Прают Чан-Оча снова пригласил Путина в Таиланд

Премьер-министр Таиланда пригласил Владимира Путина посетить Королевство после президентских выборов в 2018 году.

6 Сентября 2017 09:09:55

Прают Чан-Оча и Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Приглашение Прают Чан-Оча озвучил во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в китайском Сямэне, сообщает ТАСС.

«Я приглашаю вас посетить Таиланд, может быть, в следующем году, после президентских выборов», – сказал генерал Чан-Оча.

Как пишет ТАСС, премьер-министр Таиланда подчеркнул, что поддерживает деятельность России на международной арене, одновременно призвав увеличивать товарооборот между двумя странами. Ранее Россия и Таиланд поставили цель увеличить его до 10 млрд долл.

Владимир Путин также отметил перспективы экономического сотрудничества и одновременно указал, что за все 120 лет дипломатических отношений между Россией и Таиландом не было никаких «негативных событий».

Отдельно, как сообщает ТАСС, Путин упомянул увеличивающееся число посещающих Таиланд российских туристов, имея в виду, видимо, восстановление турпотока, резко сократившегося в 2015 году и сейчас постепенно возвращающегося к показателям 2013-2014 годов.

Напомним, что Прают Чан-Оча уже дважды приглашал Владимира Путина посетить Таиланд в 2015 году, однако российский президент до страны улыбок пока не доехал.