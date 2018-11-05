Новым послом России в Таиланде назначен Евгений Томихин

Указ президента «О чрезвычайном и полномочном после Российской Федерации в Королевстве Таиланд...» был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 2 ноября. До назначения в Бангкок господин Томихин служил послом по особым поручениям в Китае.
Другим указом, опубликованным в тот же день, президент освободил от обязанностей предыдущего посла Кирилла Барского. В настоящий момент неизвестно, где продолжит службу господин Барский. Ранее «КоммерсантЪ» писал, что дипломат вернется в Москву без уточнения новой должности.