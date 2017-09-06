The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Прают Чан-Оча снова пригласил Путина в Таиланд

Премьер-министр Таиланда пригласил Владимира Путина посетить Королевство после президентских выборов в 2018 году.

Новости Пхукета

6 Сентября 2017 09:09:55

Прают Чан-Оча и Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Кремля / Kremlin.ru
Прают Чан-Оча и Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Приглашение Прают Чан-Оча озвучил во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в китайском Сямэне, сообщает ТАСС.

«Я приглашаю вас посетить Таиланд, может быть, в следующем году, после президентских выборов», – сказал генерал Чан-Оча.

Как пишет ТАСС, премьер-министр Таиланда подчеркнул, что поддерживает деятельность России на международной арене, одновременно призвав увеличивать товарооборот между двумя странами. Ранее Россия и Таиланд поставили цель увеличить его до 10 млрд долл.

Владимир Путин также отметил перспективы экономического сотрудничества и одновременно указал, что за все 120 лет дипломатических отношений между Россией и Таиландом не было никаких «негативных событий».

Отдельно, как сообщает ТАСС, Путин упомянул увеличивающееся число посещающих Таиланд российских туристов, имея в виду, видимо, восстановление турпотока, резко сократившегося в 2015 году и сейчас постепенно возвращающегося к показателям 2013-2014 годов.

Напомним, что Прают Чан-Оча уже дважды приглашал Владимира Путина посетить Таиланд в 2015 году, однако российский президент до страны улыбок пока не доехал.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полиция Пханг-Нга ищет группу мужчин, полгода насиловавших девочку-подростка
Полиция Пханг-Нга ищет группу мужчин, полгода насиловавших девочку-подростка
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Судьба Phuket FC решится в течение недели
Судьба Phuket FC решится в течение недели
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.