Финальный бранч сезона в Sala Phuket

Отель Sala Mai Khao Phuket завершает сезон бранчей в эту субботу, 28 октября. Редактор The Phuket News и экспат с многолетним опытом Бен Тайербак побывал на одном из предыдущих мероприятий и рекомендует заглянуть в отель на Май-Кхао, если вы там еще не были. Субботние бранчи в Sala – это и привычная для подобного формата кулинарная классика, и увлекательный тайско-европейский фьюжн, и, конечно же, атмосфера пхукетского бранча, которую при всем желании не повторят ни Бангкок, ни Куала-Лумпур.

Бен Тайербак

Бранч в выходной день – это своего рода ритуал, объединяющий все экспатское коммьюнити Азии независимо от места проживания. Я и сам отдал должное этой традиции за время жизни в Сингапуре, Токио, Гонконге и Бангкоке. Бранчей я видел немало, и удивить меня сложно, но пхукетскому отелю Sala Mai Khao Phuket удалось это сделать. Более того, прочим заведениям теперь придется постараться, чтобы превзойти уровень, продемонстрированный отелем в Май-Кхао.

Прежде всего, Sala сразу получает фору перед конкурентами за счет локации, ведь это не городская гостиница, а живописный курортный комплекс, расположившийся среди тропической зелени у роскошного пляжа Май-Кхао. Легкий бриз с моря и плеск волн вносят серьезный вклад в успех бранча еще до подачи еды.

Когда мне предложили приехать на бранч, я не раздумывал ни минуты еще и потому, что само предложение было эклюзивным. Sala проводит бранчи только в течение низкого сезона и только раз в месяц. В субботу, 28 октября, пхукетская публика получит последнюю в этом году возможность оценить, чем и как заведение угощает гостей по выходным.

Для бранча мы выбрали уличный столик неподалеку от сцены, где негромко исполнял приятные композиции квартет музыкантов. Место было в тени, с моря дул легкий бриз, так что все было прекрасно. Впрочем, репутация шеф-повара Тони Ригли летит впереди него, поэтому мы не стали затягивать с прелюдией и с воодушевлением принялись дегустировать закуски.

На Пхукете было бы странно начать трапезу не с даров моря. На бранче в Sala любителей морепродуктов ждут устрицы фин-де-клер, лангусты, чилийские мидии, лосось пашот, белые андаманские креветки и многое другое. Все дары моря – настоящая сенсация вкуса.

Отвлекусь немного на формат. В течение всего бранча можно заказывать блюда по меню без ограничений, и все они будут готовиться специально для вас, так что свежесть и вкус – гарантированы. Однако здесь нужно рассчитывать свои силы. К примеру, нам очень хотелось попробовать восхитительные по описанию мясные нарезки и сыры, а также мини-бургеры с рыбными палочками, которые в последний визит объявил самым понравившимся ему блюдом боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри. Однако от них пришлось с сожалением отказаться, чтобы сохранить силы на главные блюда, без которых, как потом выяснилось, бранч потерял бы значительную долю своей уникальности.

Перейдя к горячему, я для начала взял себе стейк риб-ай из ангуса, выращенного в австралийской долине Муррэй, и остался впечатлен. Если коротко: не попробуешь – не поверишь. Мясо было приготовлены просто мастерски, все богатство вкуса шеф сохранил и подчеркнул, так что, когда стейк закончился, хотелось заказать еще один такой же и продолжить насаждаться.

Впечатляющими также были цыпленок пири-пири и жареные креветки с тамариндовым соусом, значащиеся в меню под тайским названием гунг тод нам макам. Но выше их обоих стояло авторское прочтение массаман-карри с ягненком и яйцом бенедикт. Кому-то такое сочетание покажется странным, ведь это действительно яйцо пашот на тосте, но само яйцо – утиное, вместо бекона – массаман-карри с ягненком, а в голландский соус добавлено немного массаман-пасты. Звучит как экспериментальный фьюжн, но поверьте мне, это совершенно восхитительно. Если по какой-то причине вам придется выбирать из всего ассортимента только одно блюдо – смело выбирайте это.

Со стейком я еще смог сдержаться, но здесь все же заказал вторую порцию, а заодно похвалил себя за то, что мужественно отказался от соблазнительных колбас и сыров. Бенедикт с массаман-карри – просто совершенство!

На десерт мы взяли разных сладостей, решив попробовать по чуть-чуть и шоколадных эклеров, и шоколадного мусса, и нью-йоркского чизкейка, и крем-брюле со вкусом капучино, и свежей клубники. Сладости оказались на том же высочайшем уровне, что и все остальное, но нельзя не повторить, что превосходная кухня – важная, но единственная составляющая успеха Sala. Не менее значимую роль играет атмосфера: виды на море, ненавязчивая живая музыка, приветливый персонал, шеф-повар Тони генеральный менеджер Эндони Ван Свеувен, которые подходят поздороваться. Все это создает приятательное ощущение интимности и эксклюзивности.

Из минусов: хорошего не может быть много, и именно эти роскошные бранчи в Sala сейчас как раз подходят к концу. Последнее мероприятие запланировано на 28 октября, после чего придется ждать полгода. В высокий сезон Sala продолжит радовать кухней и атмосферой, но именно финальный бранч 2023 года я бы советовал посетить. Разочарованы вы не будете.

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