One Phuket: Вместе Пхукет сможет накормить тех, кто в этом нуждается

Ни для кого не секрет, насколько остро ощущаются разрушительные последствия пандемии COVID-19 на острове Пхукет. Даже те, кого нужда не коснулась лично, не могут не видеть тысяч других, испытывающих колоссальные финансовые трудности из-за закрытия острова для иностранных туристов.

Новости Пхукета

12 Июня 2021, 03:00 PM

Фото: 5 Star Marine

Нет отдыхающих – нет работы – нет еды на столе. Закрытые отели и заброшенные кафе невозможно не заметить. Отсутствие на дорогах туристических автобусов и минивэнов, может, и разгрузило трафик, но уж очень суровой ценой.

На этом фоне около полугода назад инициативная группа местных жителей запустила благотворительный проект One Phuket, в рамках которого энтузиасты оказывают прямую продуктовую помощь нуждающимся и ищут способы решения других проблем, принесенных пандемией. Средства на покупку еды жертвуют как обычные люди, так и бизнес.

В июне One Phuket получила подкрепление со стороны крупнейшей в Таиланде отельной группы Accor, под управлением которой находятся 90 гостиниц (21 из них – непосредственно на Пхукете). Программа лояльности Accor, известная как ALL – Accor Live Limitless, передала One Phuket грант на 80 тыс. бат, которые до последнего сатанга будут направлены на закупку и раздачу продуктов питания тем, кто с трудом может позволить себе самое необходимое.

Сейчас возможности One Phuket позволяют еженедельно поддерживать едой около 8 тыс. человек, раздавая по 2 тыс. продуктовых комплектов, включающих рис, растительное масло, рыбу и лапшу. Но на все это нужны деньги, поэтому поддержка со стороны крупного бизнеса актуальна, как никогда.

«Глобальный кризис в сфере защиты здоровья, без сомнения, создал серьезнейшие трудности для множества людей, однако мне особо больно было видеть тот эффект, который он произвел на тех, кто зависел от работы туристической отрасли», – отмечает Гарт Симмонс, исполнительный директор Accor в Юго-Восточной Азии, Японии и Южной Корее.

«Мы видим, как в туристических местах, таких как Пхукет, люди объединяются, чтобы помочь друг другу. И совершенно правильно, что мы тоже должны присоединиться и протянуть руку помощи со своей стороны», – добавляет он.

Одна из основательниц One Phuket Андреа Эдвардс отмечает, что экономические последствия нынешней – третьей – волны коронавируса оказались особенно тяжелыми.

«Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по экономикам всего мира, а назвать дату окончания глобального кризиса никто не может. На этом фоне многие на нашем прекрасном Пхукет, в столь значительной степени полагающемся на доходы от туризма, продолжают бороться за выживание. Недавняя третья волна коронавируса оказалась разрушительной для местного бизнеса. Нужда среди членов нашего сообщества сильна, как никогда ранее. Именно по этой причине в начале 2021 года мы создали инициативу One Phuket. Ее смысл – объединиться, стать единым сообществом, повторяющим, что вместе мы через этот кризис пройдем», – говорит госпожа Эдвардс.

Желающие поддержать деятельность One Phuket могут перечислить пожертвование на банковский счет проекта. Реквизиты: Siam Commercial Bank, Choengthale, Phuket | Swift: SICOTHBK | Branch: 0706 | Bank: 014 | Savings account 706265040-3. Дополнительную информацию можно найти в группе One Phuket на Facebook или на странице проекта.