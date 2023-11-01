Донорская кровь остро нужна Пхукету к высокому сезону

В плане дорожных аварий 2023 год намного хуже предыдущего. Согласно данным национального фонда ThaiRSC, смертность в ДТП на 40% выше прошлогодней, количество госпитализаций – примерно на 24%. При этом текущая статистика включает четыре месяца высокого турпотока в начале года и шесть месяцев минимальных туристических прибытий с ноября по октябрь. Начиная с ноября потребности в донорской крови заметно возрастут.
Медицинские учреждения традиционно испытывают особо острый дефицит крови для переливания в высокий сезон. Стремясь привлечь больше доноров, Красный Крест и Vachira Phuket Hospital организуют для доноров выездные сессии, чтобы желающие могли сдать кровь недалеко от дома.
Выездные пункты Красного Креста в ноябре:
- 1 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);
- 1 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang;
- 2 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);
- 2 ноября – 14:00-15:00 – Phuket 9 Co Ltd (Rawai Park);
- 4 ноября – 14:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);
- 6 ноября – 14:00-18:00 – Lotus’s Bypass;
- 8 ноября – 9:00-15:00 – Wat Sawang Arom (Wat Rawai);
- 10 ноября – 12:00-15:00 – Phuket Wittalaya School;
- 14 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);
- 14 ноября – 13:00-16:00 – Blue Canyon Country Club;
- 16 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);
- 16 ноября – 10:00-15:00 – Mueang Thalang School;
- 17 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);
- 17 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang;
- 21 ноября – 10:00-15:30 – Phuket FantaSea Kamala;
- 24 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);
- 24 ноября – 12:00-18:00 – JungCeylon Patong;
- 25 ноября – 14:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);
- 28 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);
- 28 ноября – 10:00-14:00 – Satree Phuket School;
- 30 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);
- 30 ноября – 12:00-18:00 – Central Phuket Floresa.
Больница Vachira Phuket Hospital организует собственные выездные пункты для приема донорской крови, но расписание их работы в ноябре пока не опубликовано.
Особых акций для иностранцев пока не анонсировалось, но в ноябре вполне можно ожидать подобное мероприятие, поскольку с предыдущего прошло три месяца, а именно с таким интервалом можно сдавать кровь. Если решение будет принято, то об акции объявят дополнительно.
Также специальный донорский день ожидается 27 ноября, когда Таиланд будет праздновать Лой Кратонг. В расписании Phuket RBC на этот день стоит выезд в провинцию Пханг-Нга, но основной донорский центр в офисе Красного Креста в Пхукет-Тауне будет работать. Именно там проходил 29-31 октября донорский Хеллоуин, в рамках которого сотрудники Банка Крови встречали посетителей в вампирских костюмах.
Больница Vachira Phuket Hospital и Красный Крест подчеркивают, что сдача крови безопасна и безболезненна. Процедура осуществляется с соблюдением необходимых требований гигиены и безопасности, затем вся кровь проходит тщательные анализы перед использованием.
Базовые рекомендации для доноров
Рекомендуется:
- Хорошо отдохните перед сдачей крови. Отправьтесь в постель пораньше и хорошо выспитесь.
- Поешьте за четыре часа до сдачи крови. Предпочтение следует отдавать здоровой и не жирной пище.
- Приезжайте на акцию в удобной одежде с рукавами, обеспечивающими легкий доступ к локтевому сгибу.
- Возьмите с собой удостоверяющий личность документ (паспорт).
- Следите за гидрацией организма. За 20-30 минут до процедуры выпейте три-четыре стакана воды.
- Не спешите уходить после процедуры. Подождите 15 минут в донорском пункте, подкрепите силы едой, которой вас там угостят. В случае головокружения или головной боли – присядьте или прилягте. Если неприятные ощущения продолжаются – обратитесь к врачам.
Не рекомендуется:
- Не сдавайте кровь, если вы болеете. Также к сдаче крови не допускаются люди, перенесшие COVID-19 менее, чем за 14 дней до процедуры, или испытавшие побочные эффекты от вакцинации.
- Не употребляйте алкоголь в течение 24 часов до и после донорства. Также препятствием для сдачи крови может стать прием некоторых медицинских препаратов перед процедурой (проконсультируйтесь с врачом в донорском пункте или заблаговременно по телефону). Воздержитесь от курения в течение двух часов до процедуры.
- После сдачи крови постарайтесь в течение следующих суток избегать долгого воздействия прямых солнечных лучей. Воздержитесь от больших физических нагрузок.
Графики работы банков крови Phuket RBC и Vachira Phuket Hospital, адреса и другая информация доступны в Facebook на страницах Phuket RBC и Vachira Phuket Hospital Blood Bank.