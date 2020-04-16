Сергей Лавров: Около 35-36 тыс. россиян ждут возможности вернуться в Россию из-за рубежа

Порядка 35-36 тыс. находящихся за рубежом российских граждан ожидают возможности вернуться в Россию. Соответствующее заявление сделал в интервью изданию «КоммерсантЪ» глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Новости Пхукета

16 Апреля 2020, 11:30 AM

Как заявил Сергей Лавров, вывоз россиян из-за границы осуществляется не без ошибок, но иного в подобной ситуации быть и не могло. Фото: Архивный снимок Kuhlmann / MSC / Wikimedia Commons

Говоря о закрытии границ в связи с пандемией коронавируса COVID-19, господин Лавров назвал ситуацию беспрецедентной.

«Масштаб проблем абсолютно беспрецедентный, по крайней мере для сотрудников, которые сейчас этим занимаются. На моей памяти такого не происходило никогда», – заявил глава МИД РФ корреспондентам газеты «КоммерсантЪ».

Господин Лавров подчеркнул, что вывоз российских граждан из-за рубежа осуществляет по установленным процедурам. МИД и посольства в данном случае выполняют свои функции, другие ведомства – свои.

«Решения, касающиеся содействия в возвращении, отражены в обобщенном виде в алгоритме, который предписывает целую серию шагов, рассчитанных буквально по часам. В этой последовательности действий Министерство иностранных дел играет роль соорганизатора оповещения наших граждан, их доставки в аэропорт, посадки на рейс по спискам, которые утверждает Минкомсвязь России, взаимодействуя с авиаперевозчиками», – пояснил господин Лавров.

«Нам здесь важно понимать основной критерий. А он заключается в том, что мы не можем делать ничего, что будет нарушать эффективность мер по решению главной задачи — обеспечения максимально возможной безопасности людей, минимизации любых рисков для жизни и здоровья наших граждан», – добавил глава МИД.

Именно этим «основным критерием» и объясняются ограничения на количество россиян, которых могут принять конкретные российские аэропорты в день: до 500 человек в случае с Москвой и до 200 в случае с другими городами.

Господин Лавров напомнил, что вывоз россиян из-за границы осуществляется в соответствии со списками Минкомсвязи, однако у посольств на местах есть возможность корректировать списки вылетающих в экстренных случаях, таких как «беременные женщины, члены семьи, которые по каким-то причинам не попали в список, дети».

«Решением главы правительства послам теперь дано право в таких ситуациях дополнять списки пассажирами, которые действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на родину», – отметил господин Лавров.

В первую очередь вывоз осуществляется из тех локаций, где количество находящихся россиян велико. Таиланд входит в данный список.

«Приоритет отдается тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания после 1 января 2020 года. Но в отношении тех, кто выехал за рубеж раньше, применяется индивидуальный подход, учитывая гуманитарный аспект», – добавил господин Лавров, отметив, что за рубежом находятся не только туристы, но и другие группы лиц, включая студентов, преподавателей, квалифицированных специалистов, сотрудников зарубежных представительств российских компаний, людей, выехавших на лечение.

Также глава МИД напомнил о том, что находящиеся за границей россияне могут претендовать на получение материальной помощи от российского государства. Как указал господин Лавров, выплаты материальной помощи уже оформлены примерно 8 тыс. российских граждан.

«Остается порядка 27 тыс. из тех, кто записался и кто может претендовать на эти ежедневные выплаты», – добавил министр.

Полный текст интервью доступен здесь.