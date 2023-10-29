Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Морская черепаха приплыла на Банг-Тао

Отдыхающие в пхукетской Лагуне туристы неожиданно повстречали на пляже морскую черепаху. Животное приплыло на Банг-Тао утром 29 октября, сообщили эко-активисты из группы Monsoon Garbage Thailand.

Новости Пхукета

29 Октября 2023, 11:22 AM
Морская черепаха приплыла на Банг-Тао. Фото: Monsoon Garbage Thailand

Морская черепаха приплыла на Банг-Тао. Фото: Monsoon Garbage Thailand

Морская черепаха приплыла на Банг-Тао. Фото: Monsoon Garbage Thailand

Морская черепаха приплыла на Банг-Тао. Фото: Monsoon Garbage Thailand

Морская черепаха приплыла на Банг-Тао. Фото: Monsoon Garbage Thailand

Морская черепаха приплыла на Банг-Тао. Фото: Monsoon Garbage Thailand

Как следует из публикации, сделанной в районе 10:30 утра, черепаха выбралась на песок рядом в отелем Angsana Laguna Phuket. О том, к каком виду относится животное и здорово ли оно, информации пока нет.

Администратор Monsoon Garbage Thailand позже уточнил, что Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) уже получил информацию о черепахе. Специалисты по редким видом морских животных должны прибыть на Банг-Тао, осмотреть черепаху и, если надо, взять под свою опеку.

Пхукетский центр спасения редких видов морской фауны находится на мысе Панва и имеет большой опыт в лечении и реабилитации черепах.

 

 

Есть новости? кликните сюда

BISP: Как начиналась и к чему пришла старейшая британская школа Пхукета за 27 лет
Canopy Hills – семейные виллы для искушенных
Финальный бранч сезона в Sala Phuket
Редчайшего кита Омуры сняли на видео у побережья Таиланда
Новая уличная ярмарка Chartered Walking Street стартует c 5 ноября в Пхукет-Тауне
На дне моря у Рачи-Яй установили бетонных слоников
Морская черепаха попала в ловушку для рыбы на Суринских островах
Пхукетские спасатели посетили флотский смотр сил перед началом высокого сезона
Министр выпустил в море черепах на Най-Янге
Молодых черепах выпустили в море на Раче-Яй
Расписание шествий и храмовых ритуалов Вегетарианского фестиваля 2023
Полицейским разрешили отращивать волосы до 5 см
Вегетарианский фестиваль на Пхукете: История, традиции, расписание на 2023 год
Центр онкологии и лучевой терапии откроется на Пхукете в 2024 году
Минздрав предупреждает о лептоспирозе во время наводнений

 

SOHO Pool Club
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 