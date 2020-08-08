Как обуздать один из базовых собачьих инстинктов

Кинолог Расселл Дистанс Расселл рассказывает о том, как научить собаку добровольно расставаться с «законной добычей», какой бы она ни была.

Расселл Дистанс Расселл

8 Августа 2020, 11:16 AM

Отбирать что-то у собаки силой – не оптимальная идея. Лучше научить пса обмену. Фото: Glen Carrie / Unsplash

У каждого из нас есть вещи, которые нам ценны, будь-то ценность материальная или эмоциональная. Лишиться этих предметов мы не хотим, поэтому устанавливаем сейфы и запираем двери. Собаки в данном плане от нас не отличаются и также не хотят расставаться с ценными для себя вещами, какими бы они ни были: любимая игрушка, ботинок хозяина или подобранная на пляже аппетитная рыбешка, умершая восемь дней назад.

Некоторые собаки защищают свои ценности достаточно ожесточенно и могут причинить вред хозяину, если тот пытается отобрать у них вещь. Мы называем это «охраной ресурсов» и это нормальное, естественное поведение, поскольку защита ценностей – важный навык выживания. Если в дикой природе вы будете позволять кому-то отбирать собранную вами пищу, то вы, вероятно, не выживете (примерно как в случае, если кто-то будет отбирать у меня шоколад).

Впрочем, иногда нам все-таки приходится отбирать что-то у собаки, особенно если речь идет о вредном и опасном предмете: куриной кости, пакете крысиного яда. Но с учетом рефлекса охраны ресурсов мы не хотим действовать при помощи силы и принуждения, поскольку, вероятно, сделаем ситуацию только хуже, применив физическую силу и еще сильнее обратить внимание собаки на вещь, которую пес уже находит значимой для себя.

Таким образом крайне важным элементом дрессуры становится обучение пса бросать что-то по команде, а лучший способ достичь результата – научить собаку обмену, чтобы она понимала, что отказ от одного в обмен на другое – в ее интересах.

Для начала обучения выберите какую-нибудь вещь, которую ваш пес уже любит, например, мячик или игрушку. Эту вещь можно прямо дать питомцу или положить в метре-другом от него. Затем позвольте собаке какое-то время пожевать мячик или поиграть с игрушкой с вами либо без вас.

Когда питомец немного поиграет, достаньте его любимое лакомство и поводите им перед носом, чтобы он почуял запах. Через какое-то время собака бросит игрушку на землю. В этот момент незамедлительно похвалите подопечного и бросьте угощение слегка в сторону, чтобы ему пришлось отвернуться от игрушки. Это важно, поскольку ваша задача – перенаправить внимание собаки с предмета на еду. Также это дает вам возможность подобрать игрушку, пока пес смотрит не на нее.

Когда питомец расправится с угощением и вернется к вам, покажите ему игрушку и предложите снова взять ее. Помните, что пес не должен успеть слишком быстро съесть угощение и броситься назад за предметом, пока вы его не подняли. Если ваш питомец супер быстрый, можно попробовать использовать две игрушки. Пока моя собака жует свой любимый мяч, я достаю второй и слегка поддразниваю ее, пару раз ударяя вторым мечом о землю перед ее глазами. В этот момент ее внимание переключается на второй мяч и она бросает первый, а я одновременно отбрасываю заинтересовавший ее новый мяч в сторону, чтобы за ним пришлось сбегать. Пока она бегает, я успеваю подобрать первый из мячей.

Ни на одном из этапов я не прошу собаку что-то сделать, голосовые команды отсутствуют. Также я не пытаюсь отобрать у питомца предмет руками. Я просто жду, пока собака примет решение бросить имеющийся у нее объект и сразу же получит награду: угощение или вторую игрушку.

Когда питомец осознает, что вы не пытаетесь украсть или отнять охраняемые им ресурсы, он быстро начнет отказываться от игрушки, поскольку будет знать, что вот-вот получит новую награду.

Когда ваша собака начнет быстро отпускать предметы из пасти, можно начать выдерживать паузу в пару секунд и уже после нее давать награду. Со временем вы заметите, что собака все быстрее будет приходить к вам, чтобы отказаться от игрушки в обмен на награду. На этом этапе пес уже прекрасно будет понимать правила игры: «Я отказываюсь от игрушки, получаю награду, а потом еще и игрушку назад!»

Именно сейчас можно начать давать псу команды голосом, такие как «брось» или «отпусти».

Расселл Дистанс Расселл – профессиональный кинолог, специалист пхукетского центра Canine Point Academy. Получить дополнительную информацию о собаках и всем, что с ними связано, можно на сайте k9pointacademy.com, а также по телефону 091 654 1960 и электронной почте info@k9pointacademy.com.