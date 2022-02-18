Группа поддержки для женщин на Пхукете

Куда обратиться живущей на Пхукете иностранке во время эмоционального или психологического кризиса? Пожалуй, никто не спорит, что в моменты резкого и сильного проявления проблем профессиональная помощь необходима незамедлительно. Но что делать тем женщинам, кто ведет невидимую и продолжительную схватку с самой собой? Где искать поддержку? Ответ знает Милла Будиарто.

Новости Пхукета

19 Февраля 2022, 12:00 PM

Каждому из нас нужна поддержка в трудную минуту. Важно знать, где ее можно получить. Фото: APG Graphics / Pexels

Без сомнения, некоторые женщины могут проговорить свои проблемы в кругу близких друзей, с семьей или где-либо еще. Но давайте признаем: не всем повезло иметь круг общения, способный поддержать, выслушать с эмпатией, без упреков и оценочных суждений. Кроме того, мысль о том, чтобы прямо рассказать о проблемах эмоционального или психологического свойства, может быть пугающей сама по себе и выступать топливом для стресса, ставя человека в уязвимую позицию. Итак, куда же идти? Куда обращаться?

Я живу на Пхукете уже десять лет и за все это время мне не встретилось ни одной группы поддержки для людей с эмоциональными или психологическими проблемами. Возможно, я плохо искала, но и здесь возникает вопрос: нормально ли, что человеку нужно буквально заглядывать под каждый камень в поисках поддержки. Для сравнения просто забейте в Google собрания анонимных алкоголиков (АА) или анонимных наркозависимых (NA и CA) на Пхукете. Поисковик сразу найдет вариант поблизости – никаких хлопот и трудностей.

Британская организация Mind выпустила набор рекомендаций по вопросу групп поддержки, основанных на принципе side by side, то есть общения людей со схожими проблемами. В основе работы – исследования Университета Святого Георга в Лондоне, фонда Макпина и Лондонской школы экономики. Вывод: «поддержка равных равными состоит в том, когда люди со схожим опытом психологических трудностей, травм или других форм социальных или эмоциональных проблем встречаются, чтобы поддержать друг друга». По-английски это называется pier support.

Группы прямой поддержки равных равными предлагают участникам безопасное пространство, где можно искренне открыть себя без страха осуждения. Участники могут говорить друг с другом о личных вопросах и личном опыте. Говорить с тем, кто действительно понимает, через что проходит говорящий, и могжет дать советы, на которые способен лишь тот, кто имел такой же опыт.

Группа равных на Пхукете

Я – одна из администраторов группы Phuket Women’s Collective, закрытого англоязычного сообщества для живущих на Пхукете и в окрестностях женщин (включая цисгендерных, трансгендерных и небинарных лиц). Я заметила, что в последние несколько месяцев в группе выросло число вопросов, касающихся ментального здоровья. На этом фоне стала очевидна необходимость в системе эмоциональной и психологической поддержки для женщин.

15 января женская группа прямой поддержки pier to pier в сфере эмоционального и ментального здоровья собралась в первый раз. Работу на собраниях поддерживают консультант в сфере психического здоровья с личным опытом в этой области и консультант с дипломом в сфере психологии. Цель группы – создать безопасное, позитивное и дающее поддержку пространство для женщин, которым нужно поговорить о личных вопросах, личном опыте и лично борьбе без оценок и осуждения.

В основе работы группы лежат принципы приватности и конфиденциальности. Это означает, что все, сказанное участницами собраний, остается в стенах помещения, где проходит встреча. Нигде и никогда больше высказанное не будет ни обсуждаться, ни пересказываться. Проще говоря, все, что вы скажете здесь – здесь же и останется. Члены группы поддержки верят, что обмен личным опытом и стратегиями выхода из кризисов позволяет участницам и оказывать поддержку друг другу, и получать ее самим. Благодаря этому мы чувствуем себя менее одинокими, менее изолированными.

Группа прямой поддержки равных встречается раз в две недели по субботам в кофейне-магазине Endless Summer, находящейся в колониальном особняке на Yaowarat Rd. в самом сердце Пхукет-Тауна. Встречи продолжаются с 10:30 утра до полудня и являются совершенно бесплатными. Впрочем, мы поощряем, участниц, которые оказывают поддержку бизнесу, давшему нам место для встреч, и покупают какой-нибудь напиток из меню.

Группа поддержки открыта для всех англоговорящих женщин, будь то иностранки или местные жительницы. Рекомендуется бронировать места заранее, поскольку пространство рассчитано на десять человек. Задать вопросы на интересующие темы или забронировать место можно по электронной почте phuketwomengroup@gmail.com.

Милла Будиарто