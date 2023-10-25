Морская черепаха попала в ловушку для рыбы на Суринских островах

Сотрудники морского нацпарка на Суринских островах спасли черепаху, попавшую в рыболовную ловушку. Рыболовецкий промысел в национальном парке запрещен, но верша случайно оказалась в районе охраняемых островов вместе с принесенным волнами другими морским мусором. К счастью, черепаха не получила травм, поэтому ее просто достали из верши и выпустили в море.

Новости Пхукета

Департамента нацпарков (DNP), работающие в акватории Mu Ko Surin National Park, заметили рыболовную вершу с попавшей внутрь черепахой во время патрулирования охраняемой акватории 24 октября. Ловушка для рыбы была поднята на борт лодки, после чего из нее достали попавшее внутрь морское животное.

Черепаха не получила травм, поэтому ее просто выпустили в Андаманское море. В публикации Mu Ko Surin National Park ничего не говорится о том, где конкретно была обнаружена ловушка.

Морской нацпарк Mu Ko Surin National Park располагается в Андаманском море у границы с Мьянмой и занимает площадь порядка 88 тыс. рай. В состав парка входят пять основных островов – Сурин-Ныа, Сурин-Тай, Ри, Кхай и Кланг. Острова и окружающая их акватория имеют охраняемый статус с 1971 года, административно акватория относится к провинции Пханг-Нга.

В нацпарке встречаются морские черепахи четырех видов: зеленая черепаха (Chelonia mydas), черепаха-бисса (Eretmochelys imbricata), оливковая ридлея (Lepidochelys olivacea) и гигантская кожистая черепаха (Dermochelys coriacea).