Личный опыт: Лой Кратонг в тайском кругу

Колумнистка «Новостей Пхукета» Евгения отправилась отпраздновать Лой Кратонг вместе с жителями своей деревни и рассказывает о полученном опыте.

Евгения Сычева

17 Ноября 2020, 10:48 AM

Фото: PR Kathu

Когда-то впервые побывав на этом празднике, я запомнила его атмосферу просто как романтичную и только спустя много лет, оказавшись внутри процесса, я увидела нечто большее.

Лой Кратонг считается одним из самых красивых и масштабных праздников: миллионы людей по всей стране, независимо от возраста и социального происхождения, ежегодно собираются, чтобы отметить этот день.

Много лет я отмечала Лой Кратонг в местах, где было больше туристов, чем местных жителей, и весь ритуал сводился к тому, чтобы купить и запустить лодочку, поесть и посмотреть программу. Сейчас же я впервые окунулась в атмосферу праздника, на котором не было иностранцев.

В этом году мы с тайскими соседками решили сделать лодочки своими руками и именно этот процесс помог задуматься и вникнуть в смысл происходящего.

Во-первых, выяснилось, что часть наших соседей – мусульмане, поэтому праздник они не отмечают и не запускают кратонги, но вполне могут делать кратонги своими руками и нормально относятся к тому, что их дети запускают лодочки.

При этом взрослые мусульмане с радостью посещают этот праздник ради встречи с друзьями. Поэтому кратонги мы мастерили для всех детей с нашей улицы независимо от религии.

Во-вторых, процесс изготовления лодочек для детей объединил всех взрослых на нашей улице: папы добыли все необходимые заготовки, а мамы творили красоту умелыми руками, параллельно организовав мастер-класс для меня. В процессе я подумала, что это очень похоже на карту желаний и исторически правильный кратонг все-таки должен быть сделан своими руками, ведь смысл традиции – отпустить свои печали, загадать свое желание и начать с чистого листа свою жизнь. Так что к покупной лодочке теперь я отношусь с сомнением.

Согласно легенде (и поиску Google), внутрь лодочки кладут монетки, зажигают ароматические палочки и свечку. А также нужно положить на дно кратонга срезанные волосы или ногти, тогда все беды и несчастья покинут вас вместе с течением воды.

Стричь волосы и ногти в кратонг мы не стали, ограничились цветами и палочками. Одухотворенная новой мыслью о визуализации, я присоединилась к празднику в компании своих тайских мамочек и наших детей.

В этом году администрация района Кату организовала целый фестиваль на три дня с огромным фудкортом и развлекательной программой на территории парка у старой вискикурни (Тесабан Тамбон Кату Парк).

Первое, что впечатлило: администрация района в национальных костюмах тепло встречающая посетителей при входе и впоследствии присутствующая среди народа. Я не знаю, принято ли это на подобных мероприятиях, но на этом у меня возникло ощущение, что здесь нет классовых границ и все собравшиеся – одна большая семья.

По словам моих соседей, администрация района организовала фестиваль на три дня, чтобы поднять людям настроение в это нелегкое время и дать возможность заработать тем, кто может что-то продать. Внутри парка под белоснежными шатрами продавали еду, напитки и фонарики. В таких мероприятиях мне нравится принцип OTOP (One Tambon One Product) – это помогает избежать конкуренции среди продавцов и толкучки среди покупателей.

Все три дня доступными для посетителей были национальные настольные игры, в которые могли играть все желающие, и раритетные вело-рикши, на которых также мог прокатиться любой из посетителей. Ни игры, ни рикши не пустовали ни минуты, в игры играли семьями, а на вело-рикшах мальчишки-школьники с радостью катали и детей, и взрослых.

Развлекательная программа на сцене была также в национальных оттенках. Особенно удивительным для меня был конкурс красоты, традиционный для Лой Кратонга. Тайские красавицы разного возраста в национальных костюмах, полностью закрывающих руки и ноги… танцевали. Никаких прогулок по подиуму в бикини, громкой музыки и шоу. Только национальные ритмы, плавные движения и танцы рук, где вся красота – в изгибе ладоней. Сотни людей, включая моих детей, не избалованных европейскими праздниками, были очарованы этим зрелищем. И я, пожалуй, впервые поняла, насколько это красиво.

Но главное. что меня впечатлило, – это сам запуск кратонгов, который всегда казался мне романтичным. Без иностранцев и ажиотажа вокруг водоема я увидела ритуал совсем по-другому. Очередь к месту запуска из сотен сосредоточенных на своем желании людей. Удивительные по креативности лодочки (видно, что многие делали сами). В глазах ожидающих запуска – палитра эмоций: кто-то радуется, кто-то задумчив, но есть что-то общее у всех, и это общее концентрируется здесь, у воды и передается даже мне, хотя я не планировала запускать лодочку и я не буддист. Я смотрела на людей, которых никто не торопит, хотя за их спиной сотни ожидающих своей очереди. Очевидно, что здесь дело не в скорости, а в качестве, но главное, что все вокруг понимают это.

Молитва – спускание Кратонга на воду. Вот оно.

Кажется, я впала в транс, наблюдая за молящимися людьми и ловя их выходы из состояния молитвы, и видимо, я вошла в то же состояние, в котором находились они. Состояние, когда ты не здесь, а там, внутри себя, в диалоге с тем, в кого ты веришь.

И находясь там, среди сотен или тысяч тайцев, внутри их чистой энергии и единой веры, я вдруг поняла, на чем держатся эти люди. Не на религии – ведь их здесь несколько – а именно на вере. Это то, что помогает не только сбываться их желаниям, но и переживать трудности.

По моим наблюдениям, независимо от религии, тайцы часто молятся. В разговоре у них не принято жаловаться на жизнь. И даже сейчас, в сложный период, когда у многих нет работы, я слышу от соседей не жалобы на то, что все плохо, а благодарность за то, что у них есть. И мы вроде живем одной жизнью, но у нас разный угол зрения. Тайцы привыкли видеть красивое и верить в лучшее. Верить, что желание сбудется.

Именно на этом Лой Кратонге, вместо романтики и лишнего повода для праздника, я, наконец, увидела духовность, веру и ценности этого народа через призму национальных традиций, из которых соткан именно этот праздник.