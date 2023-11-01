Донорская кровь остро нужна Пхукету к высокому сезону

На Пхукете начался высокий сезон, что означает не только рост турпотока, но и увеличение числа дорожных аварий и других происшествий, требующих переливания крови для спасения жизней людей. Пхукетское отделение Красного Креста и больница Vachira Phuket Hospital продолжают кампанию по пополнению запасов в своих банках крови. Особенно нужна кровь с отрицательным резусом, которая почти не встречается у тайцев (0,3% от всего населения). Нуждающимся в переливании иностранцам могут помочь только другие иностранцы.

Новости Пхукета

Сдача крови в Хеллоун в офисе Красного Креста на Пхукете. Фото: Phuket RBC

Сдача крови в Хеллоун в офисе Красного Креста на Пхукете. Фото: Phuket RBC

Сдача крови в Хеллоун в офисе Красного Креста на Пхукете. Фото: Phuket RBC

Сдача крови в Хеллоун в офисе Красного Креста на Пхукете. Фото: Phuket RBC

Сдача крови в Хеллоун в офисе Красного Креста на Пхукете. Фото: Phuket RBC

Сдача крови в Хеллоун в офисе Красного Креста на Пхукете. Фото: Phuket RBC

Сдача крови в Хеллоун в офисе Красного Креста на Пхукете. Фото: Phuket RBC

Сдача крови в Хеллоун в офисе Красного Креста на Пхукете. Фото: Phuket RBC

В плане дорожных аварий 2023 год намного хуже предыдущего. Согласно данным национального фонда ThaiRSC, смертность в ДТП на 40% выше прошлогодней, количество госпитализаций – примерно на 24%. При этом текущая статистика включает четыре месяца высокого турпотока в начале года и шесть месяцев минимальных туристических прибытий с ноября по октябрь. Начиная с ноября потребности в донорской крови заметно возрастут.

Медицинские учреждения традиционно испытывают особо острый дефицит крови для переливания в высокий сезон. Стремясь привлечь больше доноров, Красный Крест и Vachira Phuket Hospital организуют для доноров выездные сессии, чтобы желающие могли сдать кровь недалеко от дома.

Выездные пункты Красного Креста в ноябре:

1 ноября – 12:00 -18:00 – Lotus’s Phuket ( Bypass Rd.) ;

– -18:00 – Lotus’s Bypass ; 1 ноября – 12:00 -18:00 – Lotus’s Thalang ;

– -18:00 – Lotus’s ; 2 ноября – 12:00 -18:00 – Lotus’s Phuket ( Bypass Rd.) ;

– -18:00 – Lotus’s Bypass ; 2 ноября – 14:00 -1 5 :00 – Phuket 9 Co Ltd (Rawai Park) ;

– -1 :00 – ; 4 ноября – 14:00 -18:00 – Lotus’s Phuket ( Bypass Rd.) ;

– -18:00 – Lotus’s Bypass ; 6 ноября – 14:00 -18:00 – Lotus’s Bypass;

– -18:00 – Lotus’s Bypass; 8 ноября – 9 :00 - 15:00 – Wat Sawang Arom (Wat Rawai) ;

– 9 - – Wat Sawang Arom (Wat Rawai) 10 ноября – 12:00-15:00 – Phuket Wittalaya School;

14 ноября – 1 2 :00- 18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.) ;

– 1 :00- – ; 14 ноября – 1 3 :00- 16:00 – Blue Canyon Country Club ;

– 1 :00- – ; 16 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);

16 ноября – 10:00-15:00 – Mueang Thalang School;

1 7 ноября – 12:00 -18:00 – Lotus’s Phuket ( Bypass Rd.) ;

– -18:00 – Lotus’s Bypass ; 1 7 ноября – 12:00 -18:00 – Lotus’s Thalang ;

– -18:00 – Lotus’s ; 21 ноября – 10:00-15:30 – Phuket FantaSea Kamala;

24 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);

24 ноября – 12:00-18:00 – JungCeylon Patong;

25 ноября – 14:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);

28 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);

2 8 ноября – 10:00 -14:00 – Satree Phuket School;

– 30 ноября – 12:00-18:00 – Lotus’s Phuket (Bypass Rd.);

30 ноября – 12:00-18:00 – Central Phuket Floresa.

Больница Vachira Phuket Hospital организует собственные выездные пункты для приема донорской крови, но расписание их работы в ноябре пока не опубликовано.

Особых акций для иностранцев пока не анонсировалось, но в ноябре вполне можно ожидать подобное мероприятие, поскольку с предыдущего прошло три месяца, а именно с таким интервалом можно сдавать кровь. Если решение будет принято, то об акции объявят дополнительно.

Также специальный донорский день ожидается 27 ноября, когда Таиланд будет праздновать Лой Кратонг. В расписании Phuket RBC на этот день стоит выезд в провинцию Пханг-Нга, но основной донорский центр в офисе Красного Креста в Пхукет-Тауне будет работать. Именно там проходил 29-31 октября донорский Хеллоуин, в рамках которого сотрудники Банка Крови встречали посетителей в вампирских костюмах.

Больница Vachira Phuket Hospital и Красный Крест подчеркивают, что сдача крови безопасна и безболезненна. Процедура осуществляется с соблюдением необходимых требований гигиены и безопасности, затем вся кровь проходит тщательные анализы перед использованием.

Базовые рекомендации для доноров

Рекомендуется:

Хорошо отдохните перед сдачей крови. Отправьтесь в постель пораньше и хорошо выспитесь.

Поешьте за четыре часа до сдачи крови. Предпочтение следует отдавать здоровой и не жирной пище.

Приезжайте на акцию в удобной одежде с рукавами, обеспечивающими легкий доступ к локтевому сгибу.

Возьмите с собой удостоверяющий личность документ (паспорт).

Следите за гидрацией организма. За 20-30 минут до процедуры выпейте три-четыре стакана воды.

Не спешите уходить после процедуры. Подождите 15 минут в донорском пункте, подкрепите силы едой, которой вас там угостят. В случае головокружения или головной боли – присядьте или прилягте. Если неприятные ощущения продолжаются – обратитесь к врачам.

Не рекомендуется:

Не сдавайте кровь, если вы болеете. Также к сдаче крови не допускаются люди, перенесшие COVID-19 менее, чем за 14 дней до процедуры, или испытавшие побочные эффекты от вакцинации.

Не употребляйте алкоголь в течение 24 часов до и после донорства. Также препятствием для сдачи крови может стать прием некоторых медицинских препаратов перед процедурой (проконсультируйтесь с врачом в донорском пункте или заблаговременно по телефону). Воздержитесь от курения в течение двух часов до процедуры.

После сдачи крови постарайтесь в течение следующих суток избегать долгого воздействия прямых солнечных лучей. Воздержитесь от больших физических нагрузок.

Графики работы банков крови Phuket RBC и Vachira Phuket Hospital, адреса и другая информация доступны в Facebook на страницах Phuket RBC и Vachira Phuket Hospital Blood Bank.