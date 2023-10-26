Редчайшего кита Омуры сняли на видео у побережья Таиланда

Группе тайских туристов, отправившихся 26 октября на Суринские острова, посчастливилось встретиться в море с китом и снять его на видео. Изучив запись, специалисты нацпарка Mu Ko Surin National Park заключили, что везение было просто огромным – на видео попал полосатик Омуры, считающийся одним из самым редких китов Земли. Получить первые подтвержденные видео и полноценно описать этот вид ученым удалось только в 2015 году, о численности животных точно ничего неизвестно, поскольку у ученых просто недостаточно данных.

Новости Пхукета

27 Октября 2023, 07:00 AM

Полосатика Омуры сняли на видео у Суринских островов. Животные настолько редко попадаются на глаза, что ученые даже не знают, сколько их вообще в мире. Фото: Nawa Bintea / Mu Ko Surin National Park Facebook

Видео с полосатиком Омуры было опубликовано на странице Mu Ko Surin National Park вечером четверга, 26 октября. Сам ролик выложил в сеть пользователь с ником Nawa Bintea, в профиле которого практически нет никакой информации, кроме того, что он живет в провинции Пханг-Нга. Суринский архипелаг административно относится к ней и находится примерно в 55 км к западу от побережья.

Ролик снят с борта лодки (см. здесь), которая в момент записи уже движется по инерции с выключенным мотором. Судно следует за китом, который сперва находится под водой, а через какое-то время выныривает на поверхность, показывая голову, тело и хвост. Судя по всему, именно это и позволило специалистам Mu Ko Surin National Park с уверенностью заявить, что животное на видео – редкий полосатик Омуры, а не намного более распространенный полосатик Брайда или иной кит.

В публикации нацпарка встреча с китом называется «по-настоящему удивительным» событием и первым из документально подтвержденных на Суринских островах.

«Полосатик Омуры – редкий вид кита, схожий с полосатиком Брайда. Он считается его родственником, но выделяется в отдельный вид. По внешнему виду головы кита однозначно ясно, что это полосатик Омуры, потому что у него характерный одинарный нарост на верхней части головы, тогда как у полосатика Брайда их три. Этих китов часто путают, а информации именно о полосатике Омуры очень мало», – пояснил национальный парк Суринского архипелага.

Нацпарк напомнил, что полосатики Омуры относятся в Таиланде к охраняемым видам, а название получили в честь японского исследователя Хидэо Омуры, «который открыл их в 2003 году».

Под «открытием» нацпарк имеет в виду выделение полосатика Омуры в самостоятельный вид, когда была опубликована соответствующая статья в журнале Nature. Исследование провели японские ученые Сиро Вада, Масаюки Оиси и Тадасу Ямада, причем работали они над скелетами из музейных коллекций, поскольку другого материала просто не было.

Только в 2015 году международный коллектив ученых смог обнаружить большую группу полосатиков Омуры у побережья Мадагаскара, впервые снять этих животных на видео, а затем полноценно описать строение и повадки.

Научная работа вышла в журнале Royal Society Open Science, а обычные СМИ сразу окрестили полосатика Омуры самым редким китом Земли, хотя он может таким формально и не являться.

Животное настолько редко попадается на глаза, что численность популяции можно оценить лишь приблизительно. Даже в графе «Охранный статус» у этого полосатика значится – «Недостаточно данных».