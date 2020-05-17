Жизнь с собакой в условиях самоизоляции

Самоизоляция – отличное время, чтобы заняться своей собакой. Но заводить нового питомца сейчас не стоит, считает колумнист «Новостей Пхукета» и профессиональный кинолог Расселл Дистанс Расселл.

Расселл Дистанс Расселл

17 Мая 2020, 12:33 PM

Фото: Nenad Stojkovic

Если вы вдруг не заметили, по всему миру бушует пандемия коронавируса. Страны закрывают границы, люди самоизолируются в своих домах, жизнь далека от нормальной. У всех сейчас есть серьезные поводы для беспокойства, а главный приоритет для сознательного человека – выполнение рекомендаций медиков и официальных лиц по сдерживанию вируса. Но не менее важно помнить и о том, что наши питомцы понятия не имеют, что происходит, но при этом осознают, что что-то в жизни поменялось.

В последние недели и дни я получил немало писем и звонков от людей, интересовавшихся, что можно сделать, чтобы их оказавшиеся в четырех стенах собаки не сходили с ума и не разносили все вокруг. Также меня спрашивали, не подходит ли текущий момент как раз для того, чтобы животное завести. В конце концов, мы все сидим дома, так что можем уделить достаточно времени новому члену семьи. Действительно, что может пойти не так?

Давайте начнем именно с вопроса о появлении собаки в доме. Моя обычная рекомендация в подобных случаях – не заводить собаку «когда все дома», то есть в начале школьных каникул или отпуска, будь то щенок из питомника или бывший уличный пес и приюта. Заводить питомца лучше посреди ваших обычных дней, посреди привычной рутины. В новом доме собаке как раз нужны рутина, структурированный день и – превыше всего – постоянство.

Если вы заводите собаку на каникулах – или во время вызванной пандемией самоизоляции – то в первое время вы будете проводить с питомцем 24 часа в сутки семь дней в неделю. И именно это станет для животного нормой.

Затем дети пойдут в школу, вы вернетесь на работу. Жизнь для вас вновь станет нормальной, но для собаки мир перевернется с ног на голову. У пса изменится вся повседневная рутина и вся структура дня, исчезнут все привычные возможности выплеснуть энергию. Это может быть серьезным шоком.

Да, сейчас у вас в избытке свободного времени, но для того, чтобы завести собаку, это время совсем не подходящее.

В качестве альтернативы я могу лишь предложить взять на попечение уличного пса. Конечно, этот шаг тоже связан с определенными сложными моментами и также требует структурированного подхода... Но если вы хотя бы на несколько недель поможете местным приютам и подарите немного любви животному, то это стоит того.

Теперь вернемся к вопросам тех, у кого собака уже есть в доме. Что можно сделать, чтобы животное не скучало, было чем-то занято и не выплескивало излишек энергии в виде деструктивной деятельности?

Во-первых, есть немало игр, которыми можно развлечь себя и питомца непосредственно в доме. Я знаю, что многие владельцы собак без энтузиазма смотрят на обучение питомца каким-то трюкам, поскольку полагают это бесполезным навыком. Я не возражаю. Действительно, умение собаки перекатываться по команде не имеет никакой практической пользы, кроме того, чтобы раз в год похвастаться перед новыми гостями.

Но лично для меня первое место занимает не практическое применение навыка, а сам процесс обучения. Этот процесс требует времени, терпения и практики, что усиливает связь между человеком и собакой. В долгосрочной перспективе это приводит к тому, что собака становится намного более настроенной на вас, поскольку привыкает к тому, что занятия с хозяином – это всегда весело и приносит награду. Так что вы можете ожидать больше послушания и внимания со стороны пса.

Для собаки выполнение любых команд совершенно равнозначно и имеет под собой один единственный смысл. Это просто поведение, которое приносит награду. Я бы попробовал позаниматься этим с питомцем. Если собака начинает понимать, что какие-то виды поведения приносят награду с вашей стороны, то она с высокой вероятностью будет практиковать то, что должно понравиться вам. На практике это означает, что питомец будет действовать с оглядкой на вас и при встрече на улице с другой собакой или животным будет больше обращать внимание на вас, а не на них.

Во-вторых, в текущей ситуации можно попробовать поиграть с питомцем в несколько игр, подходящих для замкнутого пространства. Отличный вариант – прятки. Один человек держит собаку на месте, а второй – сперва показывает ей угощение или любимую игрушку, а затем убегает и прячется с наградой. Для начала лучше прятаться совсем без хитростей – за углом или за диваном. Когда собака найдет спрятавшегося – вручайте заслуженную награду и постепенно усложняйте задание. Питомцу понравится!

Получить дополнительную информацию о собаках и всем, что с ними связано, можно на сайте k9pointacademy.com, а также по телефону 091 654 1960 и электронной почте info@k9pointacademy.com. Canine Point Academy – единственная организация K9 в Таиланде, имеющая аккредитацию в качестве сертификационного центра дрессировщиков CCPDT-KA и оценщика American Kennel Club (AKC).