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Министр выпустил в море черепах на Най-Янге

Глава Минприроды Таиланда и вице-премьер Патчарават Вонгсуван нанес визит на Пхукете в преддверии высокого сезона. Генерал Вонгсуван посетил национальный парк «Сиринат» на севере острова и принял участие в церемонии выпуска в море зеленых черепах. Морские животные в количестве 11 особей отправились в плавание с пляжа Най-Янг. О каких-либо распоряжениях, отданных бывшим главой полиции и нынешним вице-премьером, не сообщалось.

Новости Пхукета

22 Октября 2023, 09:00 AM
Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: DMCR

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: DMCR

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: DMCR

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: DMCR

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: Sustainable Mai Khao

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: Sustainable Mai Khao

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: DMCR

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: DMCR

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: DMCR

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: DMCR

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Министр природы посетил Пхукет и принял участие в выпуске в море молодых черепах. Фото: PR Phuket

Генерал Вонгсуван прибыл на Пхукет утром 21 октября после чего отправился в Sirinat National Park, штаб-квартира которого находится недалеко от международного аэропорта. Министра природных ресурсов и окружающей среды сопровождала представительная делегация официальных лиц из входящих в его министерство департаментов. От лица руководства провинции министра встречал вице-губернатор Амнуай Пинсуван.

В нацпарке Sirinat генерал Вонгсуван ознакомился с планами и мерами по борьбе с пляжной эрозией и морским мусором. Низкий сезон на Пхукете еще не закончился, поэтому волны продолжают ежедневно выносить на западное побережье острова огромное количество антропогенного мусора, уборка которого представляет собой бесконечную задачу для экологических организаций, таких как фонд Sustainable Mai Khao (фонд участвовал в выпуске черепах, но аудиенции с вице-премьером-не получил).

Во время пребывания генерала Вонгсувана в нацпарке для него были организованы показательные выступления пляжных спасателей. Также о своей работе отчитались Центр по спасению редкой морской морской фауны Sirithan и другие государственные организации, входящие в структуру Минприроды и занимающиеся морскими экосистемами. Сам вице-премьер принял участие в посадке баррингтонии азиатской (Barringtonia asiatica), одного из типичных деревьев для мангровых зарослей Пхукета.

Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) не сообщил, были ли отданы министром какие-либо распоряжения касательно мер по защите природы на Пхукете в высокий сезон и в принципе. При этом за последний год на острове было немало громких новостей, получавших национальный резонанс и напрямую касавшихся Минприроды, начиная от разлива нефти в Андаманском море и заканчивая вечной проблемой приморских свалок на восточном побережье Пхукета.

Господин Патчарават Вонгсуван вступил в должность министра природы и вице-премьера в августе 2023 года. До этого его карьера была связана со службой в правоохранительных органах, причем на заключительном этапе он занимал пост командующего всей Королевской полиции Таиланда. В 2006 году, будучи в звании генерала, Патчарават Вонгсуван оставил действительную службу, хотя сохранил за собой пост члена экспертного совета при Академии полиции. С 2006 года генерал был членом Заксобрания Таиланда.

Генерал Патчарават Вонгсуван – младший брата генерала Правита Вонгсувана, занимавшего пост вице-премьера и министра обороны в правительстве Праюта Чан-Очи, а сейчас являющегося лидером партии Palang Pracharat. Если младший брат делал карьеру в полиции, то старший – в правоохранительных органах. Оба достигли на службе максимально высоких постов, после чего продолжили карьеру с министерскими портфелями.

 

 

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