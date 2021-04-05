Тотальный диктант снова напишут на Пхукете

10 апреля 2021 года в 15:00 в Бангкоке и на Пхукете состоится Тотальный диктант. Тотальный диктант – это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции – Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Партнерский материал

Тотальный диктант это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто любит русский язык и русскую культуру.

В Бангкоке Тотальный диктант будет проходить на двух площадках.

На Пхукете Тотальный диктант организуют Детский сад «СКАЗКА» (руководитель Родион Кудрин) и Русская школа на Пхукете «РасСвет».

Диктант будет проходить на трех площадках:

-в Храме Святой Троицы,

-в международной школе BCIS,

-в Mirage Cafe Bar & Restaurant.



Читать текст диктанта будут, в том числе генеральный консул России на Пхукете Соснов Владимир Викторович, матушка – Ксения Бычкова и учитель русского языка и литературы Елена Безрукова. Регистрация участников – на официальном сайте Тотального диктанта (https://totaldict.ru) до 9 апреля.



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