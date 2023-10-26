Новая уличная ярмарка Chartered Walking Street стартует c 5 ноября в Пхукет-Тауне

Начиная с ноября этого года в Пхукет-Тауне стартует новая уличная ярмарка воскресного дня – Chartered Walking Street. Мероприятие будет проходить на улице Phang Nga Rd., которая будет закрываться для транспорта и превращаться в пешеходную. Первая ярмарка запланирована на 5 ноября, и прямо сейчас муниципалитет Пхукет-Тауна решает насущные вопросы, связанные с ее проведением. О программе ничего неизвестно, но есть основания полагать, что это будут те же музыка-еда-сувениры, что и на соседней Thalang Rd., где сейчас проходит воскресная ярмарка Lard Yai, участникам которой уже давно тесно в пределах одной исторической улицы.

Новости Пхукета

Анонс ярмарки был опубликован муниципалитетом Пхукет-Тауна утром 26 октября, причем еще до того, как городские власти собрались на совещание, посвященное запуску проекта Chartered Walking Street. Встреча под председательством постоянного секретаря муниципалитета Чалермпхона Пиянаронгрота началась только в 10:00 утра.

Ярмарка Chartered Walking Street будет проходить на Phang Nga Rd. по воскресеньям с 16:00 и до позднего вечера. Это те же самые часы, в которые на Thalang Rd. проходит ярмарка Lard Yai, которая уже с трудом вмещает всех желающих, что отчетливо показал прошлый высокий сезон.

Трехсторонний меморандум о взаимопонимании по проекту Chartered Walking Street был подписанна прошлой неделе, а сегодня организаторы обсуждали уже конкретные вопросы проведения первой ярмарки. На повестке дня значились организация ярмарочного пространства на улице, организация дорожного движения в часы ярмарки, обеспечение дежурства медиков, пожарных и полиции на мероприятии, выделение парковочного пространства для участников (стоянку планируется организовать Daeng Plaza).

Никаких подробностей программы Chartered Walking Street городские, пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) пока тоже молчит. Впрочем, на постере первой ярмарки, запланированной на 5 ноября, размещен логотип только одной государственной организации – муниципалитета Пхукет-Тауна.

Картинки на постере изображают для привычных атрибута любой тайской ярмарки без исключения – еду и музыку. На имеющейся у «Новостей Пхукета» предварительной схеме ярмарочного пространства также отмечена зона уличных концертов и секция для торговли продукцией местных мастеров, то есть сувенирами. Всего планируется 50 лотков с едой и иной локальной продукцией.

Все вышеперечисленное является основными объектами притяжения и на ярмарке Lard Yai, проходящей на Thalang Rd. также по воскресеньям после 16:00. Причем в прошлый высокий сезон сила притяжения оказалась так велика, что улица зачастую была неспособна вместить всех желающих посетить «Большой базар», как переводится с тайского Lard Yai.