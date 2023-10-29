Морская черепаха приплыла на Банг-Тао

Отдыхающие в пхукетской Лагуне туристы неожиданно повстречали на пляже морскую черепаху. Животное приплыло на Банг-Тао утром 29 октября, сообщили эко-активисты из группы Monsoon Garbage Thailand.

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Как следует из публикации, сделанной в районе 10:30 утра, черепаха выбралась на песок рядом в отелем Angsana Laguna Phuket. О том, к каком виду относится животное и здорово ли оно, информации пока нет.

Администратор Monsoon Garbage Thailand позже уточнил, что Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) уже получил информацию о черепахе. Специалисты по редким видом морских животных должны прибыть на Банг-Тао, осмотреть черепаху и, если надо, взять под свою опеку.

Пхукетский центр спасения редких видов морской фауны находится на мысе Панва и имеет большой опыт в лечении и реабилитации черепах.