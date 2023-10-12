Полицейским разрешили отращивать волосы до 5 см

Новый начальник полиции Таиланда генерал Торсак Суквимон подписал распоряжение, пересматривающее длину уставных стрижек мужчин-полицейских. Теперь разрешенная длина волос сверху – 5 см, на висках и затылке – 1 см. Раньше виски и затылок должны были быть выбриты под ноль, так что полицейским приходилось в обязательном порядке обновлять прическу раз в неделю.

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О том, что генерал Суквимон подписал новый стандарт униформы и внешнего вида, сообщила 12 октября газета Bangkok Post. Издание привело новые требования (до 5 см сверху, не более 1 см с боков и сзади), но не процитировало старые. Известно лишь, что раньше затылки и виски у сотрудников полиции должны были быть выбриты машинкой без насадки.

Нововведение не изменит внешнего вида полицейских, но сами они получат чуть больше свободы в том, что касается регулярности стрижки и бритья. Последнее может быть актуально для сотрудников, которые стригутся не сами, а в парикмахерских.

Из общего стандарта стрижек есть исключения. Во-первых, он не распространяется на женщин, которые могут носить длинные волосы, но на службе должны собирать их в компактную прическу, причем использовать можно только черные заколки.

Во-вторых, отклоняющиеся от стандарта стрижки допускаются для следователей и всех сотрудников, работающих в гражданской одежде или под прикрытием (включая отдел по борьбе с наркотиками). В таком случае полицейский должен обратиться за разрешением к руководству. Если работа предполагает, что сотрудник не должен выделяться среди людей, то это разрешение будет дано.

Стандарты стрижек в Таиланде действуют не только в правоохранительных органах и вооруженных силах, но и во многих других сферах. В частности, в стране уже много лет идет дискуссия о стрижках у учащихся школ, колледжей и университетов. Формально правительство отменило уставные стрижки для школьников, передав решение соответствующего вопроса индивидуальным учебным заведениям.

Предполагается, что руководство конкретной школы при учете мнения детей и родителей может установить индивидуальные стандарты, которые будут устраивать именно это учебное заведение. На практике это вылилось в то, что директора школ на индивидуальном уровне утвердили те же стандарты, что действовали до этого на государственном.

Истории о принудительных стрижках, когда детям грубо обрезают волосы на общем построении в назидание другим, периодически появляются в тайских СМИ и вызывают большой резонанс. Правительство ограничивается словами о том, что директора и педагогический состав, конечно, не должны унижать детей и публично наказывать намеренно уродливыми стрижками, но никаких мер не предпринимает.