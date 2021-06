ВОТ ОН МОМЕНТ: Песня в честь Таиланда

В преддверии открытия Пхукета для иностранных туристов британский продюсер и автор песен Уилл Робинсон выпустил композицию и видеоклип This is the moment, которые должны помочь привлечь отдыхающих из-за рубежа назад в Таиланд.

Пресс-релиз

This is the moment

Видео снималось в 23 потрясающих воображение уголках всего Королевства. Герои сюжета – тайская пара, проводящая отдых мечты в самых живописных местах страны, включая захватывающие горные пейзажи провинций Чианг-Рай, Лой и Канчанабури; храм Wat Thang Sai в Прачуап-Кхири-Кхане; яхту, уходящую на закате в Индийский океан с пхукетского мыса Промтхеп.

Также в видео есть камео сенатора и бывшего министра туризма и спорта Вирасака Коусурата в парке Taweechai Elephant Camp в Канчанабури, где можно увидеть купающихся слонов.

«Тайское гостеприимство – это не только важная сфера экономики страны. Тайское гостеприимство лежит в нашей культуре и в том, как мы живем. Суверенитет страны никогда не был для нас далекой концепцией. Не важно, где именно в Королевстве каждый из нас живет, мы всегда воспринимаем приезжающих как своих гостей, которым благодарны за визит. Я уже успел прослушать мелодию песни и нахожу ее прекрасной», – отмечает сенатор Коусурат.

Песня This is the moment и снятый на нее клип – часть запущенного Уиллом музыкального проекта The Isan Project, участие в котором принимают несколько широко известных исполнителей, включая Сонну Реле, золотым голосом которой исполнена, в частности, заглавная композиция диснеевской «Золушки» под названием Strong.

Песня This is the moment написана Уиллом Робинсоном и Дэниелом Райаном в рамках будущего альбома The Isan Project, который озаглавлен The Beautiful North и должен увидеть свет позже в 2021 году. Это будет уже второй альбом проекта, в который войдут композиции и видео, посвященные разным местам в северном Таиланде, а также Island Dream, Gaffae Chiang Rai и Yellow Mountain, клип на которую снимался в провинции Мэ-Хонг-Сон.

Вместе с The Isan Project Уилл неоднократно бывал во множестве уголков Таиланда, включая Нонг-Хан, Накхон-Пханом, Бурирам, Чайяпхум и остров Пхукет. Музыкант искренне любит страну и ее культуру, получает огромное удовольствие от путешествий и использует личные впечатления от поездок в качестве основы для текстов песен.

Недавно Уилл выпустил композиции Heroes of Thailand и Where the eagles fly, посвященные героическому дайверу Вернону Ансворту, сыгравшего ключевую роль в спасении 12 мальчиков из футбольной команды Wild Boars и их тренера, оказавшихся заблокированными водой в пещере Тхам-Луанг в Чианг-Рае в июле 2018 года. По мотивам этой истории режиссер Рон Ховард и студия MGM сняли голливудский блокбастер, который должен выйти на экраны в этом году. Авторству Уилла также принадлежат популярная композиция и клип Thailand Amazing Thailand.

Уилл живет в Чианг-Мае и ждет возвращения иностранных туристов в страну.

«Я хочу пригласить людей назад в Таиланд. Приезжайте сюда, здесь так много замечательных мест, включая те, которым еще предстоит стать популярными», – говорит Уилл.

«Таиланд открыт. Настало время отдохнуть и оставить в прошлом себя старого. Пожалуйста, приезжайте в Таиланд, поддержите тайский народ и его прекрасную страну», – добавляет он.

Релиз композиции This is the moment состоялся прямо сегодня. Композицию можно найти на множестве популярных площадок по распространению цифрового контента, включая Apple/iTunes/Spotify/Amazon.

Посмотреть клип можно на YouTube и на Facebook.