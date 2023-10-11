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Расписание шествий и храмовых ритуалов Вегетарианского фестиваля 2023

На Пхукете завершаются финальные приготовления к Вегетарианскому фестивалю, который провинция намерена отметить с максимальным размахом. В прошлом году на острове к началу фестиваля еще не отменили до конца коронавирусные ограничения, но сейчас уже никаких подобных запретов нет. Программа уличных шествий и основных храмовых ритуалов доступна ниже.

Новости Пхукета

13 Октября 2023, 09:00 AM
Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Ежегодный Вегетарианский фестиваль будет проходить в этот раз с 15 по 23 октября. Соответственно, лампадные шесты будут подняты 14 октября, а опущены – 24 числа (подробнее о фестивале читайте здесь).

Первая большая уличная процессия запланирована на 16 октября, проведет ее, согласно традиции, китайский храм Jor Sor Kong Naka Shrine, известный в обиходе просто как Naka Shrine. Шествие начнется от храма в 7:30 утра.

К фестивалю пхукетский офис ТАТ составил расписание ритуалов и шествий в виде сводной таблицы и отдельно для каждого храма на веб-странице. Во втором случае ведомство постаралось приложить выпущенные самими храмами брошюры и листовки, однако храмы постепенно продолжают расширять программу, объявляя новые шествия. Список ниже может быть неполным.

 

РАСПИСАНИЕ ПРОЦЕССИЙ

16 октября

  • 7:00 Guan Yu (Nabon) Shrine
  • 7:30 Jor Sor Kong Naka Shrine

17 октября

  • 6:30 Bang Khu Shrine
  • 7:00 Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine
  • 7:30 Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine

18 октября

  • 6:45 Samkong Shrine
  • 7:00 Guan Yu (Nabon) Shrine
  • 7:00 Ngo Choong Keng (Baan Ya) Shrine
  • 7:00 Sam Sian Thong (Chalong) Shrine
  • 7:00 Thee Kong Tua (Thep Anusorn) Shrine
  • 8:15 Tai Huat Tong (Surin) Shrine
  • 8:30 Bu Seng Tong (Ban Khian) Shrine

19 октября

  • 6:09 Tha Ruea Shrine
  • 5:45 Sapam Shrine
  • 6:09 Bang Jo Shrine
  • 6:45 Sapam Shrine
  • 6:30 Cheng Ong Shrine
  • 7:00 Tai Seng Pud Jo (Chalong) Shrine
  • 7:15 Tae Kon Tai Te (Pasak) Shrine
  • 7:30 Hok Ong Thong (Chalong) Shrine

20 октября

  • 5:15 Tai Huat Tong (Surin) Shrine
  • 6:30 Ban Don Shrine
  • 7:00 Bang Niew Shrine
  • 7:00 Sam Ong Hu (Choeng Thale) Shrine

21 октября

  • 6:30 Ban Don Shrine
  • 8:00 Guan Te Kun (Ban Phon) Shrine
  • 8:00 Jui Tu Shrine
  • 18:00 Lee Sian Tong Shrine

22 октября

  • 6:00 Yok Ke Keng Shrine
  • 6:45 Kathu Shrine
  • 7:00 Guan Yu (Nabon) Shrine
  • 7:00 Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine
  • 8:00 Jong Ngi Tong (Tonsai) Shrine

22 октября

  • 15:09 Li Ong Tong (Tha Chat Chai) Shrine

23 октября

  • 7:45 Ngo Hian Tai Te (Ban Khian) Shrine
  • 8:00 Lor Rong Shrine
  • 8:00 Bang Khu Shrine

 

РАСПИСАНИЕ РИТУАЛОВ

В приведенном ниже списке указаны только основные мероприятия храмов. Для сравнения, полное расписание Вегетарианского фестиваля в китайском храме в Кату занимает ровно два листа А4.

Kathu Shrine

  • Хождение по огню: 23 октября, 15:00
  • Пересечение моста: 23 октября, 19:00

Jui Tu Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 20:00
  • Пересечение моста: 22 октября, 20:00

Bang Niew Shrine

  • Хождение по огню: 21 октября, 20:00
  • Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Samkong Shrine

  • Хождение по огню: 22 октября, 20:15
  • Пересечение моста: 23 октября, 15:45

Lor Rong Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 21:00
  • Пересечение моста: 23 октября, 21:00

Tha Ruea Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 20:00
  • Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Sapam Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 20:45
  • Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Guan Yu (Nabon) Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 21:00
  • Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Jor Sor Kong Naka Shrine

  • Хождение по огню: 22 октября, 20:30
  • Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Jong Ngi Tong (Tonsai) Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 20:00
  • Пересечение моста: 23 октября, 19:00

Li Ong Tong (Tha Chat Chai) Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 20:30
  • Пересечение моста: 23 октября, 19:09

Yok Ke Keng Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 20:45
  • Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 21:00
  • Пересечение моста: 23 октября, 21:30

Guan Te Kun (Ban Phon) Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 21:00
  • Пересечение моста: 23 октября, 21:00

Tai Huat Tong (Surin) Shrine

  • Хождение по огню: 19 октября, 20:15
  • Пересечение моста: 23 октября, 19:15

Bu Seng Tong (Ban Khian) Shrine

  • Хождение по огню: 21 октября, 21:00
  • Пересечение моста: 22 октября, 21:00

Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine

  • Хождение по огню: 22 октября, 20:30
  • Пересечение моста: 23 октября, 18:00

Sam Ong Hu (Choeng Thale) Shrine

  • Хождение по огню: 22 октября, 20:30
  • Пересечение моста: 23 октября, 18:30

Tae Kon Tai Te (Pasak) Shrine

  • Хождение по огню: 22 октября, 20:30
  • Пересечение моста: 23 октября, 18:00

Ngo Choong Keng (Baan Ya) Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 20:45
  • Пересечение моста: 23 октября, 19:45

Ban Don Shrine

  • Хождение по огню: 22 октября, 21:00
  • Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Bang Khu Shrine

  • Хождение по огню: 19 октября, 20:45
  • Пересечение моста: 23 октября, 21:30

Sam Sian Thong (Chalong) Shrine

  • Хождение по огню: 19 октября, 20:00
  • Пересечение моста: 23 октября, 19:30

Ngo Hian Tai Te (Ban Khian) Shrine

  • Пересечение моста: 22 октября, 19:45

Cheng Ong Shrine

  • Хождение по огню: 20 октября, 20:09

Lee Sian Tong Shrine

  • Пересечение моста: 23 октября, 20:45

Tai Seng Pud Jo (Chalong) Shrine

  • Хождение по огню: 22 октября, 20:30
  • Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Thee Kong Tua (Thep Anusorn) Shrine

  • Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Bang Jo Shrine

  • Пересечение моста: 23 октября, 18:30

Hok Ong Thong (Chalong) Shrine

  • Пересечение моста: 23 октября, 20:09

Bang Khu Shrine

  • Пересечение моста: 23 октября, 20:30

 

Карта расположения китайских храмов на Пхукете доступна здесь, также есть отдельная карта храмов Пхукет-Тауна. Маршрутs самых крупных шествий собраны в удобный Facebook-альбом по ссылке tinyurl.com/KinBokRoutes.

Брошюру с перечнем девяти храмов и богов для молитвы можно найти по ссылке tinyurl.com/KinBokGods.

Также в первые дни фестиваля можно заглянуть в сам офис ТАТ на Thalang Rd. за подарками. Ведомство приготовило для гостей острова 200 наборов посуды для ланча.

 

 

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