Расписание шествий и храмовых ритуалов Вегетарианского фестиваля 2023

Ежегодный Вегетарианский фестиваль будет проходить в этот раз с 15 по 23 октября. Соответственно, лампадные шесты будут подняты 14 октября, а опущены – 24 числа (подробнее о фестивале читайте здесь).
Первая большая уличная процессия запланирована на 16 октября, проведет ее, согласно традиции, китайский храм Jor Sor Kong Naka Shrine, известный в обиходе просто как Naka Shrine. Шествие начнется от храма в 7:30 утра.
К фестивалю пхукетский офис ТАТ составил расписание ритуалов и шествий в виде сводной таблицы и отдельно для каждого храма на веб-странице. Во втором случае ведомство постаралось приложить выпущенные самими храмами брошюры и листовки, однако храмы постепенно продолжают расширять программу, объявляя новые шествия. Список ниже может быть неполным.
РАСПИСАНИЕ ПРОЦЕССИЙ
16 октября
- 7:00 Guan Yu (Nabon) Shrine
- 7:30 Jor Sor Kong Naka Shrine
17 октября
- 6:30 Bang Khu Shrine
- 7:00 Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine
- 7:30 Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine
18 октября
- 6:45 Samkong Shrine
- 7:00 Guan Yu (Nabon) Shrine
- 7:00 Ngo Choong Keng (Baan Ya) Shrine
- 7:00 Sam Sian Thong (Chalong) Shrine
- 7:00 Thee Kong Tua (Thep Anusorn) Shrine
- 8:15 Tai Huat Tong (Surin) Shrine
- 8:30 Bu Seng Tong (Ban Khian) Shrine
19 октября
- 6:09 Tha Ruea Shrine
- 5:45 Sapam Shrine
- 6:09 Bang Jo Shrine
- 6:45 Sapam Shrine
- 6:30 Cheng Ong Shrine
- 7:00 Tai Seng Pud Jo (Chalong) Shrine
- 7:15 Tae Kon Tai Te (Pasak) Shrine
- 7:30 Hok Ong Thong (Chalong) Shrine
20 октября
- 5:15 Tai Huat Tong (Surin) Shrine
- 6:30 Ban Don Shrine
- 7:00 Bang Niew Shrine
- 7:00 Sam Ong Hu (Choeng Thale) Shrine
21 октября
- 6:30 Ban Don Shrine
- 8:00 Guan Te Kun (Ban Phon) Shrine
- 8:00 Jui Tu Shrine
- 18:00 Lee Sian Tong Shrine
22 октября
- 6:00 Yok Ke Keng Shrine
- 6:45 Kathu Shrine
- 7:00 Guan Yu (Nabon) Shrine
- 7:00 Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine
- 8:00 Jong Ngi Tong (Tonsai) Shrine
22 октября
- 15:09 Li Ong Tong (Tha Chat Chai) Shrine
23 октября
- 7:45 Ngo Hian Tai Te (Ban Khian) Shrine
- 8:00 Lor Rong Shrine
- 8:00 Bang Khu Shrine
РАСПИСАНИЕ РИТУАЛОВ
В приведенном ниже списке указаны только основные мероприятия храмов. Для сравнения, полное расписание Вегетарианского фестиваля в китайском храме в Кату занимает ровно два листа А4.
Kathu Shrine
- Хождение по огню: 23 октября, 15:00
- Пересечение моста: 23 октября, 19:00
Jui Tu Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 20:00
- Пересечение моста: 22 октября, 20:00
Bang Niew Shrine
- Хождение по огню: 21 октября, 20:00
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Samkong Shrine
- Хождение по огню: 22 октября, 20:15
- Пересечение моста: 23 октября, 15:45
Lor Rong Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 21:00
- Пересечение моста: 23 октября, 21:00
Tha Ruea Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 20:00
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Sapam Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 20:45
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Guan Yu (Nabon) Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 21:00
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Jor Sor Kong Naka Shrine
- Хождение по огню: 22 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Jong Ngi Tong (Tonsai) Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 20:00
- Пересечение моста: 23 октября, 19:00
Li Ong Tong (Tha Chat Chai) Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 19:09
Yok Ke Keng Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 20:45
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Hai Hian Keng (Mai Khao) Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 21:00
- Пересечение моста: 23 октября, 21:30
Guan Te Kun (Ban Phon) Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 21:00
- Пересечение моста: 23 октября, 21:00
Tai Huat Tong (Surin) Shrine
- Хождение по огню: 19 октября, 20:15
- Пересечение моста: 23 октября, 19:15
Bu Seng Tong (Ban Khian) Shrine
- Хождение по огню: 21 октября, 21:00
- Пересечение моста: 22 октября, 21:00
Jeng Leng Tong (Muang Mai) Shrine
- Хождение по огню: 22 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 18:00
Sam Ong Hu (Choeng Thale) Shrine
- Хождение по огню: 22 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 18:30
Tae Kon Tai Te (Pasak) Shrine
- Хождение по огню: 22 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 18:00
Ngo Choong Keng (Baan Ya) Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 20:45
- Пересечение моста: 23 октября, 19:45
Ban Don Shrine
- Хождение по огню: 22 октября, 21:00
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Bang Khu Shrine
- Хождение по огню: 19 октября, 20:45
- Пересечение моста: 23 октября, 21:30
Sam Sian Thong (Chalong) Shrine
- Хождение по огню: 19 октября, 20:00
- Пересечение моста: 23 октября, 19:30
Ngo Hian Tai Te (Ban Khian) Shrine
- Пересечение моста: 22 октября, 19:45
Cheng Ong Shrine
- Хождение по огню: 20 октября, 20:09
Lee Sian Tong Shrine
- Пересечение моста: 23 октября, 20:45
Tai Seng Pud Jo (Chalong) Shrine
- Хождение по огню: 22 октября, 20:30
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Thee Kong Tua (Thep Anusorn) Shrine
- Пересечение моста: 23 октября, 20:00
Bang Jo Shrine
- Пересечение моста: 23 октября, 18:30
Hok Ong Thong (Chalong) Shrine
- Пересечение моста: 23 октября, 20:09
Bang Khu Shrine
- Пересечение моста: 23 октября, 20:30
Карта расположения китайских храмов на Пхукете доступна здесь, также есть отдельная карта храмов Пхукет-Тауна. Маршрутs самых крупных шествий собраны в удобный Facebook-альбом по ссылке tinyurl.com/KinBokRoutes.
Брошюру с перечнем девяти храмов и богов для молитвы можно найти по ссылке tinyurl.com/KinBokGods.
Также в первые дни фестиваля можно заглянуть в сам офис ТАТ на Thalang Rd. за подарками. Ведомство приготовило для гостей острова 200 наборов посуды для ланча.