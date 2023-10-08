Вегетарианский фестиваль на Пхукете: История, традиции, расписание на 2023 год

Пхукет не был бы Пхукетом без китайских переселенцев, а главный из принесенных китайцам праздников – это, без сомнения, Вегетарианский фестиваль, который в этом году будет продолжаться с 15 по 23 октября. Торжества в честь девяти Богов Императоров проходят не только на Пхукете, но лишь здесь они приобрели уникальную форму, которую мы знаем как Вегетарианский фестиваль. Масонги с проколотыми лицами, грохот барабанов, пороховой дым, люди в белых одеждах, лотки с вегетарианской едой – все это уникальный пхукетский фестиваль, который в последние годы пытаются повторить в других частях Таиланда, но без особого успеха. Заимствовать внешние элементы можно, но дух фестиваля принадлежит Пхукету.

История Вегетарианского фестиваля официально отсчитывается с 1825 года. В это время остров активно заселялся эмигрантами из Китая, которые были основной рабочей силой на оловянных карьерах. Трудовых мигрантов переправляли на остров китайские триады, да и вся сфера добычи олова находилась в их руках.

В 1825 году среди рабочих вспыхнула эпидемия некой болезни. Какой именно недуг одолевал эмигрантов уже никто не скажет, но известно, что вместе с рабочими заболели и приехавшие на остров артисты из Китая.

Поскольку на дворе был девятый месяц по лунному календарю, то артисты обратились к традиционным ритуалам, призванным умилостивить небесных Богов Императоров и возглавляющего их иерархию Нефритового Императора.

Излечение китайской труппы произвело сильное впечатление не только на эмигрантов, но и на сиамское население острова, тем более что сиамцы всегда были готовы принять новую традицию, если находили в ней что-то знакомое себе. В почитании девяти Богов Императоров нашлось немало параллелей с буддизмом.

Основная идея Вегетарианского фестиваля – очищение тела и разума. Участники соблюдают свод конкретных правил касательно здоровья тела и уделяют много внимания молитвам и ритуалам, призванным оздоровить дух. Ключевую роль в дни праздника играют медимы-масонги, божьи жеребцы. К контексте фестиваля это означает человека, телом которого, словно наездник, воспользовалось божество.

Впавшие в транс масонги прокалывают себе кожу спицами, ножами или другими предметами демонстрирует людям и богам свою чистоту и получая благословение богов. Во время уличных шествий масонги передают божественную благодать людям, избавляя их от всего плохого.

Десять правил фестиваля

Чудесное исцеление китайских артистов в 1825 году перестает казаться выдумкой, если посмотреть на то, какие десять правил Вегетарианского фестиваля остались после них китайскому сообществу Пхукета. Как минимум часть из них имеет четкий практический смысл.

Содержать тело в чистоте. Соблюдать порядок и чистоту на кухне. Носить одежду только белого цвета. Воздерживаться от дурных поступков и мыслей. Не употреблять в пищу плоть животных. Не заниматься сексом. Не употреблять алкоголь. Людям, носящим траур по умершим, запрещено участвовать в фестивале. Беременным женщинам запрещено присутствовать на ритуалах. Женщинам во время менструации запрещено присутствовать на ритуалах.

Больше половины из этих правил каждый из нас соблюдает, когда попадет в больницу с той или иной болезнью. Что касается запрета именно на употребление мяса, то стоит вспомнить, что в 1825 году на оловянных карьерах Пхукета не было ни холодильников, ни погребов. Безопасной в рационе нищих рабочих могла быть только растительная пища.

Ритуалы и церемонии фестиваля

Уборка в храмах. Фестиваль начинается с большой уборки в храмах, причем речь идет не только о наведении чистоты в физическом смысле, но и о порядке духовном. Под руководством масонга проводятся обряды, призванные защитить всю храмовую территорию и отдельно – кухню, где будет готовиться еда для прихожан.

Также внутри храма обустраивается дворец для Нефритового Императора, а многие прихожане на время Вегетарианского фестиваля приносят в храмы свои домашние статуи божеств. При этом не стоит удивляться, если во время фестиваля даосские божества где-то будут соседствовать с Буддой. В верованиях много как прямых пересечений, так и символических совпадений.

Подъем лампадных шестов. Фестиваль начинается в первый день девятого лунного месяца (15 октября в нынешнем году), но за день до этого (14 октября) проходит предварительная церемония поднятия в храмах лампадных шестов го-тенг с девятью лампадами на верхушке. В ходе ритуала верующие приглашают Богов Императоров, Небесных Генералов, Нефритового Императора и других боежстве спуститься на землю и провести следующие девять дней среди людей.

Храмовые ритуалы. В каждый из дней фестиваля в китайских храмах проходят различные церемонии и читаются молитвы. Верующие приходят в храмы не только за пищей духовной, но и за хлебом насущных – то есть за особо чистой едой с храмовой кухни (карта храмов на Пхукете, геолокация храмов в виде Facebook-альбома).

Уличные процессии. Самый заметный элемент Вегетарианского фестиваля – уличные шествия ю-кенг, большинство из которых проходят по утрам. Согласно традиции, первую процессию организует храм Jor So Kong Naka Shrine в Вичите, откуда участники идут до Сапан-Хина и обратно. В этом году стартовая процессия запланирована на 7:30 утра 16 октября. После этого шествия будут ежедневными, самые крупные обычно проводятся храмами Пхукет-Тауна ближе к концу фестиваля (см. полный список процессий по дням).

Процессии организуются в строгом логическом порядке: сначала несут флаги богов, затем идут музыканты, следом шествуют масонги (мужчины и женщины, молодые и в годах, с пирсингом и без). Центральную группу составляют мужчины, в которых несут статуи богов с другие святыни. Замыкать колонну может танцующий дракон или просто верующие. Процессия регулярно останавливается, чтобы масонги благословили людей.

Хождение по огню. Кроме прокалывания лиц разными предметами, масонги являют богам и людям свою чистоту на храмовых ритуалах, которые также связаны со смирением плоти. В этом году в официальной программе значится только один из них – хождение по раскаленным углям. Проводиться он будет ежевечерне с 19 октября в нескольких храмах каждый вечер (см. расписание ритуалов по храмам).

Купание в кипящем масле. Как жар от раскаленных углей уничтожает все дурное, так и горячее масло очищает от скверны масонгов, а через них – других верующих. В ходе ритуала масонги обтираются освященным маслом, после чего остатки масла раздаются верующим.

Лестница из лезвий. Масонги поднимаются и спускаются по гигантской лестнице из 36 ступеней, где сами ступени представляют собой лезвия наподобие клинков мачете.

Пересечение моста. В этом ритуале, который проводится в храмах в последний или предпоследний день фестиваля, принимают участие простые верующие. Истязания плоти он не предполагает: человек пересекает символический мост в храме, очищаясь от всего плохого, и получает храмовую печать на рубашку (см. расписание ритуалов по храмам).

Прощание с богами. Вечером девятого дня (23 октября) проходит общая процессия через Пхукет-Тауна, завершающаяся в Сапан-Хине, куда несут статуи богов, чтобы символически проститься с ними на берегу моря. Это самое массовое, самое шумное и самое громкое из всех шествий. Петарды взрываются под ногами идущих непрерывно, улицы Тауна затягивает густым дымом. В районе полуночи лодка с символами божеств отправляется в море (маршрут финальной процессии на карте).

Окончательно фестиваль завершается на следующий день, 24 октября, когда в храмах опускаются лампадные шесты го-тенг.

Девять главных храмов и их боги

Участие в Вегетарианском фестивале принимают в этом году более 30 китайских храмов по всему Пхукету. Местный офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) составил список из девяти храмов с указанием, о чем там можно помолиться.

Jui Tui Shrine. Девять Богов Императоров и Небесный Генерал Тьен Хунг Уан Сай. Молитва об удаче, успехе в делах и достижении целей. Kathu Shrine. Божество Лао-Ий. Молитва о харизме и личном влиянии. Saeng Tham Shrine. Божество Онг Сун Тай. Успех в делах, карьере и образовании; божественная удача. Sui Boon Tong Shrine. Буддистский патриарх Джо Су Кунг. Молитва о безопасности и защите от дурных сил и темной энергии. Bang Liao Shrine. Три Небесных Правителя Тонг Онг. Молитва о помощи в бизнесе и материальном процветании. Khao Rang Shrine. Три Будды. Молитва и спокойствии разума и просветлении. Pud Jo Shrine. Богиня Гуан Йинь. Молитва о счастливом супружестве и божественной помощи в решении проблем. Lim Hu Tai Su Shrine. Небесный Правитель Лим Ху Тай Су. Молитва о долгой жизни и знаниях. Jui Tean Geng Shrine. Верховная Богиня Кьеу Тьен Хьен Лы. Молитва об уверенности, бесстрашии и безопасной дороге.

Расписание уличных шествий и ритуалов в храмах

К фестивалю пхукетский офис ТАТ составил расписание ритуалов и шествий в виде сводной таблицы и отдельно для каждого храма на веб-странице. Во втором случае ведомство постаралось приложить выпущенные самими храмами брошюры и листовки.

В приведенном ниже списке указаны только основные мероприятия храмов. Для сравнения, полное расписание Вегетарианского фестиваля в китайском храме в Кату занимает ровно два листа А4.

Kathu Shrine

Уличное шествие: 22 октября, 6:45

Хождение по огню: 23 октября, 15:00

Пересечение моста: 23 октября, 19:00

Jui Tu Shrine

Уличное шествие: 21 октября, 8:00

Хождение по огню: 20 октября, 20:00

Пересечение моста: 22 октября, 20:00

Bang Niew Shrine

Уличное шествие: 20 октября, 7:00

Хождение по огню: 21 октября, 20:00

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Samkong Shrine

Уличное шествие: 18 октября, 6:45

Хождение по огню: 22 октября, 20:15

Пересечение моста: 23 октября, 15:45

Lor Rong Shrine

Уличное шествие: 23 октября, 8:00

Хождение по огню: 20 октября, 21:00

Пересечение моста: 23 октября, 21:00

Tha Ruea Shrine

Уличное шествие: 19 октября, 6:09

Хождение по огню: 20 октября, 20:00

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Sapam Shrine

Уличное шествие: 19 октября, 5:45

Уличное шествие: 19 октября, 6:45

Хождение по огню: 20 октября, 20:45

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Guan Yu (Nabon) Shrine

Уличное шествие: 18 октября, 7:00

Уличное шествие: 22 октября, 7:00

Хождение по огню: 20 октября, 21:00

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Jor Sor Kong Naka Shrine

Уличное шествие: 16 октября, 7:30

Хождение по огню: 22 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Jong Ngi Tong (Tonsai) Shrine

Уличное шествие: 22 октября, 8:00

Хождение по огню: 20 октября, 20:00

Пересечение моста: 23 октября, 19:00

Li Ong Tong (Tha Chat Chai) Shrine

Уличное шествие: 22 октября, 15:09

Хождение по огню: 20 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 19:09

Yok Ke Keng Shrine

Уличное шествие: 22 октября, 6:00

Хождение по огню: 20 октября, 20:45

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine

Уличное шествие: 17 октября, 7:00

Уличное шествие: 22 октября, 7:00

Хождение по огню: 20 октября, 21:00

Пересечение моста: 23 октября, 21:30

Guan Te Kun (Ban Phon) Shrine

Уличное шествие: 21 октября, 8:00

Хождение по огню: 20 октября, 21:00

Пересечение моста: 23 октября, 21:00

Tai Huat Tong (Surin) Shrine

Уличное шествие: 18 октября, 8:15

Уличное шествие: 20 октября, 5:15

Хождение по огню: 19 октября, 20:15

Пересечение моста: 23 октября, 19:15

Bu Seng Tong (Ban Khian) Shrine

Уличное шествие: 18 октября, 8:30

Хождение по огню: 21 октября, 21:00

Пересечение моста: 22 октября, 21:00

Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine

Уличное шествие: 17 октября, 7:30

Уличное шествие: 19 октября, 15:00

Хождение по огню: 22 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 18:00

Sam Ong Hu (Choeng Thale) Shrine

Уличное шествие: 20 октября, 7:00

Хождение по огню: 22 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 18:30

Tae Kon Tai Te (Pasak) Shrine

Уличное шествие: 19 октября, 7:15

Хождение по огню: 22 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 18:00

Ngo Choong Keng (Baan Ya) Shrine

Уличное шествие: 18 октября, 7:00

Хождение по огню: 20 октября, 20:45

Пересечение моста: 23 октября, 19:45

Ban Don Shrine

Уличное шествие: 20 октября, 6:30

Уличное шествие: 21 октября, 6:30

Хождение по огню: 22 октября, 21:00

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Bang Khu Shrine

Уличное шествие: 17 октября, 6:30

Уличное шествие: 23 октября, 8:00

Хождение по огню: 19 октября, 20:45

Пересечение моста: 23 октября, 21:30

Sam Sian Thong (Chalong) Shrine

Уличное шествие: 18 октября, 7:00

Хождение по огню: 19 октября, 20:00

Пересечение моста: 23 октября, 19:30

Ngo Hian Tai Te (Ban Khian) Shrine

Уличное шествие: 23 октября, 7:45

Пересечение моста: 22 октября, 19:45

Cheng Ong Shrine

Уличное шествие: 19 октября, 6:30

Хождение по огню: 20 октября, 20:09

Lee Sian Tong Shrine

Уличное шествие: 21 октября, 18:00

Пересечение моста: 23 октября, 20:45

Tai Seng Pud Jo (Chalong) Shrine

Уличное шествие: 19 октября, 7:00

Хождение по огню: 22 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Thee Kong Tua (Thep Anusorn) Shrine

Уличное шествие: 18 октября, 7:00

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Bang Jo Shrine

Уличное шествие: 19 октября, 6:09

Пересечение моста: 23 октября, 18:30

Hok Ong Thong (Chalong) Shrine

Уличное шествие: 19 октября, 7:30

Пересечение моста: 23 октября, 20:09

Bang Khu Shrine

Пересечение моста: 23 октября, 20:30

Финальная процессия

Карта расположения китайских храмов на Пхукете доступна здесь, также есть отдельная карта храмов Пхукет-Тауна. Маршрутs самых крупных шествий собраны в удобный Facebook-альбом по ссылке tinyurl.com/KinBokRoutes.

Брошюру с перечнем девяти храмов и богов для молитвы можно найти по ссылке tinyurl.com/KinBokGods.

Также в первые дни фестиваля можно заглянуть в сам офис ТАТ на Thalang Rd. за подарками. Ведомство приготовило для гостей острова 200 наборов посуды для ланча.