Пхукетские спасатели посетили флотский смотр сил перед началом высокого сезона

Порядка 500 спасателей разного профиля собрались 19 октября на базе ВМФ в провинции Пханг-Нга для участия в большом смотре сил перед началом туристического сезона. Инспектировал личный состав и техническую базу глава третьего регионального командования ВМФ контр-адмирал Сучарт Тхампитаквет.

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Пхукет готовится к туристическому сезону, который будет сопоставим по объему турпотока с докризисными временами. При этом прошлый год показал, что Пхукет успел позабыть, что представляют собой еженедельные 150-200 тыс. новых туристов. Многие из которых, кстати, не имеют никакого представления о тайском дорожном движении, безопасности на воде и других рисках.

Выступая перед сосбравшимися, контр-адмирал Тхампитаквет подчеркнул, что кроме природных катаклизмов, которые происходят нечасто, на побережье Андаманского моря случаются и антропогенные кризисные ситуации, такие как инциденты на морском транспорте.

«Мы должны быть подготовлены наилучшим образом, чтобы люди чувствовали уверенность в нас. С каким бы бедствием мы ни столкнулись, нам нужно делать все, что в наших силах. Наша работа – гарантия сохранения жизни, здоровья и материального имущества людей. И местные жители, и туристы должны быть уверены, что мы рядом и постоянно готовы служить и защищать. Где опасность – флот отправляется туда», – заявил контр-адмирал Тхамптаквет.

В смотре сил на базе ВМФ принимали участие как непосредственно флотские и армейские спасатели, так и многочисленные гражданские специалисты. Среди прочих в провинцию Пханг-Нга отправились пхукетские сотрудники Kusoldharm Foundation, к которым присоединился Винсент Моделл из Rescue Team Volunteers Phuket, несущий дежурство на Пхукете вместе с Kusolharm.

Британец уже несколько лет работает на острове спасателем и является единственным иностранцем среди врачей скорой помощи на Пхукете. На смотре сил в провинции Пханг-Нга он также был единственным иностранным волонтером среди сотен тайцев.

У Пхукета осталась буквально неделя до перехода авиакомпаний на зимнее расписание и начало первого после пандемии туристического сезона, сопоставимого по объему турпотока с докризисными временами. При этом прошлый год показал, что и сам Пхукет успел позабыть, что представляют собой еженедельные 150-200 тыс. туристов, и многие из отдыхающих летят в Таиланд впервые, не имея никакого представления о тайском дорожном движении, безопасности на воде и других рисках.