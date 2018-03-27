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Владимир Путин прибыл в Кемерово

Президент России Владимир Путин посетил в Кемерово, где при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли более 60 человек.

Новости Пхукета

27 Марта 2018 13:51:50

Фото: Пресс-служба Кремля / Kremlin.ru
Фото: Пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Как сообщает сайт Кремля, глава государства почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, а затем провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара, произошедшего 25 марта.

Путин обсудил ситуацию с главой МЧС Владимиром Пучковым, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. В совещании также приняли участие полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

«Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина?», – обратился президент к участникам совещания.

В ходе совещания глава МЧС Владимир Пучков озвучил последние данные по числу погибших.

«Товарищ президент, в результате поисково-спасательных работ оказана помощь 129 человекам. К сожалению, 64 человека погибли. В настоящее время мы в установленном порядке извлекли тела 58 погибших и продолжаем поиск шести людей, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра», – заявил глава МЧС.

«Вчера правительством Российской Федерации принято решение, подписано распоряжение правительства и выделено 76 миллионов рублей. Каждой семье пострадавшего – по одному миллиону рублей, а также тем людям, которые получили легкую степень вреда здоровью – по 200 тысяч рублей, средний и тяжелый вред здоровью – по 400 тысяч рублей», – добавил он.

Напомним, что по факту произошедшего накануне было возбуждено уголовное дело.

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