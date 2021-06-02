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Accor Live Limitless протянула руку помощи One Phuket

Ни для кого не секрет, насколько остро ощущаются разрушительные последствия пандемии COVID-19 на острове Пхукет. Значительное число людей вынуждены испытывать огромные финансовые трудности из-за низкого внутреннего турпотока и полного отсутствия туристов из-за рубежа. На этом фоне инициативная группа местных жителей запустила благотворительный проект One Phuket, в рамках которого оказывает возможную помощь нуждающимся и ищет способы решения самых разных проблем, принесенных пандемией.

Новости Пхукета

2 Июня 2021, 05:47 PM
Каждую неделю One Phuket раздает нуждающимся 2 тыс. продуктовых наборов.

Каждую неделю One Phuket раздает нуждающимся 2 тыс. продуктовых наборов.

Слева направо: Ален Руффье (Avista Grande Phuket Karon), Чупонг (Pullman Phuket Panwa), Фернандо Борральо (Star Marine), Сью Алтманн (Phuket Has Been Good To Us), Андреа Эдвардс (OnePhuket), Сабастьен Тронше (Grand Mercure Phuket Patong), Паннапхат Лапа (V Villas Phuket MGallery).

Слева направо: Ален Руффье (Avista Grande Phuket Karon), Чупонг (Pullman Phuket Panwa), Фернандо Борральо (Star Marine), Сью Алтманн (Phuket Has Been Good To Us), Андреа Эдвардс (OnePhuket), Сабастьен Тронше (Grand Mercure Phuket Patong), Паннапхат Лапа (V Villas Phuket MGallery).

Усилия участников One Phuket решила поддержать крупнейшая в Таиланде отельная группа Accor, под управлением которой находятся 90 отелей (21 непосредственно на Пхукете). Программа лояльности Accor, известная как ALL – Accor Live Limitless, передала One Phuket грант на 80 тыс. бат, которые будут направлены на сбор и раздачу продуктовых наборов для тех, кто с трудом может позволить себе даже самое необходимое.

Гибель туризма привела к тому, что многие жители Пхукета полностью остались без работы, а заработки других свелись к минимуму. Сейчас возможности One Phuket позволяют еженедельно поддерживать едой около 8 тыс. человек, раздавая по 2 тыс. продуктовых комплектов, включающих рис, растительное масло, рыбу и лапшу.

«Глобальный кризис в сфере защиты здоровья, без сомнения, создал серьезнейшие трудности для множества людей, однако мне особо больно было видеть тот эффект, который он произвел на тех, кто зависел от работы туристической отрасли», – отмечает Гарт Симмонс, исполнительный директор Accor в Юго-Восточной Азии, Японии и Южной Корее.

«Мы видим, как в туристических местах, таких как Пхукет, люди объединяются, чтобы помочь друг другу. И совершенно правильно, что мы тоже должны присоединиться и протянуть руку помощи со своей стороны», – добавляет он.

Одна из основательниц One Phuket Андреа Эдвардс отмечает, что экономические последствия третьей волны коронавируса оказались особенно тяжелыми.

«Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по экономикам всего мира и дату окончания глобального кризиса назвать никто не может. На этом фоне многие на нашем прекрасном Пхукет, в столь значительной степени полагающемся на доходы от туризма, продолжают бороться за выживание. Недавняя третья волна коронавируса оказалась разрушительной для местного бизнеса и нужда среди членов нашего сообщества сильна, как никогда ранее. Именно по этой причине в начале 2021 года мы создали инициативу One Phuket. Ее смысл – объединиться всем вместе, стать единым сообществом, повторяющим, что вместе мы через этот кризис пройдет», – говорит госпожа Эдвардс.

Желающие поддержать деятельность One Phuket могут перечислить пожертвование на банковский счет проекта. Реквизиты: Siam Commercial Bank, Choengthale, Phuket | Swift: SICOTHBK | Branch: 0706 | Bank: 014 | Savings account 706265040-3. Дополнительную информацию можно найти в группе One Phuket на Facebook или на странице проекта.

 

 

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