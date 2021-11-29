Фонд Life Home Project присоединился к GlobalGiving

Пхукетская организация Life Home Project Foundation объявила о том, что прошла акселератор интернет-ресурса GlobalGiving, объединяющего благотворителей со всего мира, и теперь является признанным партнером GlobalGiving и присутствует на его маркетплейсе.

Новости Пхукета

30 Ноября 2021, 11:00 AM

Фото: Life Home Project

В рамках GlobalGiving Accelerator фонд Life Home Project привлек 7,8 тыс. долл. пожертвований 43 уникальных благотворителей на поддержку своего проекта по помощи тайским детям с ВИЧ. Деньги собираются на то, что нуждающиеся дети могли закончить нынешний учебный год.

«Мы рады видеть Life Home Project Foundation в качестве части нашего сообщества. Они отвечают всем нашим строгим стандартам в области доверия и поддержки сообществ, а мы всегда видели своей целью предоставлять таким организациям инструменты, обучение и поддержку, чтобы они росли и становились эффективней», – заявил генеральный директор GlobalGiving Алекс Гуррье.

«Жертвователи GlobalGiving ценят возможность поддерживать такие проекты, как Life Home Project Foundation, будучи уверенными, что их будут регулярно информировать о том, как используются их средства», – добавил он.

О самом проекте рассказал его лидер Кеннет Миллер. Фонд заботится о десяти детях, которые либо имеют ВИЧ, либо каким-либо образом столкнулись с ним. Организация обеспечивает подопечным «любящее семейное окружение» и «дает чувство собственного достоинства и ценности в тайском обществе».

«Наши дети отличаются возрастом и способностями к учебе, возраст колеблется от трех до 17 лет. Наш приоритет – сделать так, чтобы в рамках образовательных программ и понимания социальных ценностей и норм они находились на том же уровне, что другие тайские дети. Это даст им возможность исполнить свои мечты и получить многообещающие карьерные возможности, чтобы потом заботиться о своих ценностях», – заявил Кеннет Миллер.

По словам господина Миллера, финансовая цель инициативы – собрать 10 тыс. долл, из которых уже имеются более 8 тыс. Ценность имеет пожертвование любого размера, а подробнее можно узнать по ссылке http://goto.gg/53380.

«Нам не хватает 2195 долл. для достижения цели в 1000 тыс.», – заявил лидер проекта.

Life Home Project Foundation располагается на острове Сирэ к востоку от Пхукет-Тауна. Фонд был основан в 2002 году, как благотворительная организация, поставившая себе цель бороться с распространением ВИЧ, а также помогать лицам с ВИЧ и СПИД.

В прошлом Life Home Project Foundation выполнял роль хосписа для женщин со СПИД, но постепенно болезнь пошла на спад на Пхукете, так что хоспис начал работать как приют.

Приют приюта стремится обеспечить своим подопечным лучшее качество жизни за счет профессионального обучения. На уроках женщины осваивают разные навыки – учатся делать подушки, шить одежду, производить другую бытовую продукцию и готовить еду на продажу. Обо всем этом можно узнать на сайте LHPF.org.

«Тhe Life Home Project Foundation также предоставляет женщинам с ВИЧ и их детям образовательные возможности, помогает ВИЧ-положительным и лицам со СПИД в формате выездной работы и в больницах», – говорится на сайте организации.

Благотворители отмечают, что возможность развивать трудовые навыки и вновь чувствовать себя полезными радикально отражается на самоуважении и уверенности в себе у подопечных.

«В результате качество жизни множества ВИЧ-положительных людей улучшилось; большинство смогли вернуться в свои деревни и поселки, начать заботиться о себе и о семьях. Более того, доступ к антиретровиросным препаратам означает, что лица с ВИЧ могут жить более здоровыми жизнями и жить дольше», – добавляет фонд.