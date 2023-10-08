Вегетарианский фестиваль на Пхукете: История, традиции, расписание на 2023 год

История Вегетарианского фестиваля официально отсчитывается с 1825 года. В это время остров активно заселялся эмигрантами из Китая, которые были основной рабочей силой на оловянных карьерах. Трудовых мигрантов переправляли на остров китайские триады, да и вся сфера добычи олова находилась в их руках.
В 1825 году среди рабочих вспыхнула эпидемия некой болезни. Какой именно недуг одолевал эмигрантов уже никто не скажет, но известно, что вместе с рабочими заболели и приехавшие на остров артисты из Китая.
Поскольку на дворе был девятый месяц по лунному календарю, то артисты обратились к традиционным ритуалам, призванным умилостивить небесных Богов Императоров и возглавляющего их иерархию Нефритового Императора.
Излечение китайской труппы произвело сильное впечатление не только на эмигрантов, но и на сиамское население острова, тем более что сиамцы всегда были готовы принять новую традицию, если находили в ней что-то знакомое себе. В почитании девяти Богов Императоров нашлось немало параллелей с буддизмом.
Основная идея Вегетарианского фестиваля – очищение тела и разума. Участники соблюдают свод конкретных правил касательно здоровья тела и уделяют много внимания молитвам и ритуалам, призванным оздоровить дух. Ключевую роль в дни праздника играют медимы-масонги, божьи жеребцы. К контексте фестиваля это означает человека, телом которого, словно наездник, воспользовалось божество.
Впавшие в транс масонги прокалывают себе кожу спицами, ножами или другими предметами демонстрирует людям и богам свою чистоту и получая благословение богов. Во время уличных шествий масонги передают божественную благодать людям, избавляя их от всего плохого.
Десять правил фестиваля
Чудесное исцеление китайских артистов в 1825 году перестает казаться выдумкой, если посмотреть на то, какие десять правил Вегетарианского фестиваля остались после них китайскому сообществу Пхукета. Как минимум часть из них имеет четкий практический смысл.
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Содержать тело в чистоте.
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Соблюдать порядок и чистоту на кухне.
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Носить одежду только белого цвета.
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Воздерживаться от дурных поступков и мыслей.
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Не употреблять в пищу плоть животных.
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Не заниматься сексом.
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Не употреблять алкоголь.
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Людям, носящим траур по умершим, запрещено участвовать в фестивале.
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Беременным женщинам запрещено присутствовать на ритуалах.
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Женщинам во время менструации запрещено присутствовать на ритуалах.
Больше половины из этих правил каждый из нас соблюдает, когда попадет в больницу с той или иной болезнью. Что касается запрета именно на употребление мяса, то стоит вспомнить, что в 1825 году на оловянных карьерах Пхукета не было ни холодильников, ни погребов. Безопасной в рационе нищих рабочих могла быть только растительная пища.
Ритуалы и церемонии фестиваля
Уборка в храмах. Фестиваль начинается с большой уборки в храмах, причем речь идет не только о наведении чистоты в физическом смысле, но и о порядке духовном. Под руководством масонга проводятся обряды, призванные защитить всю храмовую территорию и отдельно – кухню, где будет готовиться еда для прихожан.
Также внутри храма обустраивается дворец для Нефритового Императора, а многие прихожане на время Вегетарианского фестиваля приносят в храмы свои домашние статуи божеств. При этом не стоит удивляться, если во время фестиваля даосские божества где-то будут соседствовать с Буддой. В верованиях много как прямых пересечений, так и символических совпадений.
Подъем лампадных шестов. Фестиваль начинается в первый день девятого лунного месяца (15 октября в нынешнем году), но за день до этого (14 октября) проходит предварительная церемония поднятия в храмах лампадных шестов го-тенг с девятью лампадами на верхушке. В ходе ритуала верующие приглашают Богов Императоров, Небесных Генералов, Нефритового Императора и других боежстве спуститься на землю и провести следующие девять дней среди людей.
Храмовые ритуалы. В каждый из дней фестиваля в китайских храмах проходят различные церемонии и читаются молитвы. Верующие приходят в храмы не только за пищей духовной, но и за хлебом насущных – то есть за особо чистой едой с храмовой кухни (карта храмов на Пхукете, геолокация храмов в виде Facebook-альбома).
Уличные процессии. Самый заметный элемент Вегетарианского фестиваля – уличные шествия ю-кенг, большинство из которых проходят по утрам. Согласно традиции, первую процессию организует храм Jor So Kong Naka Shrine в Вичите, откуда участники идут до Сапан-Хина и обратно. В этом году стартовая процессия запланирована на 7:30 утра 16 октября. После этого шествия будут ежедневными, самые крупные обычно проводятся храмами Пхукет-Тауна ближе к концу фестиваля (см. полный список процессий по дням).
Процессии организуются в строгом логическом порядке: сначала несут флаги богов, затем идут музыканты, следом шествуют масонги (мужчины и женщины, молодые и в годах, с пирсингом и без). Центральную группу составляют мужчины, в которых несут статуи богов с другие святыни. Замыкать колонну может танцующий дракон или просто верующие. Процессия регулярно останавливается, чтобы масонги благословили людей.
Хождение по огню. Кроме прокалывания лиц разными предметами, масонги являют богам и людям свою чистоту на храмовых ритуалах, которые также связаны со смирением плоти. В этом году в официальной программе значится только один из них – хождение по раскаленным углям. Проводиться он будет ежевечерне с 19 октября в нескольких храмах каждый вечер (см. расписание ритуалов по храмам).
Купание в кипящем масле. Как жар от раскаленных углей уничтожает все дурное, так и горячее масло очищает от скверны масонгов, а через них – других верующих. В ходе ритуала масонги обтираются освященным маслом, после чего остатки масла раздаются верующим.
Лестница из лезвий. Масонги поднимаются и спускаются по гигантской лестнице из 36 ступеней, где сами ступени представляют собой лезвия наподобие клинков мачете.
Пересечение моста. В этом ритуале, который проводится в храмах в последний или предпоследний день фестиваля, принимают участие простые верующие. Истязания плоти он не предполагает: человек пересекает символический мост в храме, очищаясь от всего плохого, и получает храмовую печать на рубашку (см. расписание ритуалов по храмам).
Прощание с богами. Вечером девятого дня (23 октября) проходит общая процессия через Пхукет-Тауна, завершающаяся в Сапан-Хине, куда несут статуи богов, чтобы символически проститься с ними на берегу моря. Это самое массовое, самое шумное и самое громкое из всех шествий. Петарды взрываются под ногами идущих непрерывно, улицы Тауна затягивает густым дымом. В районе полуночи лодка с символами божеств отправляется в море (маршрут финальной процессии на карте).
Окончательно фестиваль завершается на следующий день, 24 октября, когда в храмах опускаются лампадные шесты го-тенг.
Девять главных храмов и их боги
Участие в Вегетарианском фестивале принимают в этом году более 30 китайских храмов по всему Пхукету. Местный офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) составил список из девяти храмов с указанием, о чем там можно помолиться.
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Jui Tui Shrine. Девять Богов Императоров и Небесный Генерал Тьен Хунг Уан Сай. Молитва об удаче, успехе в делах и достижении целей.
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Kathu Shrine. Божество Лао-Ий. Молитва о харизме и личном влиянии.
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Saeng Tham Shrine. Божество Онг Сун Тай. Успех в делах, карьере и образовании; божественная удача.
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Sui Boon Tong Shrine. Буддистский патриарх Джо Су Кунг. Молитва о безопасности и защите от дурных сил и темной энергии.
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Bang Liao Shrine. Три Небесных Правителя Тонг Онг. Молитва о помощи в бизнесе и материальном процветании.
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Khao Rang Shrine. Три Будды. Молитва и спокойствии разума и просветлении.
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Pud Jo Shrine. Богиня Гуан Йинь. Молитва о счастливом супружестве и божественной помощи в решении проблем.
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Lim Hu Tai Su Shrine. Небесный Правитель Лим Ху Тай Су. Молитва о долгой жизни и знаниях.
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Jui Tean Geng Shrine. Верховная Богиня Кьеу Тьен Хьен Лы. Молитва об уверенности, бесстрашии и безопасной дороге.
Расписание уличных шествий и ритуалов в храмах
К фестивалю пхукетский офис ТАТ составил расписание ритуалов и шествий в виде сводной таблицы и отдельно для каждого храма на веб-странице. Во втором случае ведомство постаралось приложить выпущенные самими храмами брошюры и листовки.
В приведенном ниже списке указаны только основные мероприятия храмов. Для сравнения, полное расписание Вегетарианского фестиваля в китайском храме в Кату занимает ровно два листа А4.
Kathu Shrine
- Уличное шествие: 22 октября, 6:45
- Хождение по огню: 23 октября, 15:00
- Пересечение моста: 23 октября, 19:00
Jui Tu Shrine
- Уличное шествие: 21 октября, 8:00
- Хождение по огню: 20 октября, 20:00
- Пересечение моста: 22 октября, 20:00
Bang Niew Shrine
- Уличное шествие: 20 октября, 7:00
- Хождение по огню: 21 октября, 20:00
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Samkong Shrine
- Уличное шествие: 18 октября, 6:45
- Хождение по огню: 22 октября, 20:15
- Пересечение моста: 23 октября, 15:45
Lor Rong Shrine
- Уличное шествие: 23 октября, 8:00
- Хождение по огню: 20 октября, 21:00
- Пересечение моста: 23 октября, 21:00
Tha Ruea Shrine
- Уличное шествие: 19 октября, 6:09
- Хождение по огню: 20 октября, 20:00
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Sapam Shrine
- Уличное шествие: 19 октября, 5:45
- Уличное шествие: 19 октября, 6:45
- Хождение по огню: 20 октября, 20:45
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Guan Yu (Nabon) Shrine
- Уличное шествие: 18 октября, 7:00
- Уличное шествие: 22 октября, 7:00
- Хождение по огню: 20 октября, 21:00
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Jor Sor Kong Naka Shrine
- Уличное шествие: 16 октября, 7:30
- Хождение по огню: 22 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Jong Ngi Tong (Tonsai) Shrine
- Уличное шествие: 22 октября, 8:00
- Хождение по огню: 20 октября, 20:00
- Пересечение моста: 23 октября, 19:00
Li Ong Tong (Tha Chat Chai) Shrine
- Уличное шествие: 22 октября, 15:09
- Хождение по огню: 20 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 19:09
Yok Ke Keng Shrine
- Уличное шествие: 22 октября, 6:00
- Хождение по огню: 20 октября, 20:45
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine
- Уличное шествие: 17 октября, 7:00
- Уличное шествие: 22 октября, 7:00
- Хождение по огню: 20 октября, 21:00
- Пересечение моста: 23 октября, 21:30
Guan Te Kun (Ban Phon) Shrine
- Уличное шествие: 21 октября, 8:00
- Хождение по огню: 20 октября, 21:00
- Пересечение моста: 23 октября, 21:00
Tai Huat Tong (Surin) Shrine
- Уличное шествие: 18 октября, 8:15
- Уличное шествие: 20 октября, 5:15
- Хождение по огню: 19 октября, 20:15
- Пересечение моста: 23 октября, 19:15
Bu Seng Tong (Ban Khian) Shrine
- Уличное шествие: 18 октября, 8:30
- Хождение по огню: 21 октября, 21:00
- Пересечение моста: 22 октября, 21:00
Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine
- Уличное шествие: 17 октября, 7:30
- Уличное шествие: 19 октября, 15:00
- Хождение по огню: 22 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 18:00
Sam Ong Hu (Choeng Thale) Shrine
- Уличное шествие: 20 октября, 7:00
- Хождение по огню: 22 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 18:30
Tae Kon Tai Te (Pasak) Shrine
- Уличное шествие: 19 октября, 7:15
- Хождение по огню: 22 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 18:00
Ngo Choong Keng (Baan Ya) Shrine
- Уличное шествие: 18 октября, 7:00
- Хождение по огню: 20 октября, 20:45
- Пересечение моста: 23 октября, 19:45
Ban Don Shrine
- Уличное шествие: 20 октября, 6:30
- Уличное шествие: 21 октября, 6:30
- Хождение по огню: 22 октября, 21:00
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Bang Khu Shrine
- Уличное шествие: 17 октября, 6:30
- Уличное шествие: 23 октября, 8:00
- Хождение по огню: 19 октября, 20:45
- Пересечение моста: 23 октября, 21:30
Sam Sian Thong (Chalong) Shrine
- Уличное шествие: 18 октября, 7:00
- Хождение по огню: 19 октября, 20:00
- Пересечение моста: 23 октября, 19:30
Ngo Hian Tai Te (Ban Khian) Shrine
- Уличное шествие: 23 октября, 7:45
- Пересечение моста: 22 октября, 19:45
Cheng Ong Shrine
- Уличное шествие: 19 октября, 6:30
- Хождение по огню: 20 октября, 20:09
Lee Sian Tong Shrine
- Уличное шествие: 21 октября, 18:00
- Пересечение моста: 23 октября, 20:45
Tai Seng Pud Jo (Chalong) Shrine
- Уличное шествие: 19 октября, 7:00
- Хождение по огню: 22 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Thee Kong Tua (Thep Anusorn) Shrine
- Уличное шествие: 18 октября, 7:00
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Bang Jo Shrine
- Уличное шествие: 19 октября, 6:09
- Пересечение моста: 23 октября, 18:30
Hok Ong Thong (Chalong) Shrine
- Уличное шествие: 19 октября, 7:30
- Пересечение моста: 23 октября, 20:09
Bang Khu Shrine
- Пересечение моста: 23 октября, 20:30
Финальная процессия
Карта расположения китайских храмов на Пхукете доступна здесь, также есть отдельная карта храмов Пхукет-Тауна. Маршрутs самых крупных шествий собраны в удобный Facebook-альбом по ссылке tinyurl.com/KinBokRoutes.
Брошюру с перечнем девяти храмов и богов для молитвы можно найти по ссылке tinyurl.com/KinBokGods.
Также в первые дни фестиваля можно заглянуть в сам офис ТАТ на Thalang Rd. за подарками. Ведомство приготовило для гостей острова 200 наборов посуды для ланча.