объединиться всем вместе, стать единым сообществом, повторяющим, что вместе мы через этот кризис пройдет», – говорит госпожа Эдвардс.

Желающие поддержать деятельность One Phuket могут перечислить пожертвование на банковский счет проекта. Реквизиты: Siam Commercial Bank, Choengthale, Phuket | Swift: SICOTHBK | Branch: 0706 | Bank: 014 | Savings account 706265040-3. Дополнительную информацию можно найти в группе One Phuket на Facebook или на странице проекта.