Расписание шествий и храмовых ритуалов Вегетарианского фестиваля 2023

На Пхукете завершаются финальные приготовления к Вегетарианскому фестивалю, который провинция намерена отметить с максимальным размахом. В прошлом году на острове к началу фестиваля еще не отменили до конца коронавирусные ограничения, но сейчас уже никаких подобных запретов нет. Программа уличных шествий и основных храмовых ритуалов доступна ниже.

Новости Пхукета

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Вегетарианский фестиваль 2023 будет проходить с 15 по 23 октября. Изображение: ТАТ Phuket

Ежегодный Вегетарианский фестиваль будет проходить в этот раз с 15 по 23 октября. Соответственно, лампадные шесты будут подняты 14 октября, а опущены – 24 числа (подробнее о фестивале читайте здесь).

Первая большая уличная процессия запланирована на 16 октября, проведет ее, согласно традиции, китайский храм Jor Sor Kong Naka Shrine, известный в обиходе просто как Naka Shrine. Шествие начнется от храма в 7:30 утра.

К фестивалю пхукетский офис ТАТ составил расписание ритуалов и шествий в виде сводной таблицы и отдельно для каждого храма на веб-странице. Во втором случае ведомство постаралось приложить выпущенные самими храмами брошюры и листовки, однако храмы постепенно продолжают расширять программу, объявляя новые шествия. Список ниже может быть неполным.

РАСПИСАНИЕ ПРОЦЕССИЙ

16 октября

7:00 Guan Yu (Nabon) Shrine

7:30 Jor Sor Kong Naka Shrine

17 октября

6:30 Bang Khu Shrine

7:00 Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine

7:30 Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine

18 октября

6:45 Samkong Shrine

7:00 Guan Yu (Nabon) Shrine

7:00 Ngo Choong Keng (Baan Ya) Shrine

7:00 Sam Sian Thong (Chalong) Shrine

7:00 Thee Kong Tua (Thep Anusorn) Shrine

8:15 Tai Huat Tong (Surin) Shrine

8:30 Bu Seng Tong (Ban Khian) Shrine

19 октября

6:09 Tha Ruea Shrine

5:45 Sapam Shrine

6:09 Bang Jo Shrine

6:45 Sapam Shrine

6:30 Cheng Ong Shrine

7:00 Tai Seng Pud Jo (Chalong) Shrine

7:15 Tae Kon Tai Te (Pasak) Shrine

7:30 Hok Ong Thong (Chalong) Shrine

20 октября

5:15 Tai Huat Tong (Surin) Shrine

6:30 Ban Don Shrine

7:00 Bang Niew Shrine

7:00 Sam Ong Hu (Choeng Thale) Shrine

21 октября

6:30 Ban Don Shrine

8:00 Guan Te Kun (Ban Phon) Shrine

8:00 Jui Tu Shrine

18:00 Lee Sian Tong Shrine

22 октября

6:00 Yok Ke Keng Shrine

6:45 Kathu Shrine

7:00 Guan Yu (Nabon) Shrine

7:00 Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine

8:00 Jong Ngi Tong (Tonsai) Shrine

22 октября

15:09 Li Ong Tong (Tha Chat Chai) Shrine

23 октября

7:45 Ngo Hian Tai Te (Ban Khian) Shrine

8:00 Lor Rong Shrine

8:00 Bang Khu Shrine

РАСПИСАНИЕ РИТУАЛОВ

В приведенном ниже списке указаны только основные мероприятия храмов. Для сравнения, полное расписание Вегетарианского фестиваля в китайском храме в Кату занимает ровно два листа А4.

Kathu Shrine

Хождение по огню: 23 октября, 15:00

Пересечение моста: 23 октября, 19:00

Jui Tu Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 20:00

Пересечение моста: 22 октября, 20:00

Bang Niew Shrine

Хождение по огню: 21 октября, 20:00

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Samkong Shrine

Хождение по огню: 22 октября, 20:15

Пересечение моста: 23 октября, 15:45

Lor Rong Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 21:00

Пересечение моста: 23 октября, 21:00

Tha Ruea Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 20:00

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Sapam Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 20:45

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Guan Yu (Nabon) Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 21:00

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Jor Sor Kong Naka Shrine

Хождение по огню: 22 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Jong Ngi Tong (Tonsai) Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 20:00

Пересечение моста: 23 октября, 19:00

Li Ong Tong (Tha Chat Chai) Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 19:09

Yok Ke Keng Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 20:45

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 21:00

Пересечение моста: 23 октября, 21:30

Guan Te Kun (Ban Phon) Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 21:00

Пересечение моста: 23 октября, 21:00

Tai Huat Tong (Surin) Shrine

Хождение по огню: 19 октября, 20:15

Пересечение моста: 23 октября, 19:15

Bu Seng Tong (Ban Khian) Shrine

Хождение по огню: 21 октября, 21:00

Пересечение моста: 22 октября, 21:00

Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine

Хождение по огню: 22 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 18:00

Sam Ong Hu (Choeng Thale) Shrine

Хождение по огню: 22 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 18:30

Tae Kon Tai Te (Pasak) Shrine

Хождение по огню: 22 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 18:00

Ngo Choong Keng (Baan Ya) Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 20:45

Пересечение моста: 23 октября, 19:45

Ban Don Shrine

Хождение по огню: 22 октября, 21:00

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Bang Khu Shrine

Хождение по огню: 19 октября, 20:45

Пересечение моста: 23 октября, 21:30

Sam Sian Thong (Chalong) Shrine

Хождение по огню: 19 октября, 20:00

Пересечение моста: 23 октября, 19:30

Ngo Hian Tai Te (Ban Khian) Shrine

Пересечение моста: 22 октября, 19:45

Cheng Ong Shrine

Хождение по огню: 20 октября, 20:09

Lee Sian Tong Shrine

Пересечение моста: 23 октября, 20:45

Tai Seng Pud Jo (Chalong) Shrine

Хождение по огню: 22 октября, 20:30

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Thee Kong Tua (Thep Anusorn) Shrine

Пересечение моста: 23 октября, 20:00

Bang Jo Shrine

Пересечение моста: 23 октября, 18:30

Hok Ong Thong (Chalong) Shrine

Пересечение моста: 23 октября, 20:09

Bang Khu Shrine

Пересечение моста: 23 октября, 20:30

Карта расположения китайских храмов на Пхукете доступна здесь, также есть отдельная карта храмов Пхукет-Тауна. Маршрутs самых крупных шествий собраны в удобный Facebook-альбом по ссылке tinyurl.com/KinBokRoutes.

Брошюру с перечнем девяти храмов и богов для молитвы можно найти по ссылке tinyurl.com/KinBokGods.

Также в первые дни фестиваля можно заглянуть в сам офис ТАТ на Thalang Rd. за подарками. Ведомство приготовило для гостей острова 200 наборов посуды для ланча.