В России устанавливают норму провоза в багаже фруктов и овощей

С 19 пассажиры всех видов транспорта смогут свободно ввезти в Россию не более 5 кг фруктов и овощей и не более трех букетов цветов. Для больших объемов будет требоваться фитосанитарный сертификат.

Новости Пхукета

22 Июля 2019, 12:04 PM

Фото: Christopher Rose

*Обновление. После выхода публикаций по данной теме Россельхознадзор заявил, что информация о новых нормах провоза овощей и фруктов не соответствует действительности. По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, соответствующие ограничения действуют уже два года. Упомянутое ниже постановление правительства лишь «гармонизирует нормативно-правовую базу».

Как сообщает «Российская газета», правила ввоза ужесточаются для «продукции с высоким фитосанитарным риском». К таковой, в частности, относятся тропические фрукты: манго, мангустины, финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

«В перечне подкарантинной продукции также значатся бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни», – добавляет «Российская газета».

Количество свободно ввозимых цветов ограничивается тремя букетами, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков. Если букетов больше или количество цветков превышает 15, то вновь потребуются фитосанитарные сертификаты.

«Если их не окажется, продукцию вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника», – предупреждает «Российская газета».

Новые правила касаются багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта, а также членов экипажей судов, самолетов и т.д.

Подписанное Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в порядке осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ датирован 17 июля.