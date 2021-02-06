Друг в доме: Как научить питомцев ладить друг с другом

Многие люди заводят сразу несколько собак, и по большей части питомцы хорошо ладят друг с другом. Но иногда бывают и проблемы. Если в детстве вы росли с братьями и сестрами, то наверняка помните периодические стычки. В некотором смысле это нормально как для нас, так и для братьев наших меньших. Собаки тоже могут время от времени что-то делить.

Расселл Дистанс Расселл

6 Февраля 2021, 10:39 AM

Хозяин может помочь своим собакам преодолеть вражду, но это потребует времени и сил. Фото: Carol Vinzant

Когда речь заходит о настоящей вражде и агрессии между собаками, то решение этой проблемы потребует и усилий и времени. Зачастую очень много времени, а в самых тяжелых случаев, возможно, будет иметь смысл найти для одного из питомцев новую семью. Поверьте, мне непросто это говорить, но поймите, если между животными настоящая вражда, то это может оказаться самым безопасным выходом для всех.

Сказанное выше – крайний случай. Если же у вас есть время, терпение и возможность аккуратно работать над ситуацией, то проблему можно решить. Или хотя бы привести своих питомцев к тому уровню терпимости друг к другу, который уже не будет создавать неприятностей.

Конец дружбы?

Представьте, что у вас произошла ссора с хорошим другом, в ходе которой кто-то кого-то ударил. Простить оппонента может быть непросто (особенно поначалу, да и дальше вы будете какое-то время относиться к человеку с настороженностью). Также будет и ощущение, что желание погасить конфликт может быть воспринято неправильно.

С собаками все точно так же. И пусть это прозвучит очевидно, но необходимо правильно работать над ситуацией, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Чем больше стычек будет происходить, тем сложнее будет восстановить доверие и дружбу.

Почему это происходит?

В отношениях между собаками может быть целый ряд вопросов. А самые частые из проблем могут повторяться неоднократно.

Плохое самочувствие. Может быть так, что одному питомцу нехорошо и он не в духе. Все как с людьми. Когда нам нездоровится, мы можем быть раздражительными и резкими. Точно то же самое относится к ситуации, когда кто-то испытывает боль. Так что лучшим первым шагом будет отвести питомца к ветеринару, сделать анализы, проверить на наличие каких-либо болей или других проблем со здоровьем.

Стресс и страх могут в значительной мере определять поведение питомца, а источником стресса могут оказаться самые разные вещи. Прошедший год стал большим психологическим испытанием для всех нас, а собаки очень чувствительны к эмоциональному состоянию людей. Также свою роль могут играть половые гормоны, причем и у стерилизованных питомцев в том числе. Кроме того, внимания и работы требует возможная излишняя привязанность пса к какой-либо еде, игрушке или чему-то еще.

Очень важно попытаться установить, что вызывает эпизоды агрессии или нежелательной защитной реакции, чтобы прицельно работать над этими факторами.

Как решать проблему?

О чем бы ни шла речь в поведении собаки, работа над проблемой сводится к превентивному контролю и тренировке. Превентивный контроль предотвращает появление нежелательной реакции, а тренировка учит собаку правильному поведению. По объективным причинам превентивные действия – первый шаг. К примеру речь может идти об изоляции собак друг от друга (физической или просто визуальной). В результате питомцы будут иметь собственные безопасные и спокойные зоны, где они смогут отдыхать и не испытывать угрозы.

Также таким образом вы получите возможность работать с каждым из животных индивидуально, выстраивать контроль поведения и полезные привычки, которые очень пригодятся позже. Разведите подопечных по разным частям дома или комнатам, используйте калитки в дверных проемах (их стоит закрыть тканью для ощущения непрозрачной стены). Все что угодно, лишь бы у каждой из собак было свое пространство. Весь смысл в этом.

Следующий этап – неустанная работа над взаимодействием между вами и каждой из ваших собак в индивидуальном порядке. Сперва общайтесь полностью один на один, затем постепенно добавляйте отвлекающиеся факторы (конечно, не ту собаку, с которой у питомца конфликт, но других собак, людей и так далее). Цель – стабильно добиваться того, чтобы в любой ситуации вы могли переключить внимание питомца на себя. Работайте с каждым из них индивидуально и помните: делать это пару раз – потеря времени, делать сотни раз – путь к результату.

На следующем этапе можно начинать медленно и осторожно сводить питомцев. Начинайте просто с визуального контакта и постепенно сокращайте дистанцию. Повторюсь, это может занять недели и месяцы, не ожидайте быстрого результата. Цель этого этапа состоит в том, чтобы для животных опыт взаимодействия становился позитивным, чтобы они ощущали комфорт. Как и во всех элементах дрессуры, если результата нет, то возвращайтесь на шаг или два назад, где вашей собаке было комфортно.

Если питомцы начали относиться друг к другу с терпением, то можно дальше сокращать дистанцию между ними, но при этом контролируя, чтобы внимание каждого из них было сосредоточено на вас, а не на втором животном. И помните, что важно создать у подопечных позитивные ощущения, так что не кричите и не поправляйте их.

Как вы видите, секрет в тактике малых шагов. Постепенно сводите питомцев вместе, сохраняя контроль и позитивную атмосферу. По сути вам нужно добиться, чтобы каждая из собак начала думать: «Эй, а рядом с ним приятно и весело».

И пара слов о наморднике…

Меня часто спрашивают, стоит ли надевать на собаку намордник. Конечно, он может быть полезен как инструмент формирования контроля, но есть и минусы. Дело в том, что намордник по определению не учит вашу собаку правильному поведению, а чаще сего даже ухудшает дело. Так что используйте эту вещь правильно.

Повторюсь, что решение проблемы собачьей вражды может быть очень непростым, так что я бы рекомендовал вам сперва обратиться к нам, а мы постараемся предложить план работы под ваш случай. Получить первичную информацию о дрессуре можно по телефону 091 654 1960, по эл. почте info@k9pointacademy.com и на сайте www.k9pointacademy.com. Центр CPA аккредитован Сертификационным советом профессиональных дрессировщиков (CCPDT), а также является членом American Kennel Club (AKC) и IACP.