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Число жертв пожара в Кемерово выросло до 53 человек

Следственный комитет Российской Федерации подтвердил гибель 53 человек в результате пожара в торговом центре в Кемерово.

Новости Пхукета

26 Марта 2018 15:28:43

Фото: МЧС России / AFP
Фото: МЧС России / AFP

Уточненные данные о жертвах пожара в Кемерово озвучила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Комментарий был опубликован утром 26 марта на сайте СК.

«Ведутся активные следственные действия. В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в комментарии.

Причины пожара в торговом центре пока не установлены. При этом уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям УК РФ: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование ведет главное следственное управление СК России.

В настоящий момент на месте событий по-прежнему работают пожарные и спасатели. В операции задействованы более 600 специалистов.

Информацию о том, что в одном из кинозалов торгового центра оказались заблокированы десятки детей, СК РФ пока не подтвердил и не опроверг.

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