Hot Meals for All: Кто накормит нуждающихся Патонга

Официальные лица Пхукета продолжают с позитивом комментировать результаты реализации программы Phuket Sandbox, которая, согласно официальным данным, принесла экономике 2,6 млрд бат. Впрочем, до большинства рядовых жителей Пхукета эти миллиарды не дошли, многим из островитян по-прежнему не хватает средств даже на еду, к точкам раздачи бесплатных обедов выстраиваются многолюдные очереди.

8 Октября 2021, 09:41 PM

Фото: Hot Meals for All

Среди тех, кто кормит нуждающихся, есть и тайские граждане, и экспаты. Одни из таких благотворителей – живущие в Патонге Аланд Тан и Суни Койома, которые на ежедневной основе кормят тех, кто сам обеспечить себя не может.

Суни Койома – уроженка провинции Сарабури, но последние 16 лет она живет на Пхукете. Аланд Тан – гражданин Малайзии, перебравшийся на остров семь лет назад. До коронавируса у них был небольшой пляжный ресторанчик, который сейчас переживает не лучшие дни.

«Дела плохи. 90% всех магазинов и прочего бизнеса все еще закрыты. Многие из живущих в Патонге семей не имеют работы или заняты лишь частично. Мы видим все больше бездомных. Им мы тоже раздаем еду», – говорит Суни.

«На ежедневных раздачах обедов мы видим знакомые лица и узнаем истории этих людей. Это огромное количество грустных рассказов о финансовых проблемах, отсутствии работы, прекращении бизнеса из-за коронавируса. Дать этим людям хотя бы один горячий обед в день – самое малое, что мы можем сделать», – продолжает она.

Супруги начали раздавать еду нуждающимся еще в марте прошлого года. Свою инициативу они назвали Hot Meals for All. Причем поддержка неожиданно пришла из родной Малайзии Аланда.

«Мой муж позвонил своему пастору в Малайзии и попросил профинансировать раздачу 60 горячих обедов в день на протяжении двух недель. Две недели превратились в пять, а 60 обедов – в 200, благодаря добрым друзьям, увидевшим нашу раздачу еды на Facebook. Мы – религиозные люди и благодарны Господу за то, что помогает нам находить деньги на то, чтобы кормить нуждающихся. И мы раздаем обеды без ограничений всем, кому это нужно. Ни с какими религиозными намерениями это не связано», – говорит Суни.

Приготовить и раздать 200 обедов в день – работа непростая. Справиться с задачей супругам помогают неравнодушные местные жители и члены экспатского сообщества.

«С нам работает небольшая группа периодически подключающихся волонтеров, по большей части живущих на Пхукете экспатах. При наличии двух добровольцев наша кухня позволяет приготовить и упаковать 200 обедов в день. Было бы замечательно, если бы у нас была стабильная команда волонтеров, которые приходили бы в конкретные дни недели, поскольку чем больше рук, тем быстрее идет работа», – отмечает Суни.

Какого-либо заметного улучшения экономической ситуации на острове пока не ощущается, нуждающихся в еде меньше не становится.

«Мы начали раздавать горячие обеды в марте 2020 года и с тех пор все время надеялись, что экономическая ситуация улучшится. Прошло уже 18 месяцев, но очереди к нашей кухне становятся только длиннее. Мы хотим найти источник средств для того, чтобы обеспечивать раздачу еды вплоть до конца года, хотя маловероятно, что туризм восстановится в ближайшее время, так что нужно готовиться привлекать средства и дальше, чтобы продолжить работу в следующем году. В идеальном мире нам не пришлось бы ничего такого делать, но пока экономика не восстановилась, это наш способ помочь местному сообществу», – отмечает Суни.

Кроме горячих обедов Суни и Алан по возможности формируют продуктовые наборы, аналогичные тем, что раздает проект One Phuket и другие благотворители. Впрочем, в данном случае все зависит исключительно от наличия средств.

Большая часть работы финансируется из личных сбережений Суни и Аланда, также их поддерживают друзья и родственники. Однако для расширения благотворительной программы нужны более широкие источники финансирования.

Чтобы работа продолжалась до конца года, Суни нужно найти 250 тыс. бат, которых хватит примерно на 15 тыс. горячих обедов. При этом на некоторых вещах семья не экономит – в частности, еда пакуется в бумажные лотки, а не в более дешевые, но и более вредный для природы пластик.

Сейчас одна порция еды обходится Суни и Аланду в 32 бата, а всего на проект с самого его начала было потрачено почти полмиллиона. В сумму входят продукты, упаковка, оплата воды, электричества и бытового газа.

Сейчас Суни и Аланд также привлекают средства через веб-платформу SimplyGiving.

«В сборе пожертвований лидирует одна из наших сингапурских волонтеров. Она работает с зарубежными владельцами пхукетской недвижимости и людьми, которые неоднократно отдыхали на Пхукете и потому неравнодушны к острову. Жертвователи шлют деньги со всего мира», – говорит Суни.

«Текущие раунд кампании по привлечению средств начался в конце августа, и с того момента мы уже собрали 250 тыс. пожертвований частных лиц. Но для достижения цели нам нужна общественная кампания по финансированию», – добавляет она.

О том, насколько нужна помощь красноречиво свидетельствуют очереди, выстраивающиеся ежедневно перед кухней Суни. И к сожалению, еды не всегда хватает на всех.

Связаться с Аландом и Суни можно по эл. почте hotmealsphuket@icloud.com. Пожертвовать деньги можно через страницу Hot Meals for All на SimplyGiving.







