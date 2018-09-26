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Россия пригласила спасенных из пещеры тайских детей в Крым

Спасенные из пещеры Тхам-Луанг футболисты из команды «Дикие вепри» («Му Ба») получили приглашение посетить лагерь «Артек» в Крыму.

Новости Пхукета

26 Сентября 2018 09:43:19

Фото: Thai Navy Seals / Facebook
Фото: Thai Navy Seals / Facebook

Российский посол в Таиланде Кирилл Барский передал спасенным из пещеры Тхам-Луанг юным футболистам приглашение посетить детский лагерь «Артек» в Крыму. Соответствующий документ, как сообщает ТАСС, был передан министру культуры Таиланда Вире Ротпотчанарату.

«Я передал приглашение из «Артека», там сказано, что они могут приехать в октябре этого года или с апреля по октябрь 2019 года. Я очень надеюсь, что это приглашение будет реализовано», – цитирует ТАСС слова Кирилла Барского.

«Если они когда-то захотят воспользоваться предложением поехать в «Артек» или пообщаться с российскими звездами футбола, посольство будет готово оказать им любое содействие», – добавил он.

Как пишет ТАСС, футболистам также были переданы памятные подарки, связанные с прошедшим в РФ чемпионатом мира по футболу, и футболки российской сборной с их именами.

Напомним, 12 юных футболистов из команды «Дикие вепри» и их 25-летний тренер оказались заблокированы в затопленной пещере Тхам-Луанг 23 июня. На то, чтобы найти пропавших и вывести их на поверхность, спасателям потребовалось более двух недель. Спасательная операция получила широкий резонанс по всему миру, в поиске детей участвовали специалисты из разных стран, один из тайских специалистов в ходе операции погиб.

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