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Новым послом России в Таиланде назначен Евгений Томихин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Томихина новым послом России в Таиланде и одновременно постпредом РФ при Экономической и социальной комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке.

Новости Пхукета

5 Ноября 2018, 02:19 PM
Фото: Salmiac / Flickr

Фото: Salmiac / Flickr

Указ президента «О чрезвычайном и полномочном после Российской Федерации в Королевстве Таиланд...» был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 2 ноября. До назначения в Бангкок господин Томихин служил послом по особым поручениям в Китае.

Другим указом, опубликованным в тот же день, президент освободил от обязанностей предыдущего посла Кирилла Барского. В настоящий момент неизвестно, где продолжит службу господин Барский. Ранее «КоммерсантЪ» писал, что дипломат вернется в Москву без уточнения новой должности.

 

 

 

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