Тайский подход: Начальная школа в Таиланде

Колумнистка «Новостей Пхукета» Евгения продолжает рассказ о тайском подходе к воспитанию детей. Сегодняшняя тема – начальная школа в Таиланде.

Евгения Сычева

21 Июня 2020, 10:30 AM

Кому-то тайская школа покажется строгой, но детям там нравится. Фото: Sarawut (Hack) Intarob

Продолжая тему тайского воспитания, хочется отметить эффективность школьных методов, поскольку большую часть воспитания берут на себя именно образовательные учреждения.

Программа в тайских школах является обязательной с пяти лет, при этом рассчитана на обучение с трех. Но вот воспитать ребенка так, чтобы в пять лет он безболезненно адаптировался к школьному процессу – не каждому родителю под силу. Именно поэтому большинство тайских родителей отдают детей в школу пораньше.

И наша семья не исключение.

Как школьное воспитание отразится на моих детях, мне только предстоит узнать. А пока делюсь тем, что вижу глазами родителя в реальном времени.

В три года старшая дочь пошла в обычную тайскую (частную) школу. Что я увидела: два учителя на класс из почти 40 человек. Учителя – они же няни – помогают со всеми бытовыми вопросами, включая приучение к туалету и отучение от бутылочки. Многие дети приходят в школу в памперсах и со смесью. Наши первые учителя встречали детей в прямом смысле танцами с бубнами: по очереди пели и плясали под мультики первый час, пока малыши собирались и подключались к процессу.

Не углубляясь в образовательную программу, отмечу только воспитательную часть и те результаты, которые я увидела у своего ребенка. А их я увидела очень быстро.

Во-первых, школа дочери понравилась, несмотря на то, что тайский язык она тогда понимала с трудом и была абсолютно домашним ребенком. Во-вторых, буквально на второй день она стала здороваться и благодарить на тайском. Тот самый «вай», над которым я билась больше двух лет, в школе она приняла сразу же. Потом я подсмотрела, как это выглядит: после каждого выхода ученики гуськом заходят в класс, с готовым «вай». Уклониться невозможно, иначе задержишь весь класс. Собственно, это и есть одна из основ тайского воспитания – сначала думать о других, а потом о себе.

Буквально через месяц дочку как подменили: она спокойно делала «вай» учителям, благодарила продавцов в магазине, быстро начала понимать тайский язык, - хотя до этого она не принимала ни тайский язык, ни культуру. До школы основной проблемой дома были ее постоянные истерики, - благодаря школе они исчезли, дочка стала более спокойной и внимательной к просьбам, стала быстро сходиться с тайскими детьми вне школы.

Со второй дочерью было проще: с малых лет она видела школу сестры, поэтому была морально готова к ней и безболезненно адаптировалась.

К слову о системе и методах. В тайских школах очень жесткая дисциплина: невозможно представить курящих за углом старшеклассников, запрещен макияж, нельзя носить с собой мобильный телефон. Единые школьные правила в целом сильно облегчают воспитательный процесс внутри семьи.

Мне нравится, что есть школьная форма и что выбор школьных причесок ограничен. Это упрощает процедуру сборов и избавляет от конфликтов на предмет «нечего надеть» или «хочу другую прическу».

Непривычный момент: классный руководитель закрепляется за классом только на год, при переходе в следующий класс появляется новый. Это очень похоже на внутрисемейный уклад в тайских семьях, где ребенок растет с бабушкой, при этом менее болезненно воспринимает изменения в составе взрослого окружения.

Самым ярким впечатлением из мероприятий в школе для меня является ритуал омовения ног матери, который повторяется из года в год и заставляет меня всхлипывать украдкой от других мам. Для тайских родителей это, наверное, привычная процедура, а меня она каждый раз трогает до слез. Теперь я понимаю, откуда у тайцев это преклонение к своим матерям.

Вообще тайское воспитание в школе очень живо характеризует утренняя линейка – сочетание проповеди, молитвы, гимна, зарядки и танцев, - именно в таком порядке. Это и есть основные правила, которые можно перевести как «почитай родителей, заботься о ближних, люби родину, держи тело и дух в чистоте – а после веселись и радуйся жизни».

При всей жесткости дисциплины у тайских школ получается создать дружелюбную атмосферу и быть одновременно непререкаемым авторитетом не только у детей, но и у родителей. Видя положительный результат, я научилась доверять тайской школе и думаю, что проблем с адаптацией в тайском обществе у моих детей не будет.

Меня до сих пор забавляет вопрос «весело ли тебе было в школе», которым тайские родители встречают детей после занятий.

Весело в школе? Для меня это что-то новенькое, но я уже привыкла. И когда мои дети дружно отвечают, что было весело, сто раз в день говорят «мама, я люблю тебя» и скучают по школе, - я думаю, что это не худшая из систем.

Время покажет, что лучше, а что хуже. А пока мы ждем открытия нашей школы после изоляции и надеемся, что в ней будет, как и прежде – строго, но весело.