Молодых черепах выпустили в море на Раче-Яй

На острове Рача-Яй выпустили в море молодых зеленых черепах, выращенных в рамках программы третьего командования ВМФ Таиланда по восстановлению морской фауны. В организации мероприятия участвовали Ассоциация выпускников университета Kasetsart University, а также администрация тамбона Раваи.

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В первое плавание с пляжа на острове Рача-Яй отправились 80 зеленых черепах. Мероприятие прошло 7 октября, организаторы озвучили целью «поддержку сохранения морских черепах во имя жизни вместе с тайским морем на все времена».

В выпуске черепах в море участвовали командующий базой ВМФ на мысе Панва контр-адмирал Сучарт Тхаммапитаквет, мэр Раваи Арун Солос, представители Ассоциации выпускников университета Kasetsart University.

Также в отчетах о мероприятии упомянуто участие двух представителей бизнеса: Висита Иттхиварапорнкуна (дайв-бот South Siam Divers) и Даниеля Лима (отель The Racha).

Судя по фотографиям с мероприятия, выпуск черепах в море сопровождался небольшим субботником, в ходе которого был убран мусор с пляжа, где проходило событие. Рабочих рук было достаточно, поскольку от лица Ассоциации выпускников университета Kasetsart University приехали порядка 200 человек.