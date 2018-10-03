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Около 12 млн россиян выехало за рубеж по турпутевкам с начала 2018 года

В районе 12 млн граждан России выехало за пределы страны по туристическим путевкам за девять месяцев 2018 года.

Новости Пхукета

3 Октября 2018 09:16:09

Фото: Dmitry Terekhov / Wikimedia Commons
Фото: Dmitry Terekhov / Wikimedia Commons

В первую десятку наиболее продаваемых туристических направлений этого сезона вошли Турция, внутренние российские направления, Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Таиланд, Доминиканская Республика и Хорватия.

Соответствующую статистику, как пишет ТАСС, озвучила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Общее количество выехавших за рубеж примерно соответствует показателям прошлого года. По предварительной оценке, совокупный объем выехавших за рубеж – 12 млн, количество туристов по России – 15 млн. Хочу подчеркнуть, что рейтинг касается только организованных туристов, самостоятельные путешественники в нем не учитывались», – цитирует ТАСС заявление госпожи Ломидзе.

Рейтинг наиболее продаваемых направлений этого сезона возглавила Турция. Следом за ней расположились Россия, Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Таиланд, Доминиканская Республика и Хорватия.

По словам госпожи Ломидзе, в России за год совершается более 40 млн турпоездок, в то время как за границу – не более 18 млн с учетом самостоятельных поездок.

Госпожа Ломидзе не озвучило точных цифр по количеству проданных путевок в отдельные страны. При этом, согласно статистике Минтуризма Таиланда, за восемь месяцев этого года тайскую границу пересекли 950 тыс. россиян, а по итогам девяти месяцев показатель должен составить около 1 млн.

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