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Владимир Путин набирает более 76% голосов на выборах президента России

По итогам обработки 95% бюллетеней Владимир Путин с заметным отрывом обошел всех других кандидатов на пост президента России.

Новости Пхукета

19 Марта 2018 09:19:15

Фото: Сайт президента России / Kremlin.ru
Фото: Сайт президента России / Kremlin.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95% протоколов на выборах президента России. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на ЦИК, явка избирателей составила 67%, результаты голосования следующие:

  1. Владимир Путин – 76,56%
  2. Павел Грудинин 11,92%
  3. Владимир Жириновский 5,77%
  4. Ксения Собчак 1,62%
  5. Григорий Явлинский 1%
  6. Борис Титов 0,74%
  7. Максим Сурайкин 0,68%
  8. Сергей Бабурин 0,65%

Как сообщает сайт Кремля, вечером 18 марта Владимир Путин выступил на манежной площади в Москве и поблагодарил своих сторонников за поддержку на выборах. Результат голосования господин Путин назвал «признанием того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях», а также знаком «доверия и надежды».

«КоммерсантЪ» отмечает, что Владимир Путин уже начал получать телеграммы с поздравлениями с победой на выборах.

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