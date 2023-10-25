На дне моря у Рачи-Яй установили бетонных слоников

Одна из ключевых составляющих концепции The One For Nature – раздельный сбор мусора и его переработка для производства новых вещей. Для того, чтобы стимулировать ответственный подход у туристов, организаторы сентябрьской инициативы решили пойти по пути максимально понятных предметов.
В частности, на Пхукете были установлены боксы для сбора конкретных типов бытовых отходов с информацией о том, как именно будут перерабатывать тот или иной мусор: целлофановые пакеты – в тротуарную плитку, коктейльные соломинки – в диванные подушки, молочные пакеты – в кровельную плитку, пластиковую обувь – в новые шлепанцы и тапки, пластиковые бутылки – в робы для монахов.
Также на сайте The One For Nature проводился конкурс фото среди туристов. Авторы двух лучших снимков для открыток получили ваучеры на бесплатный отдых в Таиланде, включая перелет, проживание, питание и экскурсии. Еще три участника получили сувениры от ТАТ.
Среди победителей значатся только граждане Индии и Филиппин, так что, возможно, вся кампания The One For Nature была таргетирована именно на азиатские рынки, что объясняет, почему о ней почти никто не слышал из резидентов Пхукета. При этом в пресс-релизе ТАТ говорится об онлайновом охвате на уровне 10 млн человек. На земле мероприятия проводились на Пхукете, в Паттайе и Чианг-Мае, причем в случае с Пхукетом локацией указан воскресный рынок Lard Yai в старом городе.
«Кампания завершилась на Пхукете совместной инициативой ТАТ, Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) и Siam Concrete Group (SCG). В рамках проекта были изготовлены основы для искусственных рифов в виде слонов, про производстве использовались безопасные для морской экосистемы материалы. Слонов установили на морском дне у острова Рача-Яй силами волонтеров Racha Master Diver и отеля Racha Phuket», – говорится в пресс-релизе ТАТ.
Церемония завершения второго раунда The One For Nature прошла 23 октября в центре управления морским транспортом на пирсе в Чалонге. От лица провинции выступил губернатор Сопхон Суваннарат, с интересом послушавший доклады о новых для себя направлениях работы. Губернатор провел всю предыдущую карьеру в Исане, а на Пхукет прибыл уже после завершения The One For Nature. От лица ТАТ выступал замдиректора ведомства по маркетинговым коммуникациям Нитхи Сипрэ.