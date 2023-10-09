Центр онкологии и лучевой терапии откроется на Пхукете в 2024 году

Медицинская компания Bangkok Dusit Medical Services (BDMS), владеющая больницами Bangkok Hospital, анонсировал открытие на Пхукете собственного онкологического центра, который станет первым во всем Андаманском регионе Таиланда. При этом BDMS сразу подтвердила, что Phuket Cancer Center будет принимать пациентов не только на коммерческой основе, но и по государственным страховых полисам. Ранее людям с онкологией приходилось ездить на лечение в провинцию Сонгкхла, но со второй половины 2024 года помощь можно будет получить на западном побережье. В частности, прямо на месте будет доступна лучевая терапия.

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Phuket Cancer Center должен быть готов к приему пациентов во второй половине 2024 года. Фото: PR Phuket

Phuket Cancer Center должен быть готов к приему пациентов во второй половине 2024 года. Фото: PR Phuket

О планах BDMS инвестировать 300 млн бат в открытие собственного центра лечения онкологических заболеваний на Пхукете объявил гендиректор шестой группы BDMS Наринтара Бунгджонгчарон. Анонсируя открытие Phuket Cancer Center, он отметил увеличивающуюся продолжительность жизни населения Таиланда как один из факторов роста востребованности раковой медицины, включая радиотерапию. Также Phuket Cancer Center должен способствовать развитию Пхукета как хаба международного медицинского туризма.

Онкологический центр расположится при больнице Bangkok Hospital Siriroj, заняв площадь чуть более 1 тыс. кв. м. Проект будет реализован в соответствии с концепцией «лечащего окружения», предполагающей минимум стресса и максимум комфорта для пациентов.

Инфраструктура и оборудование Phuket Cancer Center будут включать аппаратуру компьютерной симуляции, линейный ускоритель, аппаратуру близкофокусной лучевой терапии и другое. Также в центре планируется оборудовать центр онлайн-консилиумов, который позволит местным онкологам консультироваться с коллегами из Bangkok Wattanosoth Cancer Hospital.

«Строительство будет завершено и центр будет готов к открытию в третьем квартале 2024 года», – пообещал доктор Бунгджонгчарон.

«Phuket Cancer Center будет принимать всех пациентов со всеми видами страховых полисов, включая золотые карты национальной системе страхования здоровья, полисы системы страхования здоровья госслужащих и медицинскую страховку в рамках общего социального обеспечения (social security)», – добавил топ-менеджер BDMS.

Директор Wattanosoth Cancer Hospital доктор Тхиравуд Кхухапрема подтвердил, что его больница будет помогать докторам Phuket Cancer Center с их пациентами и оказывать поддержку в лечении. Специалист подчеркнул, что Wattanosoth Cancer Hospital был привлечен к работе еще на этапе проектирования пхукетского центра онкологии, так что пхукетский центр изначально создается с с опорой на опыт бангкокских онкологов.