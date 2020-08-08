Отбойные течения на пляжах Пхукета

Купание на пляжах Пхукета в низкий сезон опасно не только из-за высоких волн, но и из-за отбойных течений, также известных как rip current, rip, тягун или разрывное течение. Очередное напоминание о rip’ах спасатели с Най-Харна озвучили на прошлой неделе, когда в тягун попали двое купальщиков: гражданка Таиланда и пытавшийся помочь ей гражданин России.

Новости Пхукета

8 Августа 2020, 11:26 AM

Купаться в низкий сезон стоит только под присмотром спасателей. Фото: Naiharn Surf Lifesaving Club

Спасатели вовремя заметили боровшихся с течением людей, поспешили к ним и доставили обоих на пляж на спасательных досках. Женщина была изможденной, но пришла в себя самостоятельно. Мужчине потребовалось некоторое время дышать кислородом из баллона.

Рип – это один из видов прибрежных течений, характерной особенностью которого является то, что оно всегда направлено перпендикулярно побережью. Сила течения напрямую зависит от силы волн. Отбойные течения образуются в тех местах, где из-за особенностей рельефа воде проще уйти назад в море, чем в других частях пляжа.

К примеру, вода может промыть своего рода канал в песке и через него стремительно возвращаться назад после удара волны о берег. На Пхукете рипы характерны для большинства пляжей западного побережья, но особенно часто в связи с ними вспоминаются Най-Харн и Сурин. На восточном побережье (к примеру, в бухте Йон) отбойных течений нет и эти пляжи безопасны в низкий сезон.

Отбойные течения – это своего рода реки в море шириной от двух-трех до десятков метров, длина рипа также может варьироваться, равно как и скорость потока в нем. Когда человек попадает в течение и пытается в нем плыть к берегу, то у него создается ощущение, как будто он вообще не двигается или даже с каждым взмахом рук оказывается все дальше от берега. В этот момент главное – подавить в себе панику, поскольку в случае с рипом губительна именно она.

Важно помнить, что в отличие от других течений рип не утянет человека под воду, поэтому непосредственная угроза прямо в момент попадания в течение отсутствует. Отбойные течения приводят к гибели людей потому, что многие купальщики, не понимая ситуации, начинают в панике грести к берегу и теряют сильны в бесплодной борьбе с рипом. Второй фактор риска заключается в том, что течение может отнести человека слишком далеко от берега, откуда он потом просто не сможет выплыть.

Итак, первое действие при попадании в отбойное течение – не паниковать и трезво оценить ситуацию. Второй шаг – позвать на помощь, если на пляже есть спасатели и другие люди. Дежурящие на пхукетских пляжах лайфгарды прекрасно знают о рипах, да и многие местные резиденты о них осведомлены. Третий этап – начать самостоятельно выбираться из течения. Для этого необходимо плыть в направлении параллельном берегу, чтобы выйти за пределы узкого, но сильного потока. Если рип не широкий, то сделать это по силам даже не самому опытному пловцу. После того, как вы покинули поток, следует спокойно оценить ситуацию и начать двигаться к берегу, хотя течение может успеть вас отнести довольно далеко в море. Помните, что рипы – это течения, во-первых, узкие, а во-вторых, ослабевающие с удалением от берега. Главное – не пытаться плыть рипу наперекор.

Лучший способ не попасть в отбойное течение – не купаться нигде, кроме отмеченных спасателями зон. Это правило после упомянутого выше происшествия на Най-Харн повторил лайфгард Чула Нонтри.

«Каждый день мы отмечаем безопасные для купания места красно-желтыми флагами, а места, где входить в воду опасно, отмечаем флагами красного цвета. Пожалуйста, купайтесь только между красно-желтыми флагами и соблюдайте предписания спасателей», – обратился к посетителям пляжа господин Нонтри.

Рип можно распознать визуально, а главное, что должно насторожить, – это «другое» море, то есть выделяющий на фоне остальной линии волн узкий участок. Основные признаки рипа следующие:

• Видимый канал бурлящей воды, уходящий в море перепендикулярно берегу.

• Поток, уносящий в море различный морской мусор, растительность или пузыри.

• Узкий участок спокойной воды, хотя повсюду пенятся волны.

• Измененный цвет воды (более темный, более светлый, зеленоватый).

• Как следует из сказанного выше, рип может выглядеть не только как очевидно опасный участок, но и как наиболее безопасный и привлекательный для купания.

В случае, если вы увидели, что другой человек попал в отбойное течение, то прежде всего необходимо известить о происшествии спасателей и других людей на пляжи (среди них могут быть серферы или просто люди с опытом спасения на водах). Затем необходимо жестами и голосом попытаться объяснить попавшему в беду человеку, куда ему плыть, чтобы выбраться из течения.

Докинуть до жертвы рипа спасательный круг или другое подручное средства, как правило, будет затруднительно, но круг (доску для серфа, надувной матрас) можно попробовать запустить по самому течению, на выходе из потока человек и круг могут встретиться.