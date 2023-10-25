Canopy Hills – семейные виллы для искушенных

Интервью Паниты и Себастьена, девелоперов проекта Сanopy Hills. Наш опыт работы в cфере недвижимости для отдыха на Пхукете показал, что мы не только умеем строить качественные дома (Aelita Villas, Layan), но и эффективно управляем недвижимостью клиентов. Сейчас мы планируем трансформировать знакомую нам концепцию вилл для краткосрочной туристической аренды в концепцию комфортабельных домов, предназначенных для долгосрочного семейного проживания. В основе будет лежать наш личный опыт семьи, живущей на Пхукете с детьми.

Партнерский материал

28 Октября 2023, 12:00 AM

Панита и Себастьен создают семейные виллы с опорой на свой опыт не только в девелопменте, но и как супружеской пары с двумя детьми. Фото: Canopy Villas

Новый проект Canopy Hills – это поселок бутик-формата из 10 вилл, созданных специально для семей с детьми и расположенных и рядом с инфраструктурой, которая нужна таким жильцам. Как родители, мы глубоко понимаем потребности семей с детьми, включая безопасность, функциональные жилые помещения и детскую логистику. Учитывая наш профессиональный опыт строительства и семейную жизнь, мы уверены, что сможем гармонично удовлетворить эти потребности – так как мы строим место, где сами будем жить.

Canopy Hills расположен на одном из холмов в районе Ко-Кэу (Koh Keaw), рядом сразу с несколькими международными школами. До школы BISP – 3 минуты, Finway – 5-10 минут, KIS – 15-20 минут, HeadStart – 25-30 минут. Также поблизости есть супермаркеты, качественные медицинские учреждения (10-15 минут), разные детские развлечения (Blue Tree и аквапарк Andamanda в 15 минутах), футбольные и теннисные корты (от 3 до 10 минут) и все пляжи района Банг-Тао (25 минут). Наш проект располагается в идеальной локации на Пхукете для семей с детьми, посещающими международные школы. Кроме того, функционал самих наших вилл тщательно продуман с учетом требований семейного образа жизни.

Помимо удобного расположения для семей, в которых есть школьники и продуманной функциональности вилл, важнейшим фактором нашего проекта являются видовые характеристики. Когда вы арендуете виллу для отдыха, то проводите на ней ограниченное время в пределах отпуска, ведь вы часто бываете на пляже, в ресторанах и в других местах, наслаждаетесь островом.

Но когда вы живете в одном месте в течение длительного периода времени, вам нужна атмосфера именно на вилле. Дом должен позволять жильцамм получать удовольствие от необыкновенной природы Пхукета, не жертвуя при этом ежедневной жизнью и семейными обязанностями.

Наши семейные виллы предоставляют возможность наслаждаться рассветами и закатами, прямо из дома любоватьсяс горами и живописными видами на долину. Некоторые из них даже могут похвастаться видом на море и мыс Яму.

Мы осознаем, что строительство на склонах является более сложным и дорогостоящим; мы могли бы выбрать для проекта ровное место. Тем не менее, мы не смогли устоять перед соблазном сделать природу Пхукета частью оформления каждого дома, украсить виллы пейзажами, видимыми из окон или бассейна.

Наш клиент – это такая же семья с детьми, как и наша. Вилла в Canopy Hills, скорее всего, будет для этой семьи не первым собственным домом, поэтому наш клиент четко понимает требования к функциональности своего жилья, а мы планируем предвосхитить его запросы, поскольку у нашей семьи они аналогичные.

Еще одной отличительной особенностью нашего проекта являются размеры участков от 700 до 900 квадратных метров. Опять же, это соответствует потребостям при долгосрочном проживании семьи – семье нужен не только просторный дом, но и зона для отдыха на свежем воздухе. В этом мы убедились на своем опыте.

Мы верим, что Canopy Hills станет лучшим семейным проектом на Пхукете, органично сочетающим в себе современную архитектуру и функциональность, удобное расположение и захватывающие дух виды. Это будет оазис семейной гармонии для искушенных.

Детальная информация о новом комплексе семейных вилл доступна на сайте Canopy Hills.