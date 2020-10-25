Щенячьи нежности: Ликбез по собачьим поцелуям

Собачьи поцелуи сродни вкусу оливок. Кто-то их обожает, а кто-то не переносит на дух. Некоторые владельцы собак сами стремятся к тому, чтобы питомец лизнул их в нос, другие же находят это отвратительным. Такова жизнь.

Расселл Дистанс Расселл

25 Октября 2020, 11:14 AM

Фото: Tamas Pap

Впрочем, как бы то ни было, большинство собаководов наполняют собачьи поцелуи значительным смыслом, видя в них проявления любви со стороны питомцев. Так ли это?

У собаки может быть целый ряд поводов, чтобы лизнуть вас. Конечно, это может быть проявление любви, как описано выше. Но возможно, что вы просто «приятны на вкус» для питомца или даже у него имеется компульсивное расстройство того или иного рода. Также вы можете заметить какие-то триггеры, запускающие такое поведение. К примеру, наличие на коже лосьона со сладким запахом (возможно, крема от загара) или запах пота (после утренней пробежки).

Основное правило таково: особо беспокоиться насчет собачьих поцелуев не следует, но имеет смысл следить за поведением собаки на предмет наличия проблем со здоровьем, которые могут вызывать тягу к ним. Так что если облизывание кажется компульсивным, излишним или вредным для самого пса (к примеру, чрезмерное лизание лап), то пора обратиться к ветеринару или специалисту по собачьему поведению.

При анализе поведения питомцев целесообразно рассматривать полный контекст событий, в которых собака вас лизнула, включая анализ тех сигналов, на которые вы, возможно, не обращали внимания. Для начала, кто инициировал контакт? Собака подошла к вам или вы подошли к ней? Была ли у собаки возможность разорвать контакт или вы ее крепко обнимали и не давали уйти?

В некоторых случаях, когда собака не может покинуть ваши объятия, она может воспользоваться таким поцелуем в качестве жеста миролюбивого шанса разрешить ситуацию, а не демонстрацией обожания хозяина, как вы полагаете.

Если собака напряжена, отворачивается от вас, а белки ее глаз больше обычного, то это все сигналы того, что, как минимум сейчас, она не получает удовольствия от ваших нежностей и внимания.

Также собаководам не стоит забывать, что близкий контакт с собакой лицом к лицу воспринимается питомцем как грубое вторжение в его пространства. Со стороны пса такое поведение выглядит как грубое и потенциально агрессивное. И одно дело, когда вы поступаете так со своей собственной собакой, которая знает вас, имеет с вами личностную связь и доверяет вашим действиям. Но насколько бы дружелюбной ваша собака не была, контакт нос к носу может быть опасен. Большинство укусов собаками в доме (особенно детей) – это результат как раз подобных ситуаций. Поначалу облизывание может показаться нам аналогом поцелуя, а на деле оказаться просьбой «оставь меня в покое». И если мы игнорируем эту просьбу, особенно когда собака не может вырваться, ситуация может начать развиваться по плохому сценарию.

Так что, если вы настроены на момент нежности с питомцем, просто пригласите его разделить это чувство с вами. Если он тоже настроен на близкий контакт, он придется. В противном случае следует уважать собачье «нет». В конце концов, все мы хотим, чтобы наши собаки чувствовали себя комфортно. Поэтому очень важно думать о том, как мы физически демонстрируем свои эмоции, чтобы питомец не испытывал давления и не ублажал нас поцелуями против своей воли.

Если ваша собака имеет привычку охотно раздавать поцелую налево и направо, а вас такое поведение не радует, то нужно действовать на упреждение. Когда вы видите, что питомец приближается к вам с намерением лизнуть, дайте ему команду сидеть, а затем попытайтесь переключить любвеобильность и энергию на что-то еще, к примеру, на жевательную игрушку. Прекрасно работают так называемые «набивные конги», но и любимый плюшевый мишка тоже подойдет для выплеска собачьей энергии.

Также полезны и базовые уровни контроля над поведением собаки в доме, включая наличие у нее отведенного места. Это будет создавать дистанцию между вами (и вашими гостями) и питомцем, исключая для него возможность с ходу раздавать поцелуи.

Если вам тяжело дается переключение внимания собаки или борьба с излишним облизыванием, не стесняйтесь написать нам. И помните, что облизывание губ или дрожание языка часто являются признаками стресса у питомца.

Расселл Дистанс Расселл – профессиональный кинолог, специалист пхукетского центра Canine Point Academy. Получить дополнительную информацию о собаках и всем, что с ними связано, можно на сайте k9pointacademy.com, а также по телефону 091 654 1960 и электронной почте info@k9pointacademy.com.