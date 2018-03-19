Владимир Путин набирает более 76% голосов на выборах президента России
По итогам обработки 95% бюллетеней Владимир Путин с заметным отрывом обошел всех других кандидатов на пост президента России.
Новости Пхукета
19 Марта 2018 09:19:15
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95% протоколов на выборах президента России. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на ЦИК, явка избирателей составила 67%, результаты голосования следующие:
- Владимир Путин – 76,56%
- Павел Грудинин – 11,92%
- Владимир Жириновский – 5,77%
- Ксения Собчак – 1,62%
- Григорий Явлинский – 1%
- Борис Титов – 0,74%
- Максим Сурайкин – 0,68%
- Сергей Бабурин – 0,65%
Как сообщает сайт Кремля, вечером 18 марта Владимир Путин выступил на манежной площади в Москве и поблагодарил своих сторонников за поддержку на выборах. Результат голосования господин Путин назвал «признанием того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях», а также знаком «доверия и надежды».
«КоммерсантЪ» отмечает, что Владимир Путин уже начал получать телеграммы с поздравлениями с победой на выборах.