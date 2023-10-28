BISP: Как начиналась и к чему пришла старейшая британская школа Пхукета за 27 лет

Школа BISP считается на Пхукете старейшим из так называемых международных учебных заведений. Конечно, школы с китайским уклоном появились на острове намного раньше, но в категории International Schools именно BISP была первой. В честь 27-летия школы «Новости Пхукета» вспоминают ее историю и педагогов, которые начали прокладывать острову путь к статусу одного из образовательных хабов Юго-Восточной Азии.

Новости Пхукета

Поклонники увлекательных фактов из интернета знают, что Оксфордский университет в Англии старше, чем цивилизация ацтеков в Мексике. Город Теночтитлан на месте современного Мехико был основан только в 1325 году, тогда как Оксфорд отсчитывает свою историю минимум с 1096 года.

На образовательном ландшафте Пхукета британские школы не старейшие из иностранных. Учебное заведение Thai Hua, к примеру, разменяло 100 лет с момента основания, но едва ли кто-то назовет эту школу иностранной. Поэтому когда говорят о самой старой из иностранных школ, то имеют в виду British International School Phuket (BISP), которая в этом году отпраздновала свое 27-летие.

Просто подумайте: в 1996 году первые мальчики и девочки пошли учиться в новую школу в Ко-Кэу. Сейчас у них есть свои собственные дети, которые тоже могут учиться в BISP.

BISP основали не британцы

BISP основали не британские педагоги, а тайские. Их имена – Прасит Оурайрат и Артхит Оурайрат. С самого начала они задумывали учреждение как британскую школу-пансион, и опция проживания доступна ученикам до сих пор, хотя большинство учеников BISP не живут в ней. Сейчас пансион своим домом называют порядка 100 школьников.

Зато вокруг кампуса давно образовался целый кластер престижных и комфортабельных поселков, спрос на жилье в которых обеспечивает именно старейшая британская школа Пхукета. Риелторам нет нужды придумывать этому жилью несуществующие плюсы, ведь впечатляющее главное здание BISP видно не хуже, чем высотку главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве.

Школа изначально называлась не BISP

Школа в Ко-Кэу начала работу как Dulwich International College на Пхукете, официальное открытие с участием Ее Высочества Принцессы Сириндхорн состоялось в 2002 году, а смена названия произошла в 2005 году одновременно с расширением образовательной программы.

BISP предлагает не только признаваемые по всему миру дипломы международного бакалавриата, но и прочие сертификаты, открывающие детям альтернативные образовательные и карьерные возможности. К примеру, старшеклассникам доступна программа BTEC Sport, а также возможность сдачи американских тестов SAT и узкопрофильных британских UCAT, BMAT, LNAT и других.

Кроме того, каждый год часть воспитанников поступает в престижные университеты США и Европы на льготных условиях за спортивные достижения, а некоторые – прямиком отправляются делать именно спортивную карьеру как основную.

В первом потоке было меньше 60 учеников

В 2023 году в BISP учатся свыше 1000 детей из более 60 стран мира, но в момент открытия их было всего 59. Впрочем, основатели Прасит Оурайрат и Артихит Оурайрат изначально делали упор не на количество, а на качество, и предъявляли к себе максимальные требования – в академических результатах, в развитии их талантов в искусстве и спорте, в воспитании достойных граждан.

Пхукетская British International и сейчас выполняет важную роль «бенчмарка» во всем, что касается международного образования на Пхукете. Можно не сомневаться, что если любая другая школа захочет подчеркнуть свои достижения в чем-то, то скажет – «лучше, чем в BISP».

BISP продолжает расти, но новых филиалов не открывает

Свой 27-й день рождения сообщество BISP праздновало в августе, если точнее – 11 числа, сразу перед началом учебного года. Были традиционные религиозные церемонии, был обмен воспоминаниями и был, конечно же, торжественный обед.

Выступая перед сотрудниками, директор Саймон Мередит подчеркнул, что начало учебного года – это время новых возможностей и новых вызовов, к которым весь коллектив подходит с полным запасом сил.

Для самого же кампуса новый год – это новый этап роста и эволюции его инфраструктуры. BISP не открывает новых филиалов, а развивает и без того немалый кампус в Ко-Кэу.

Пока у детей были летние каникулы, в кампусе перестилали газоны на спортивных полях и оборудовали новые раздевалки. В главном образовательном корпусе полностью отремонтировали второй этаж и установили новый лифт. В отделении музыки заменили звукоизоляцию, одновременно проделав то же самое в столовой, которую здесь именуют «рефектори», то есть «трапезной».

Большой ремонт был проведен в начальных классах, была закуплена новая мебель в самые разные помещения по всему учреждению. Задачи на будущее – обновить парк школьных автобусов, перестроить актовый зал, а также построить новый медцентр, обновить спортзал и помещение театральной студии.

Британская школа в цифрах

96% воспитанников успешно сдают экзамен IBDP;

100% учеников владеют музыкальными инструментами;

111 рай составляет общая площадь кампуса;

2-18 лет возраст учащихся школы;

60 разных национальностей среди учащихся.

BISP остается главной из международных школ Пхукета

Не секрет, что с 2022 года количество образовательных учреждений на Пхукете значительно увеличилось – открылись самые разные новые детские сады и школы, плюс появились новые филиалы у старых.

BISP нисколько не теряется на их фоне, поскольку – как по-настоящему хорошая школа – конкурирует, прежде всего, не с другими, а с самой собой. Смысл образования как раз в этом и состоит – каждый день становиться лучше, чем был вчера.