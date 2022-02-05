Открыты первые поля пхукетской «Монополии»

Пхукетская версия знаменитой настольной игры «Монополия» будет готова уже в марте этого года. И мы уже знаем первые из достопримечательностей, которые попали на игровое поле.

Даша Сулейман

5 Февраля 2022, 08:48 PM

Есть желающие купить мыс Промтхеп или пляж Ката?

«Спасибо всем за рекомендации в прошлом году! У нас был большой выбор локаций и нам очень понравилось делать эту игру», – заявила Дженнифер Лау из компании Winning Moves, которая создает игру по официальной лицензии, предоставленной американской компанией Hasbro, придумавшей «Монополию».

Известно, что первыми из 22 ключевых локаций на игровом поле будут мост «Сарасин», пляж Ката, торговый центр Central и мыс Промтеп. Как отмечают создатели игры, эти места были выбрали из-за их культурного и исторического значения для провинции Пхукет.

Строительство моста Сарасин началось в 1951 году, а завершилось в 1967 году. Он соединил Пхукет с материковой частью Таиланда. На игровом поле Сарасин будет обозначен коричневым цветом и расположится в самом начале игрового поля.

Ката – один из самых популярных пляжей на острове – обозначен розовым цветом. Мыс Промтеп, где туристы и местные жители любят наблюдать золотые закаты, по праву займет главное место на игровом поле и будет обозначен синим цветом.

«Мы получили удовольствие от совместной работы с Winning Moves над тем, чтобы показать лучшее, что может предложить «жемчужина Андаманского моря» остров Пхукет, – отметил директор британского департамента Туристического Управления Таиланда (ТАТ) Чиравади Кхунсуб. – В этой игре каждый найдет что-то интересное: от самых знаковых мест до тайных сокровищ. Мы особенно рады, что игра выходит сейчас, когда границы Таиланда открыты для иностранных туристов».

Осталась всего пара месяцев и создатели и игры планируют успеть к масштабной презентации, которая состоится в марте в Central Phuket Floresta. После презентации игра будет доступна по всему острову, ее также можно будет приобрести на онлайн платформе Amazon.

«От лица Central Phuket нам очень приятно, что проект Central Phuket Floresta – занимает одно из главных мест в игре «Монополия», – заявил исполнительный вице-президент по маркетингу компании Central Pattana Натакит Тангпунсинтхана.

Выход пхукетской версии «Монополии» был анонсирован в конце 2020 года, причем разработчики сразу заявили, что намерены создавать локализованную версию всемирно известной игры при участии жителей Пхукета, которые знают и любят свой остров. Каждая из 28 клеток на игровом поле «Монополии» будет представлять собой известное место на острове. Многие из карточек «Шанс» и «Общественная казна» будут также переделаны в пхукетском стиле.

За подробностями о новой игре заходите на официальную страницу Phuket Monopoly в Facebook.

«Землевладелец» и немного истории

«Монополия» – пожалуй, самая известная настольная игра в мире. Но знаем ли мы что-либо об истории ее создания? Изначально настолка называлась совсем иначе, а придумала ее американка, которая хотела политических и социальных перемен в своей стране.

Элизабет Мэги родилась в 1866 году и впоследствии стала выступать против политики своего времени. Она противостояла капиталистической системе владения собственностью, свой протест женщина решила высказать в виде настольной игры.

Отец Мэги познакомил ее с трудами Генри Джорджа, именно идеи этого либертарианца вдохновили Мэги на создание игры «Землевладелец». Джордж был убежден, что введение налога на землевладения помогло бы решить множество социальных проблем того времени. Решив доказать обоснованность предложения Джорджа, Мэги разработала и в 1904 году запатентовала игру «Землевладелец». Выложенная на игральной доске схема была заполнена улицами и достопримечательностями для продажи. Главное новшество ее игры, однако, заключалось в наличии двух наборов правил.

В соответствии с набором «Процветание» каждый игрок зарабатывал каждый раз, когда кто-то один приобретал собственность (модель налогообложения земли, предложенная Джорджем), и игра была выиграна (всеми!). Тогда игрок, начавший игру с наименьшим капиталом, удваивал его. Напротив, в соответствии с набором правил «Монополист» игроки добивались успеха, приобретая недвижимость и собирая арендную плату со всех тех, кому не посчастливилось приземлиться там, и кто сумел обанкротить остальных, став единственным победителем. Звучит знакомо, не правда ли? По словам Мэги, целью двойного набора правил было дать игрокам «практическую демонстрацию существующей системы захвата земли со всеми её исходами и последствиями» и, следовательно, понять, как различные подходы к владению недвижимостью могут привести к разным социальным результатам. Вскоре игра стала хитом среди левых интеллектуалов, а также среди общин квакеров, некоторые из которых изменили правила и перерисовали доску с названиями улиц из Атлантик-Сити. Среди игроков этой квакерской адаптации был Чарльз Дарроу, который позже продал такую ​​модифицированную версию игровой компании Parker Brothers как свою собственную.