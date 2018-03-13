Рейс Чита-Пхукет совершил экстренную посадку из-за сердечного приступа у пассажирки

Самолет авиакомпании Pegas Fly («Икар»), выполнявший рейс из Читы на Пхукет, экстренно сел в Иркутске из-за сердечного приступа у пассажирки в понедельник, 12 марта.

13 Марта 2018 09:01:20

Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly. Фото:Anna Zvereva / Wikimedia Commons

«У находившейся на борту женщины произошел сердечный приступ, в связи с чем экипаж запросил экстренную посадку. Самолет встретили специалисты медсанчасти аэропорта, затем женщину доставили в одну из городских больниц», – цитирует ТАСС заявление представителя иркутского аэропорта. Текущее состояние здоровья пассажирки не уточняется.

Согласно данным с сайта Spotter Lead, отслеживающего движение самолетов гражданской авиации, незапланированную посадку в Иркутске совершал Boeing 767-300, выполнявший рейс IK 2479. Cамолет вылетел из Читы после полуночи 12 марта, примерно через час совершил посадку в Иркутске, а затем продолжил полет на Пхукет, где совершил благополучно завершил рейс.