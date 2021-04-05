Тотальный диктант снова напишут на Пхукете

Тотальный диктант это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.
Цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто любит русский язык и русскую культуру.
В Бангкоке Тотальный диктант будет проходить на двух площадках.
На Пхукете Тотальный диктант организуют Детский сад «СКАЗКА» (руководитель Родион Кудрин) и Русская школа на Пхукете «РасСвет».
Диктант будет проходить на трех площадках:
-в Храме Святой Троицы,
-в международной школе BCIS,
-в Mirage Cafe Bar & Restaurant.
Читать текст диктанта будут, в том числе генеральный консул России на Пхукете Соснов Владимир Викторович, матушка – Ксения Бычкова и учитель русского языка и литературы Елена Безрукова. Регистрация участников – на официальном сайте Тотального диктанта (https://totaldict.ru) до 9 апреля.
+66 81-082-0498 Кудрин Родион
+66 80-040-8704 Журавлёва Надежда
+66 86-345-3033 Медярова Камилла